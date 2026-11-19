Tokenisierte Aktien sind der nächste große Wachstumsmarkt der Kryptobranche – und sie geraten politisch unter Druck. Vier demokratische US-Senatoren haben die Börsenaufsicht SEC laut The Block (16. November) und Cointelegraph (17. November) aufgefordert, binnen 30 Tagen 13 Fragen zur neuen Ausnahmeregelung für tokenisierte Wertpapiere zu beantworten. Der Zeitpunkt ist brisant: Am 19. November startet Anthropic an der Nasdaq, und laut einer CoinDesk-Schlagzeile soll noch am Börsengangstag eine tokenisierte Version auf der BNB Chain erscheinen, getragen unter anderem von bStocks, Ondo und xStocks.
Tokenisierte Aktien: Vier Senatoren geben der SEC 30 Tage für 13 Fragen - Wer haftet, wenn Aktien-Token in anonymen Wallets landen?
Am Tag des Anthropic-Börsengangs drängen vier demokratische Senatoren die SEC zu Antworten: Die Ausnahme für tokenisierte Aktien lasse Lücken bei Geldwäsche und Kundenprüfung. Für Krypto-Börsen, BNB Chain und den Kryptomarkt geht es um ein wachsendes Geschäft.
Was haben die Senatoren der SEC geschrieben?
Den Brief unterzeichnet haben laut The Block Angela Alsobrooks, Ruben Gallego, Mark Warner und Catherine Cortez Masto; alle vier spielten eine wesentliche Rolle in den Verhandlungen zum gescheiterten CLARITY Act. Adressat ist SEC-Chef Paul Atkins. Cointelegraph nennt den Montag, 16. November, als Datum des Schreibens; die Frist von 30 Tagen würde damit rechnerisch am 16. Dezember enden. Die SEC lehnte laut The Block einen Kommentar ab.
Im Kern geht es um die Ausnahme, die die SEC am 17. September erteilt hat: Handelsplätze für tokenisierte Wertpapiere müssen sich danach nicht als Börse registrieren. Die Senatoren fragen, wer in dem System Kunden prüft und Geldwäsche verhindert.
Wo sehen die Senatoren Lücken bei tokenisierten Aktien?
Nach den Berichten bemängeln die Senatoren vor allem drei Punkte:
Weitergabe der Token: Die Plattform muss zwar den Handelszugang kontrollieren, aber nach Cointelegraph nicht verhindern, dass Token weitergereicht werden. Ein Token könnte von einer verifizierten Person an eine unverifizierte, womöglich ausländische Wallet gehen – außerhalb der Reichweite der US-Aufsicht.
Verantwortung außerhalb regulierter Plattformen: Unklar sei, wer für Token haftet, die den regulierten Raum verlassen, und ob die SEC sie einfrieren oder zurückholen könnte.
Anlegerschutz: Fragen betreffen Preisbildung, bestmögliche Ausführung und Verwahrung; die Senatoren fordern ein transparentes Regelsetzungsverfahren.
Atkins hatte im September betont, dass Anti-Betrugs- und Manipulationsregeln auch für diese Märkte uneingeschränkt gelten (Cointelegraph).
Dazu kommt ein Streit mit den Unternehmen selbst: Laut The Block sollen Emittenten dem Handel ihrer tokenisierten Aktien widersprechen oder sich abmelden können – ein Punkt, den die Senatoren ebenfalls ansprechen.
Wie groß ist der Markt für tokenisierte Aktien?
Belastbare Gesamtzahlen für November liegen der Redaktion nicht vor. Eine Eigendarstellung der BNB Chain vom 1. Juni (Daten von Anfang bis Mitte Mai) nennt für xStocks, die seit dem 30. April auf der BNB Chain laufen, ein Gesamtvolumen von rund 30 Milliarden Dollar, davon über 5 Milliarden on-chain, und mehr als 100.000 Halter. Für Ondo-Produkte auf der BNB Chain führt sie ein Gesamthandelsvolumen von rund 4,3 Milliarden Dollar auf. Diese Zahlen sind rund sechs Monate alt und stammen vom Betreiber selbst.
Klar ist die Richtung: Die Kryptobranche will Aktien rund um die Uhr auf Blockchains handelbar machen. Binance-Gründer CZ hatte im September vorhergesagt, dass Börsengänge künftig on-chain stattfinden werden (Cointelegraph/Crypto Times). Auch bei Anthropic ist das Interesse hoch: Der Ausgabepreis lag laut KuCoin bei 83 Dollar je Aktie, Hyperliquid-Kontrakte handelten zuvor über 100 Dollar.
Was bedeutet das für BNB, Coinbase und andere Krypto-Aktien?
Für die BNB Chain und Börsen mit tokenisierten Aktien wäre eine strengere Auslegung der SEC-Ausnahme ein Geschäftsrisiko; für Plattformen mit Compliance-Aufbau könnte sie zum Vorteil werden. Börsennotierte Krypto-Aktien wie Coinbase, Robinhood oder Bullish betreiben oder planen Tokenisierung; ein Konflikt mit der Aufsicht würde sie direkt betreffen. Konkrete Auswirkungen auf diese Unternehmen sind bisher nicht belegt.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Wichtig sind die Antwort der SEC bis etwa Mitte Dezember, der Fortgang des Verfahrens zur Ausnahme sowie politische Verschiebungen im neuen Kongress: Laut The Block würden die Demokraten nach den Zwischenwahlen Senat und Repräsentantenhaus kontrollieren; diese Aussage ist nicht unabhängig geprüft. Für den Kryptomarkt insgesamt gilt: Regulierung entscheidet über das Tempo der Tokenisierung.
FAQ zu tokenisierten Aktien
Was sind tokenisierte Aktien? Digitale Token, die den Wert einer Aktie abbilden und auf einer Blockchain wie der BNB Chain gehandelt werden.
Was hat die SEC am 17. September erlaubt? Eine befristete Ausnahme von der Börsenregistrierung für Handelsplätze mit tokenisierten Wertpapieren; laut The Block für fünf Jahre.
Wer hat den Brief an die SEC geschickt? Die Senatoren Alsobrooks, Gallego, Warner und Cortez Masto, laut Cointelegraph am 16. November.
Gibt es tokenisierte Anthropic-Aktien? Eine CoinDesk-Schlagzeile nennt eine geplante Version auf der BNB Chain am Börsengangstag; Details konnte die Redaktion nicht prüfen.
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