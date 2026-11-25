Die Charts sehen verheerend aus. Der Nasdaq 100 hat in rund drei Wochen etwa 20 Prozent verloren, der S&P 500 brach in der Woche bis zum 20. November um 8,6 Prozent ein, und am Mittwoch deuteten die Terminkontrakte schon vor Handelsbeginn auf das nächste Minus. Viele Strategen ziehen Parallelen zum Herbst 2018, als die Kurse bis Weihnachten immer weiter fielen. Einer der bekanntesten Optimisten der Wall Street hält dagegen: Tom Lee, Forschungschef von Fundstrat. Seine Botschaft ist für viele Anleger verblüffend einfach: Der Markt ist nach dem Ausverkauf „ziemlich günstig“.
Tom Lee: „Der Markt ist ziemlich günstig“ – warum der Wall-Street-Bulle jetzt nicht an 2018 glaubt
Der Nasdaq 100 hat in drei Wochen rund 20 Prozent verloren, der S&P 500 notiert nur noch beim 16-Fachen der erwarteten Gewinne. Für Fundstrat-Chefstratege Tom Lee ist das keine Warnung, sondern eine Gelegenheit: Chip- und Speicherwerte seien so günstig wie seit 25 Jahren nicht. Was hinter seiner These steckt, wer widerspricht und wie oft Lee richtig lag.
Die These
„Ziemlich günstig“: Was Tom Lee in den Zahlen sieht
Lees Argument beginnt bei der Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 auf Basis der für die kommenden zwölf Monate erwarteten Gewinne ist nach seinen Angaben auf 16 gefallen. Die Analysefirma Yardeni Research kommt mit 16,4 auf einen ähnlichen Wert und weist darauf hin, dass es der niedrigste Stand seit dem Bärenmarkt von 2022 ist. Bemerkenswert dabei: Die Gewinnschätzungen der Analysten sind nicht gefallen, sondern weiter gestiegen. Billiger geworden sind allein die Kurse.
Noch extremer ist das Bild bei den Halbleitern. Die Bewertungen von Chip- und Speicherherstellern liegen laut Lee im ersten Perzentil, also auf dem niedrigsten Niveau seit 25 Jahren. Genau in dem Bereich, der den Markt in den vergangenen Jahren getragen hat, sieht Lee damit die größte Übertreibung nach unten.
2018 entstand ein Risiko für das Ende des Zyklus. 2026 ist das Jahr, in dem Schocks vorübergehen.
Der Vergleich
Warum 2026 nicht 2018 sein soll
Anlass für Lees Wortmeldung ist eine Warnung der Strategen von Citadel Securities. Sie vergleichen die aktuelle Lage mit dem Herbst 2018: Die Notenbank wird strenger, die Märkte signalisieren schlechtere Wachstumsaussichten, und eine straffere Geldpolitik könnte mit einer Abkühlung der KI-Investitionen zusammenfallen. Damals fiel der Markt bis kurz vor Weihnachten deutlich.
Lee räumt die Parallelen offen ein. Damals wie heute zieht die Notenbank die Zügel an, damals wie heute fiel das Jahr in die Zeit nach den Zwischenwahlen in den USA, und damals wie heute lagen die Aktien bereits rund 10 Prozent im Minus. Den entscheidenden Unterschied sieht er im Treiber: 2018 habe es keine KI-Geschichte gegeben, der Schub der Steuerreform von 2017 sei verpufft, und es habe keinen großen Trend gegeben, an dem sich Anleger festhalten konnten.
Ein Angebotsschock, kein Nachfrageproblem
Die aktuellen Belastungen für die KI-Branche, also politische Risiken, vorsichtige Kreditgeber und eine strengere Notenbank, sind für Lee Störungen auf der Angebotsseite. Die Nachfrage nach KI bleibe stark.
Weniger Abwärtspotenzial bis Jahresende
Fundstrat erwartet bis zum Jahresende nur noch begrenzte weitere Verluste.
Chance über drei Zeiträume
Das Verhältnis von Chance zu Risiko sei über einen, drei und sechs Monate positiv.
Stimmung schlägt Fundamentaldaten
Wahrnehmung mache neun Zehntel der Märkte aus, sagte Lee in einem Video. Die Sorge vor einem Fehler der Notenbank im Dezember habe das Vertrauen in den KI-Handel erschüttert.
Das Kleingedruckte
Selbst Lee sieht „viel technischen Schaden“
Ganz ohne Einschränkung ist Lees Optimismus nicht. Er räumt ein, dass der Ausverkauf „viel technischen Schaden“ an den Aktien angerichtet hat. Charttechnisch sind wichtige Unterstützungen gebrochen, und solche Brüche brauchen oft Zeit, bis sie repariert sind. Die Gefahren, die er selbst nennt, sind real: Regulierung der KI, vorsichtige Anleihemärkte und eine Notenbank, an den Terminmärkten wird für die kommenden zwölf Monate mit bis zu drei Zinserhöhungen gerechnet.
Bleibt die Frage nach seinem Ziel. Anfang November hatte Lee bei CNBC erklärt, der Markt habe seinen Boden gefunden, und an seiner Erwartung festgehalten, dass der S&P 500 das Jahr über 8.200 Punkten beendet. Vom Schlusskurs am Dienstag bei rund 7.200 Punkten wäre dafür ein Anstieg von fast 14 Prozent in fünf Wochen nötig. Ob Lee diese Marke nach dem Einbruch noch für realistisch hält, hat er in seinen jüngsten Äußerungen nicht wiederholt.
Die Gegenseite
Wer Lee widerspricht – und wie oft er richtig lag
Die Skeptiker sind zahlreich. Neben Citadel Securities mahnt auch Goldman-Sachs-Stratege Christian Mueller-Glissmann zur Geduld: Fallende Kurse allein seien noch keine Kaufgelegenheit. Ein Signal fehle noch, etwa Belege für Gewinne aus den KI-Investitionen und stabile Finanzierungsbedingungen. Zudem steckten private Haushalte mit rund 35 Prozent ihres Vermögens so stark in Aktien wie selbst zur Zeit der Dotcom-Blase nicht.
Auch Lees Bilanz verdient einen nüchternen Blick. Er gilt als einer der beständigsten Optimisten der Wall Street. Laut dem Auswertungsdienst AnaChart lag sein Jahresziel für den S&P 500 in 3 von 11 abgeschlossenen Jahren innerhalb von 3 Prozent des tatsächlichen Schlussstands. Seine Zielmarke für 2026 hat er im Jahresverlauf mehrfach angepasst: von 7.700 Punkten im Dezember 2025 über 8.000 im Juli bis auf über 8.200 im Herbst.
Häufige Fragen zu Tom Lee und der Marktlage
Warum hält Tom Lee den Markt für günstig?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 auf Basis der erwarteten Gewinne ist nach seinen Angaben auf 16 gefallen. Chip- und Speicherwerte seien so niedrig bewertet wie seit 25 Jahren nicht.
Was unterscheidet 2026 laut Tom Lee von 2018?
2018 fehlte ein Wachstumstreiber. Heute sorge die KI für starke Nachfrage. Die aktuellen Probleme seien Störungen auf der Angebotsseite, kein Ende des Zyklus.
Wer ist Tom Lee?
Tom Lee ist Mitgründer und Forschungschef von Fundstrat Global Advisors sowie Chief Investment Officer von Fundstrat Capital. Zuvor leitete er die US-Aktienstrategie bei JPMorgan.
Wie lauten ISIN und WKN des S&P 500?
ISIN US78378X1072, WKN A0AET0, Kürzel in Deutschland SPX, US-Kürzel ^GSPC.
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