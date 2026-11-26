Tokyo-Tatemono-Aktie unter den Nikkei-225-Verlierern: Immobilienwert gibt nach

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:19 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Tokyo-Tatemono-Aktie gehört am Donnerstag zu den Verlierern im Nikkei 225. Der Immobilienkonzern fällt, obwohl der Sektor insgesamt zu den stärksten des Tages zählte.

Die Tokyo-Tatemono-Aktie zählt am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Verlierern. An der Börse Stuttgart notierte das Papier am Morgen bei 18,90 Euro, ein Minus von 3,08 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Der Widerspruch Sektor stark, Aktie schwach Nach Angaben von Investing.com gehörten Immobilien im Nikkei 225 zu den stärksten Sektoren des Tages. Tokyo Tatemono läuft dagegen im Stuttgarter Morgenhandel im Minus. Eine eigene Meldung des Konzerns liegt nicht vor. Möglich ist, dass der Wert in Stuttgart auf Vortagsentwicklungen reagierte, die in Tokio schon eingepreist waren. Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. Tokyo-Tatemono-Aktie in Stuttgart am Morgen -3,08 % Kurs (26.11.2026) 18,90 € Quelle : comdirect, Investing.com Einordnung Der Nikkei 225 Verlierer Tokyo Tatemono ist ein Beispiel dafür, dass Handelsplatz und Uhrzeit das Bild verzerren können. Eine belastbare Aussage verlangt den Tokioter Schlusskurs. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: Tokioter Symbol 8804, Frankfurter Symbol T6R.

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