TKMS Aktie: Fregatten-Rekord im Rücken, Rüstungsgipfel vor Augen – der Marinespezialist nimmt als MDAX Gewinner Fahrt auf

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die TKMS Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,38 Prozent auf 76,50 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Rüstungswerte sind am Gipfeltag für Europas Verteidigung gefragt. Der größte Überwasserauftrag der Firmengeschichte liegt erst wenige Tage zurück.

Bild: thyssenkrupp AG

Die TKMS Aktie nimmt am Donnerstag Kurs nach oben. Um 9:12 Uhr notiert das Papier der Kieler Marinewerft bei 76,50 Euro, ein Plus von 2,50 Euro oder 3,38 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss von 74,00 Euro. Damit gehört TKMS zu den MDAX Gewinnern am Morgen. Kurs der TKMS Aktie am Morgen 76,50 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,38 % Fregatten MEKO A-200 DEU im Programm 8 Kursziel von Bernstein 115 EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 09:12 Uhr; TKMS; Bernstein Der Auslöser Warum die TKMS Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Rüstungswerte sind am Donnerstag aber breit gefragt: In Brüssel tagt ein EU-Sondergipfel zur Finanzierung der Ukraine, in Frankfurt der European Defence Capital Summit, und Rheinmetall beginnt seinen Kapitalmarkttag. Im MDAX legen neben TKMS auch HENSOLDT und RENK zu. Im Hintergrund wirkt ein Großauftrag nach. In der vergangenen Woche unterzeichneten TKMS und das Bundesamt für Ausrüstung der Bundeswehr den Vertrag über das zweite Los der Fregatten vom Typ MEKO A-200 DEU. Das Programm wächst damit auf acht Schiffe. TKMS bezeichnete es als den größten Überwasserauftrag seiner Geschichte. Die Einordnung Volle Bücher, ein Risiko namens F127 Bernstein bestätigte zuletzt die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 115 Euro. Analyst Adrien Rabier warnte jedoch, dass sich das Fregattenprojekt F127 verzögern oder sein Umfang schrumpfen könnte. Der Auftragsbestand liegt bei rund 30 Milliarden Euro. Am 7. Dezember legt TKMS den Jahresfinanzbericht vor. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die TKMS Aktie sprechen könnte Größter Überwasserauftrag der Firmengeschichte

Auftragsbestand von rund 30 Milliarden Euro

Rückenwind am Gipfeltag für Verteidigung Was Anleger bedenken sollten Risiko beim Projekt F127

Tarifkonflikt mit der IG Metall

Jahreszahlen am 7. Dezember Einordnung der Redaktion: Die TKMS Aktie ist MDAX Gewinner, weil Rüstungswerte am Donnerstag gesucht sind und der jüngste Großauftrag nachwirkt. Die Jahreszahlen im Dezember werden zeigen, wie viel davon in die Ergebnisse durchschlägt. FAQ Häufige Fragen zur TKMS Aktie Warum steigt die TKMS Aktie heute?

Rüstungswerte sind am Gipfeltag für Europas Verteidigung gefragt. Der Fregattenauftrag der Vorwoche stützt zusätzlich. Wann legt TKMS die Jahreszahlen vor?

Am 7. Dezember 2026. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TKMS Aktie?

ISIN DE000TKMS001, WKN TKMS00. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKMS. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur TKMS Aktie Die TKMS Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner. Rüstungsthemen und der Rekordauftrag für Fregatten geben dem Marinespezialisten Rückenwind.

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