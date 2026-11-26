Chipausrüster stehen derzeit unter zwei Belastungen. Die erste ist die Sorge, dass die großen Cloud-Konzerne ihre Investitionen in KI-Rechenzentren drosseln. Weniger neue Chipfabriken bedeuten weniger Aufträge für Anlagenbauer.

Die zweite kommt aus Washington. Im US-Kongress wird ein Gesetzentwurf diskutiert, der den Verkauf von Fertigungsanlagen nach China weiter einschränken würde. Am Mittwoch fielen deshalb auch die US-Wettbewerber Lam Research und Applied Materials deutlich. Für japanische Anbieter wie Tokyo Electron ist China ebenfalls ein wichtiger Markt.