Der Mittwoch zeigte eine Besonderheit des japanischen Marktes. Der Nikkei 225 schloss 2,78 Prozent tiefer bei 57.011,62 Punkten, der breiter gefasste TOPIX lag zur Mittagspause dagegen nur 1 Prozent im Minus. Am Prime-Markt stiegen sogar mehr Aktien, als fielen. Der Kursrutsch war also kein breiter Ausverkauf, sondern eine Abrechnung mit den teuren KI- und Halbleiterwerten – und Tokyo Electron ist deren prominentester Vertreter. Ein Stratege von T&D Asset Management hält bei zunehmender Risikoscheu einen Rückgang des Nikkei bis in den Bereich von 52.000 Punkten für möglich.