Die Tokyo-Tatemono-Aktie zählt am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Verlierern. An der Börse Stuttgart notierte das Papier am Morgen bei 18,90 Euro, ein Minus von 3,08 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect).
Tokyo-Tatemono-Aktie unter den Nikkei-225-Verlierern: Immobilienwert gibt nach
Die Tokyo-Tatemono-Aktie gehört am Donnerstag zu den Verlierern im Nikkei 225. Der Immobilienkonzern fällt, obwohl der Sektor insgesamt zu den stärksten des Tages zählte.
Der Widerspruch
Sektor stark, Aktie schwach
Nach Angaben von Investing.com gehörten Immobilien im Nikkei 225 zu den stärksten Sektoren des Tages. Tokyo Tatemono läuft dagegen im Stuttgarter Morgenhandel im Minus. Eine eigene Meldung des Konzerns liegt nicht vor. Möglich ist, dass der Wert in Stuttgart auf Vortagsentwicklungen reagierte, die in Tokio schon eingepreist waren. Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten.
Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus.
Wertpapierdaten: Tokioter Symbol 8804, Frankfurter Symbol T6R.
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