Die MEKO A-200 DEU ist auch eine Antwort auf ein gescheitertes Großprojekt. Bei der Fregatte F126, die die niederländische Werftengruppe Damen als Generalunternehmer bauen sollte, häuften sich Verzögerungen, unter anderem wegen Problemen mit der Softwarekompatibilität. Nach einem Bericht des Tagesspiegels vom Juni 2026, den die Online-Enzyklopädie Wikipedia zusammenfasst, beendete die Bundeswehr das F126-Programm. Die Marine braucht trotzdem neue Schiffe – und setzt nun auf eine Konstruktion, die TKMS bereits für andere Marinen gebaut hat.

Damit verschiebt sich auch die Logik der Beschaffung: weg von hochgradig neu entwickelten Einzelprojekten, hin zu erprobten Plattformen und Serienfertigung. Für die Zulieferer ist das ebenfalls relevant. Laut Wikipedia hat Saab im Juli 2026 einen Vertrag über rund 8,7 Milliarden schwedische Kronen für die Ausstattung der ersten vier Fregatten unterzeichnet, mit Lieferungen von 2029 bis 2032.

Für die TKMS Aktie ist der Auftrag damit vor allem ein Baustein für Planbarkeit: Der Konzern hat die Fertigung über Jahre ausgelastet, und der Bund bleibt bei Marineschiffen der wichtigste Kunde. Wie viel Marge die Fregatten am Ende abwerfen, ist aus den heutigen Meldungen nicht ablesbar.