Die vorläufigen Geschäftszahlen von thyssenkrupp nucera für 2025/26 erzählen zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Die negative Geschichte ist schnell zusammengefasst: Der Konzernumsatz bricht um fast 47 Prozent auf rund 450 Millionen Euro ein. Das operative Ergebnis verschlechtert sich auf minus 136 Millionen Euro. Das Wasserstoffsegment verzeichnet einen EBIT-Verlust von rund 197 Millionen Euro. Zusätzliche Projektkosten und Wertberichtigungen belasten die Profitabilität erheblich. Die positive Geschichte ist jedoch ebenfalls bemerkenswert: Der Auftragseingang steigt um rund 60 Prozent auf 559 Millionen Euro. Im Wasserstoffsegment vervielfachen sich die neuen Bestellungen. Das Chlor-Alkali-Geschäft erwirtschaftet ein EBIT von 61 Millionen Euro und verbessert seine operative Marge auf rund 17 Prozent. Gleichzeitig bleibt der Free Cashflow mit 16 Millionen Euro positiv. Genau dieser Gegensatz macht die thyssenkrupp nucera-Aktie zu einer der interessanteren, aber auch riskanteren industriellen Turnaround-Geschichten. Die zentrale Frage lautet nicht, ob grüner Wasserstoff langfristig eine wichtige Rolle in der Industrie spielen kann. Entscheidend ist vielmehr, ob thyssenkrupp nucera in der Lage sein wird, aus diesem Potenzial ein dauerhaft profitables Geschäftsmodell zu entwickeln. Der starke Auftragseingang liefert einen ersten positiven Hinweis. Der hohe operative Verlust zeigt jedoch, wie weit der Weg zu einer stabilen Profitabilität noch sein könnte. Beim zugrunde gelegten Xetra-Referenzkurs von 10,36 Euro und einem Tagesplus von 0,5 Prozent sollten Anleger deshalb weder die Risiken der aktuellen Entwicklung unterschätzen noch die wirtschaftliche Substanz des Chlor-Alkali-Geschäfts übersehen. Das Geschäftsjahr 2026/27 könnte zu einem wichtigen Wendepunkt werden. Gelingt es dem Management, die Projektkosten zu stabilisieren, neue Aufträge profitabel abzuarbeiten und den positiven Free Cashflow zu sichern, würde dies die fundamentale Investmentthese deutlich stärken. Sollten dagegen weitere Belastungen auftreten, könnte sich die erhoffte Erholung erneut verzögern. Die thyssenkrupp nucera-Aktie bleibt damit ein Investment zwischen erheblicher Unsicherheit und langfristiger industrieller Wachstumsfantasie. Der 16. