Am Freitag, 20. November, um 18:18 Uhr meldete der Konzern vorläufige Zahlen: Das EBIT liegt weit unter der eigenen Prognose.
thyssenkrupp nucera Aktienanalyse: Umsatz fast halbiert, EBIT bei minus 136 Millionen - Ist der Wasserstoff-Ausrüster schon am Tiefpunkt?
Die thyssenkrupp nucera Aktie steht nach vorläufigen Zahlen vom Freitagabend unter Druck: Umsatz 450 Mio. Euro, EBIT minus 136 Mio. Euro, Prognose klar verfehlt. Die thyssenkrupp nucera Aktienanalyse zeigt, was dahinter steckt, was die Aktienprognose der Analysten trägt und welche Termine jetzt zählen.
Steckbrief
- Unternehmen
- thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
- Ticker
- NCH2 (Xetra)
- ISIN
- DE000NCA0001
- Geschäft
- Wasserelektrolyse (grüner Wasserstoff) und Chlor-Alkali-Elektrolyse
- Börsenwert
- rund 0,9 Mrd. EUR
- Dividende
- keine (Redaktionsstand)
- Nächster Termin
- Geschäftsbericht am 16.12.2026, 07:00 Uhr
Stand: 20.11.2026, Kurs und Börsenwert vom Handelsende Freitag; ein belastbarer Montagskurs lag zum Redaktionsschluss nicht vor
Auslöser: Zahlen nach Handelsschluss
Belastung: rund 110 Millionen Euro Einmaleffekte
Zusatzaufwand bei Neubauprojekten und eine Wertberichtigung auf die SOEC-Pilotanlage drücken das Ergebnis.
Lichtblick: Aufträge und Cashflow
Der Auftragseingang stieg um rund 60 Prozent, der freie Cashflow blieb mit 16 Mio. Euro positiv.
Offen: neuer Ausblick
Eine Prognose für 2026/27 nannte die Mitteilung nicht, die Details folgen am 16. Dezember.
Die thyssenkrupp nucera Aktie (ISIN: DE000NCA0001, FSE: NCH2) ging am Freitag, 20. November 2026, bei 6,95 Euro aus dem Handel (gettex, minus 8,8 Prozent). Erst danach, um 18:18 Uhr, kam die Ad-hoc-Mitteilung: Der Elektrolyse-Spezialist hat im Geschäftsjahr 2025/26 vorläufig rund 450 Millionen Euro umgesetzt und ein EBIT von minus 136 Millionen Euro erzielt. Die thyssenkrupp nucera Aktienanalyse fragt deshalb, wie viel von der Enttäuschung schon im Kurs steckt und wie die thyssenkrupp nucera Aktienprognose der Analysten jetzt aussieht. Ein belastbarer Kurs für die Reaktion am Montag lag der Redaktion zum Redaktionsschluss nicht vor.
Was ist passiert?
Was ist bei der thyssenkrupp nucera Aktie passiert?
Der Konzern hat seine Jahreszahlen vorab veröffentlicht, weil das Ergebnis die Prognose verfehlt. Im August hatte thyssenkrupp nucera nach dem Ausstieg aus der geplanten Serienfertigung der SOEC-Technologie die Erwartungen bereits gesenkt: Umsatz 450 bis 500 Millionen Euro, EBIT minus 105 bis minus 75 Millionen Euro, Auftragseingang 550 bis 670 Millionen Euro. Den Umsatz traf das Unternehmen am unteren Ende, den Auftragseingang innerhalb der Spanne, das EBIT aber klar nicht.
Als Gründe nennt die Mitteilung Einmalbelastungen von rund 110 Millionen Euro im EBIT. Dazu zählen Zusatzaufwand bei Neubauprojekten, im vierten Quartal knapp 40 Millionen Euro, vor allem für die Fertigstellung und Inbetriebnahme erster Anlagen, Komponentenfehler außerhalb der eigentlichen Zellen und Probleme bei Zulieferern, sowie die Wertberichtigung auf die SOEC-Pilotanlage. Die Höhe der Wertberichtigung nennt der Konzern einzeln nicht. Nach Unternehmensangaben soll sich ein Teil des Umsatzeffekts aus der Rechnungslegung im Geschäftsjahr 2026/27 wieder umkehren, ein Umsatzanstieg wird erwartet.
Geschäftsmodell
Wie verdient thyssenkrupp nucera Geld?
thyssenkrupp nucera baut Anlagen für die alkalische Wasserelektrolyse, mit der aus Strom und Wasser grüner Wasserstoff entsteht, und für die Chlor-Alkali-Elektrolyse, die in der Chemieindustrie seit Jahrzehnten Chlor und Natronlauge liefert. Das zweite Geschäft ist ausgereift und profitabel, das erste ist der Wachstumsbereich, in dem jede Anlage ein Großprojekt mit Meilensteinen, Garantien und Inbetriebnahmerisiken ist. Die Mehrheit an dem Unternehmen hält nach Berichten weiterhin thyssenkrupp. Der Börsengang erfolgte im Juli 2023 zu 20 Euro je Aktie, die Aktie notiert heute weit darunter.
Zuletzt gab es auch gute Nachrichten aus dem Tagesgeschäft: Eine Chlor-Alkali-Anlage in Indien ging am 5. November in Betrieb, und für Europa wurde ein erstes eigenes Zellmontagezentrum angekündigt.
