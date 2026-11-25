Wie viele Fregatten baut TKMS für die Bundeswehr?

Nach dem Vertrag über ein zweites Los sind es acht Fregatten des Typs MEKO A-200.

Welche weiteren Aufträge sind möglich?

Bis zu zwölf U-Boote für Kanada und sechs U-Boote für Indien.

Wann legt TKMS die Jahreszahlen vor?

Am 7. Dezember 2026.