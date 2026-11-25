Die TKMS Aktie hat einen wichtigen Meilenstein hinter sich. Mitte November unterschrieb der Kieler Marineschiffbauer mit dem Beschaffungsamt der Bundeswehr den Vertrag über ein zweites Los von vier Fregatten des Typs MEKO A-200. Damit kann TKMS seit dem 17. November fest mit insgesamt acht Schiffen planen – nach Unternehmensangaben der größte Überwasserauftrag seiner Geschichte. Aus einer Option, die der Kunde ziehen konnte, wurde ein unterschriebener Vertrag.
TKMS Aktie: Acht Fregatten fix, U-Boot-Milliarden in Sicht, Jahreszahlen am 7. Dezember – startet der Marine-Riese jetzt durch?
Die Bundeswehr hat den Vertrag über vier weitere Fregatten unterschrieben, Kanada und Indien winken mit U-Boot-Aufträgen. Warum die TKMS Aktie trotzdem unter ihren Hochs notiert und was der Jahresbericht bringen muss.
Die Pipeline
Kanada, Indien und ein Joint Venture
Weitere Großprojekte stehen in der Warteschlange. In Kanada gilt TKMS als bevorzugter Bieter für bis zu zwölf U-Boote der Klasse 212CD, ein Projekt im zweistelligen Milliardenbereich. In Indien geht es um sechs U-Boote im Wert von rund acht Milliarden Euro, das Management hatte einen Abschluss bis Ende 2026 in Aussicht gestellt. Zudem gründet TKMS ein Gemeinschaftsunternehmen in Indien. Der Auftragsbestand lag zuletzt bei mehr als 20 Milliarden Euro.
Die Skepsis
Volle Bücher, begrenzte Werften
An der Börse ist die Begeisterung trotz der Auftragsflut gedämpft. Anleger fragen, ob TKMS die vielen Schiffe und Boote mit den vorhandenen Werftkapazitäten rechtzeitig bauen kann. Zudem sehen Marktbeobachter Risiken bei einem separaten Fregattenprojekt F127, das sich verzögern oder verkleinern könnte. Am 19. November notierte die TKMS Aktie bei rund 74 Euro. Am 7. Dezember legt das Unternehmen seinen Jahresfinanzbericht vor.
Bei der TKMS Aktie ist die Frage nicht mehr, ob es Aufträge gibt, sondern ob sie profitabel abgearbeitet werden können. Der Jahresbericht am 7. Dezember muss genau darauf Antworten liefern.
Häufige Fragen zur TKMS Aktie
Wie viele Fregatten baut TKMS für die Bundeswehr?
Nach dem Vertrag über ein zweites Los sind es acht Fregatten des Typs MEKO A-200.
Welche weiteren Aufträge sind möglich?
Bis zu zwölf U-Boote für Kanada und sechs U-Boote für Indien.
Wann legt TKMS die Jahreszahlen vor?
Am 7. Dezember 2026.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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