Den Brief unterzeichnet haben laut The Block Angela Alsobrooks, Ruben Gallego, Mark Warner und Catherine Cortez Masto; alle vier spielten eine wesentliche Rolle in den Verhandlungen zum gescheiterten CLARITY Act. Adressat ist SEC-Chef Paul Atkins. Cointelegraph nennt den Montag, 16. November, als Datum des Schreibens; die Frist von 30 Tagen würde damit rechnerisch am 16. Dezember enden. Die SEC lehnte laut The Block einen Kommentar ab.

Im Kern geht es um die Ausnahme, die die SEC am 17. September erteilt hat: Handelsplätze für tokenisierte Wertpapiere müssen sich danach nicht als Börse registrieren. Die Senatoren fragen, wer in dem System Kunden prüft und Geldwäsche verhindert.