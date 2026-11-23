Hedgefonds bauen ihre Depots in drei Monaten um. Tom Gayner tut das Gegenteil. Der Chef des Versicherungskonzerns Markel hat im dritten Quartal gerade einmal ein Prozent seines Aktienbestands umgeschlagen. Das Depot ist 12,8 Milliarden Dollar schwer und verteilt sich auf 145 Aktien. An der Spitze steht die Alphabet Aktie mit 7,3 Prozent. Dann folgt eine Position, die viel über Gayners Vorbild verrät: Berkshire Hathaway, verteilt auf beide Aktiengattungen, mit zusammen gut 12 Prozent (eigene Rechnung).
Tom Gayner Depot: 145 Aktien und nur ein Prozent Umschlag – so investiert der Chef der „Baby Berkshire“
Tom Gayner führt den Versicherer Markel, den die Wall Street „Baby Berkshire“ nennt. Sein 12,8 Milliarden Dollar schweres Depot ist das ruhigste unter den Starinvestoren. Die größte Position ist die Alphabet Aktie, gleich danach kommt Berkshire Hathaway selbst. Im dritten Quartal hat Gayner fast nichts verkauft und eine Position mehr als versechsfacht.
Der Kern
Alphabet, Berkshire, Traktoren und Amazon
Markel funktioniert wie Berkshire Hathaway im Kleinen: Der Konzern verdient Geld mit Spezialversicherungen und legt die Prämien langfristig in Aktien und ganzen Unternehmen an. Gayner kauft Firmen, die er für dauerhaft gut hält, und lässt sie liegen. Hinter Alphabet und Berkshire steht der Landmaschinenhersteller Deere mit 4,5 Prozent. Neu unter den fünf größten Positionen ist die Amazon Aktie mit 3,9 Prozent, sie hat den kanadischen Vermögensverwalter Brookfield von diesem Platz verdrängt.
Die Bewegungen
Mehr Tiermedizin, weniger Airbnb
Die wenigen Veränderungen sind schnell erzählt. Den größten Zukauf gab es bei Zoetis, dem Weltmarktführer für Tierarzneien. Gayner erhöhte von gut 66.000 auf 425.000 Aktien im Wert von knapp 30 Millionen Dollar. Leicht aufgestockt wurde auch der Klimatechnik-Händler Watsco. Auf der Verkaufsseite steht Airbnb, wo Markel rund 70 Prozent der Position abgab. Bei Alphabet nahm Gayner in einer der beiden Gattungen 9 Prozent heraus. Dazu kamen 15 neue Aktien, alle in sehr kleinen Stückzahlen. Komplett verkauft wurde nur eine einzige Position.
Einordnung der Redaktion: Gayners Depot taugt nicht für Schlagzeilen, und genau das ist seine Botschaft. Während andere Starinvestoren im dritten Quartal Milliarden zwischen Chipherstellern und Softwarefirmen hin- und herschoben, hat er fast nichts getan. Bemerkenswert ist, dass er der Alphabet Aktie trotz eines kleinen Verkaufs die Spitzenposition lässt und sein Geld zu einem Achtel bei Berkshire Hathaway parkt. Wer wissen will, wie geduldiges Investieren in der Praxis aussieht, findet hier ein Beispiel. Schnelle Hinweise auf den nächsten Kurstreiber liefert die Meldung nicht.
FAQ
Häufige Fragen zum Depot von Tom Gayner
Was sind die größten Positionen von Markel?
Alphabet mit 7,3 Prozent, Berkshire Hathaway mit zusammen gut 12 Prozent in zwei Gattungen, Deere mit 4,5 Prozent und Amazon mit 3,9 Prozent.
Was hat Tom Gayner im dritten Quartal 2026 gekauft?
Vor allem Zoetis: Die Position stieg um 542 Prozent auf 425.296 Aktien.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?
Alphabet Aktie (Klasse C): ISIN US02079K1079, WKN A14Y6H, Handelssymbol ABEC (Deutschland), US-Handelssymbol GOOG (Nasdaq).
Berkshire Hathaway Aktie (Klasse B): ISIN US0846707026, WKN A0YJQ2, Handelssymbol BRYN (Deutschland), US-Handelssymbol BRK.B (NYSE).
Deere Aktie: ISIN US2441991054, WKN 850866, Handelssymbol DCO (Deutschland), US-Handelssymbol DE (NYSE).
Zoetis Aktie: ISIN US98978V1035, WKN A1KBYX, Handelssymbol ZOE (Deutschland), US-Handelssymbol ZTS (NYSE).
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