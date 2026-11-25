Die Tokyo Electron Aktie (ISIN: JP3571400005, WKN: 865510, Tokio-Kürzel: 8035, deutsches Handelssymbol: TKY, US-Handelssymbol: TOELY) hat innerhalb von zwei Tagen eine komplette Kehrtwende hingelegt. Am Dienstag stieg der Chipausrüster um mehr als 11 Prozent auf 8.946 Yen, am Mittwoch ist Tokyo Electron einer der größten Nikkei 225 Verlierer. Schon kurz nach Handelsbeginn fiel die Aktie unter 8.000 Yen, zur Mittagspause lag das Minus bei 13,11 Prozent. Im deutschen Handel notierte die Tokyo Electron Aktie am Morgen bei 45,05 Euro, ein Minus von 6,24 Prozent.
Tokyo Electron Aktie Nikkei 225 Verlierer: Zweistelliger Einbruch in Tokio – der Chipausrüster zieht den Index nach unten
Die Tokyo Electron Aktie gehört zu den größten Nikkei 225 Verlierern des Tages. Japans größter Chipausrüster verlor in Tokio zeitweise mehr als 13 Prozent, nachdem die Aktie am Vortag noch zweistellig gestiegen war. Als Schwergewicht drückte Tokyo Electron den gesamten Index. Die Gründe für den Kursverlust im Überblick.
Die Gründe für den Kursverlust
Der Ausrüster der Chipindustrie im Zentrum des Sturms
US-Halbleiterwerte brechen ein
Der Philadelphia Semiconductor Index verlor am Dienstag 7,88 Prozent. Nvidia gab rund 6 Prozent ab, AMD 8,86 Prozent und Micron 11,01 Prozent.
Lieferant der großen Chipfabriken
Tokyo Electron verkauft Fertigungsanlagen unter anderem an den Auftragsfertiger TSMC, der die KI-Chips von Nvidia produziert. Zweifel an den KI-Investitionen treffen damit direkt die Auftragsfantasie.
Gewinnmitnahmen nach der Rally
Advantest und Tokyo Electron hatten am Dienstag zu den stärksten Werten gehört. Die Verkäufe konzentrierten sich am Mittwoch genau auf diese Titel.
Regulierung und Zölle
Marktstrategen nennen die Debatte um Auflagen für Rechenzentren, die US-Zollpolitik und erwartete Zinserhöhungen der US-Notenbank als Unsicherheitsfaktoren.
Indexgewicht verstärkt den Effekt
Im preisgewichteten Nikkei 225 zählt Tokyo Electron zu den einflussreichsten Aktien. Zusammen mit Advantest und SoftBank stand der Konzern zur Mittagspause für rund 95 Prozent des Indexrückgangs.
Einordnung
Wenige Schwergewichte, großer Schaden
Der Mittwoch zeigte eine Besonderheit des japanischen Marktes. Der Nikkei 225 schloss 2,78 Prozent tiefer bei 57.011,62 Punkten, der breiter gefasste TOPIX lag zur Mittagspause dagegen nur 1 Prozent im Minus. Am Prime-Markt stiegen sogar mehr Aktien, als fielen. Der Kursrutsch war also kein breiter Ausverkauf, sondern eine Abrechnung mit den teuren KI- und Halbleiterwerten – und Tokyo Electron ist deren prominentester Vertreter. Ein Stratege von T&D Asset Management hält bei zunehmender Risikoscheu einen Rückgang des Nikkei bis in den Bereich von 52.000 Punkten für möglich.
Häufige Fragen zur Tokyo Electron Aktie
Warum ist die Tokyo Electron Aktie heute Nikkei 225 Verlierer?
Nach dem Einbruch des US-Halbleiterindex und neuen Zweifeln am KI-Boom wurden die Gewinner des Vortags verkauft. Tokyo Electron verlor zeitweise mehr als 13 Prozent.
Warum belastet Tokyo Electron den Nikkei so stark?
Der Nikkei 225 ist preisgewichtet. Aktien mit hohem Kurs wie Tokyo Electron beeinflussen den Index überdurchschnittlich.
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