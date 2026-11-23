Der Konzern hat seine Jahreszahlen vorab veröffentlicht, weil das Ergebnis die Prognose verfehlt. Im August hatte thyssenkrupp nucera nach dem Ausstieg aus der geplanten Serienfertigung der SOEC-Technologie die Erwartungen bereits gesenkt: Umsatz 450 bis 500 Millionen Euro, EBIT minus 105 bis minus 75 Millionen Euro, Auftragseingang 550 bis 670 Millionen Euro. Den Umsatz traf das Unternehmen am unteren Ende, den Auftragseingang innerhalb der Spanne, das EBIT aber klar nicht.

Als Gründe nennt die Mitteilung Einmalbelastungen von rund 110 Millionen Euro im EBIT. Dazu zählen Zusatzaufwand bei Neubauprojekten, im vierten Quartal knapp 40 Millionen Euro, vor allem für die Fertigstellung und Inbetriebnahme erster Anlagen, Komponentenfehler außerhalb der eigentlichen Zellen und Probleme bei Zulieferern, sowie die Wertberichtigung auf die SOEC-Pilotanlage. Die Höhe der Wertberichtigung nennt der Konzern einzeln nicht. Nach Unternehmensangaben soll sich ein Teil des Umsatzeffekts aus der Rechnungslegung im Geschäftsjahr 2026/27 wieder umkehren, ein Umsatzanstieg wird erwartet.