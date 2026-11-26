Am Mittwoch gehörte die Tokyo Electron Aktie zu den größten Belastungen für den Nikkei: Sie verlor mehr als 12 Prozent, ebenso wie der Chiptester Advantest. Am Donnerstag kam die Gegenbewegung. Um 10:20 Uhr Tokioter Zeit lag der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterfertigung 3,8 Prozent im Plus, später nach Berichten mehr als 4 Prozent. Der Nikkei erholte sich um rund 1,6 Prozent von seinem tiefsten Stand seit fast acht Monaten.
Tokyo Electron Aktie: Minus 12, dann plus 4 Prozent – warum Chipausrüster gerade doppelt nervös sind
Die Tokyo Electron Aktie legt am Donnerstag in Tokio rund 4 Prozent zu, nachdem sie am Mittwoch mehr als 12 Prozent verloren hatte. Zu den KI-Zweifeln kommen in den USA Pläne für schärfere Exportregeln gegen China.
Der doppelte Druck
KI-Zweifel und Exportregeln
Chipausrüster stehen derzeit unter zwei Belastungen. Die erste ist die Sorge, dass die großen Cloud-Konzerne ihre Investitionen in KI-Rechenzentren drosseln. Weniger neue Chipfabriken bedeuten weniger Aufträge für Anlagenbauer.
Die zweite kommt aus Washington. Im US-Kongress wird ein Gesetzentwurf diskutiert, der den Verkauf von Fertigungsanlagen nach China weiter einschränken würde. Am Mittwoch fielen deshalb auch die US-Wettbewerber Lam Research und Applied Materials deutlich. Für japanische Anbieter wie Tokyo Electron ist China ebenfalls ein wichtiger Markt.
Die Einordnung
Ein Drittel der Erholung kommt von einem Chipwert
Der Aufschwung am Donnerstag wurde vor allem von KI-Werten getragen. Allein Advantest steuerte nach Berechnungen von Marktbeobachtern 324 Punkte zum Nikkei-Anstieg von 890 Punkten bei. SoftBank und Kioxia legten zweistellig zu.
Ein Stratege von Nomura warnte laut Berichten, dass KI-Werte weiter stark schwanken dürften. Die Tokyo Electron Aktie bleibt damit an Nachrichten aus den USA gebunden, wo die Börsen am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen sind.
Die Tokyo Electron Aktie handelt derzeit weniger die eigenen Aufträge als die Frage, wie viel China-Geschäft erlaubt bleibt und wie lange die KI-Investitionen anhalten.
Häufige Fragen zur Tokyo Electron Aktie
Warum steigt die Tokyo Electron Aktie am 26. November 2026?
Chipwerte in Asien erholten sich nach dem Ausverkauf vom Mittwoch.
Warum war die Aktie am Mittwoch eingebrochen?
KI-Werte folgten den Verlusten an der Wall Street, zudem belasteten Pläne für schärfere US-Exportregeln.
Was stellt Tokyo Electron her?
Anlagen für die Halbleiterfertigung, etwa zur Beschichtung und Ätzung von Wafern.
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