Zahlen und Bewertung
Wie sehen die Zahlen hinter der thyssenkrupp nucera Aktienanalyse aus?
|Kennzahl
|2025/26
|Vorjahr
|Prognose August
|Umsatz
|450
|845
|450 bis 500
|EBIT
|-136
|+2
|-105 bis -75
|Auftragseingang
|559
|348
|550 bis 670
|Freier Cashflow
|+16
|+11
|–
|Nettoergebnis
|-145
|+5
|–
|Gewinn je Aktie (EUR)
|-1,15
|0,04
|–
Alle Angaben vorläufig und ungeprüft. Prognose vom August 2026. Zahlen in Mio. EUR, außer Gewinn je Aktie.
Quelle: Ad-hoc-Mitteilung thyssenkrupp nucera vom 20.11.2026
Auffällig ist die Spaltung der beiden Geschäfte. Im Wasserstoffgeschäft brach der Umsatz auf 84 Millionen Euro ein, nach 459 Millionen Euro im Vorjahr und unter der Prognose von 100 bis 130 Millionen Euro. Das EBIT liegt dort bei minus 197 Millionen Euro. Gleichzeitig stieg der Auftragseingang im Wasserstoffgeschäft auf rund 196 Millionen Euro, nach 26 Millionen Euro im Vorjahr. Das Chlor-Alkali-Geschäft liefert dagegen stabil ab.
|Segment
|Umsatz
|EBIT
|Auftragseingang
|Grüner Wasserstoff
|84 (Vorjahr 459)
|-197 (Vorjahr -56)
|196 (Vorjahr 26)
|Chlor-Alkali
|365 (Vorjahr 386)
|61 (Vorjahr 58)
|362 (Vorjahr 322)
Zahlen in Mio. EUR, gerundet. Wasserstoff = grüner Wasserstoff (gH2), CA = Chlor-Alkali.
Quelle: Ad-hoc-Mitteilung thyssenkrupp nucera vom 20.11.2026
Die Chlor-Alkali-Marge liegt bei rund 17 Prozent. Der Konzern verfügt nach den vorliegenden Meldungen über positiven freien Cashflow, Angaben zu Liquidität, Auftragsbestand und einer Prognose für 2026/27 enthielt die Mitteilung nicht. Eine sinnvolle KGV-Bewertung gibt es bei negativem Ergebnis nicht; das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei rund 2 (Redaktionsrechnung aus Börsenwert und Umsatz). Ein Peer-Vergleich mit anderen Elektrolyse-Anbietern ist ohne belastbare Vergleichsdaten nicht seriös möglich.
Analysten
Was sagt die thyssenkrupp nucera Aktienprognose der Analysten?
Die Abdeckung ist dünn. Laut Marktdaten liegt das durchschnittliche Kursziel aus zwei Analysen bei 8,80 Euro, also rund 27 Prozent über dem Freitagsschluss von 6,95 Euro (Redaktionsrechnung). Die beiden Studien stammen aus dem Sommer, vor der jüngsten Zahlenwarnung. Weitere Häuser führen nach Datenanbietern positive Einstufungen, nennen dort aber kein Kursziel mit Datum. Reaktionen der Analysten auf die Zahlen vom Freitag waren zum Redaktionsschluss nicht auffindbar. Wer die thyssenkrupp nucera Aktienprognose verfolgt, sollte deshalb auf Anpassungen der Schätzungen nach dem 16. Dezember achten. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Charttechnik
Wie steht die thyssenkrupp nucera Aktie charttechnisch da?
Beschreibend: Die Aktie notierte am Freitag knapp über dem 52-Wochen-Tief von 6,86 Euro, das Datenanbieter für den 29. Juni 2026 ausweisen, das Jahreshoch lag bei 9,61 Euro vom 18. Februar. Der Trend ist laut Datenanbietern seit Mitte Oktober negativ, auf Monatssicht steht ein Minus von rund 11 Prozent. Fällt die Aktie unter die Marke von 6,86 Euro, wäre ein neues Tief erreicht, die Marke von 9,61 Euro bleibt der obere Orientierungspunkt. Belastbare Werte für die 50- und 200-Tage-Linie lagen der Redaktion nicht vor.
Termine
Was beobachten Anleger bei der thyssenkrupp nucera Aktie jetzt?
Heute: Reaktion der Aktie im Xetra-Handel auf die Ad-hoc-Zahlen und mögliche Kommentare der Analysten.
Mittwoch, 16. Dezember 2026, 07:00 Uhr: Geschäftsbericht und detaillierte Zahlen, voraussichtlich auch Aussagen zum Ausblick.
Auf der Agenda: Höhe der Wertberichtigung, Auftragsbestand, Liquidität, Projektfortschritt bei den ersten großen Wasserstoffanlagen.
Parallel: Die Mutter thyssenkrupp AG lag am Freitag ebenfalls deutlich im Minus; eine direkte Ursache aus der Nucera-Mitteilung ist nicht belegt.
FAQ
Häufige Fragen zur thyssenkrupp nucera Aktie
Was ist bei der thyssenkrupp nucera Aktie passiert? Der Konzern meldete am Freitagabend vorläufige Zahlen mit einem EBIT von minus 136 Mio. Euro, deutlich unter der Prognose.
Wie hoch ist der Umsatz? Rund 450 Mio. Euro nach 845 Mio. Euro im Vorjahr, am unteren Ende der Prognose.
Wann kommen die endgültigen Zahlen? Am 16. Dezember 2026 um 07:00 Uhr.
Was sagt die thyssenkrupp nucera Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel aus zwei Analysen liegt laut Marktdaten bei 8,80 Euro; die Studien sind älter als die Zahlenwarnung.
Zahlt thyssenkrupp nucera eine Dividende? Nach Redaktionsstand nein.
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