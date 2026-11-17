Die Deutsche Marine bekommt vier weitere Fregatten von TKMS: Das Beschaffungsamt der Bundeswehr hat bei dem Kieler Marineschiffbauer das zweite Los des Typs MEKO A-200 DEU bestellt, wie dpa-AFX am Dienstag um 11:03 Uhr meldete. Das Programm wächst damit auf acht Schiffe – und trotzdem notierte die TKMS Aktie (ISIN DE000TKMS001) laut Dow Jones Newswires zeitweise 3,29 Prozent tiefer bei 73,50 Euro auf Xetra.
Der Widerspruch ist schnell erklärt: Die Friedensgespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA drücken seit Tagen auf die gesamte Branche. Rheinmetall, Renk und Hensoldt verloren am Dienstagvormittag ebenfalls jeweils mehr als drei Prozent. Ein großer Auftrag, der weitgehend erwartet war, kommt gegen diesen Stimmungswechsel bei den Rüstungsaktien nicht an.