Lees Argument beginnt bei der Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 auf Basis der für die kommenden zwölf Monate erwarteten Gewinne ist nach seinen Angaben auf 16 gefallen. Die Analysefirma Yardeni Research kommt mit 16,4 auf einen ähnlichen Wert und weist darauf hin, dass es der niedrigste Stand seit dem Bärenmarkt von 2022 ist. Bemerkenswert dabei: Die Gewinnschätzungen der Analysten sind nicht gefallen, sondern weiter gestiegen. Billiger geworden sind allein die Kurse.

Noch extremer ist das Bild bei den Halbleitern. Die Bewertungen von Chip- und Speicherherstellern liegen laut Lee im ersten Perzentil, also auf dem niedrigsten Niveau seit 25 Jahren. Genau in dem Bereich, der den Markt in den vergangenen Jahren getragen hat, sieht Lee damit die größte Übertreibung nach unten.