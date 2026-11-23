Einordnung der Redaktion: Gayners Depot taugt nicht für Schlagzeilen, und genau das ist seine Botschaft. Während andere Starinvestoren im dritten Quartal Milliarden zwischen Chipherstellern und Softwarefirmen hin- und herschoben, hat er fast nichts getan. Bemerkenswert ist, dass er der Alphabet Aktie trotz eines kleinen Verkaufs die Spitzenposition lässt und sein Geld zu einem Achtel bei Berkshire Hathaway parkt. Wer wissen will, wie geduldiges Investieren in der Praxis aussieht, findet hier ein Beispiel. Schnelle Hinweise auf den nächsten Kurstreiber liefert die Meldung nicht.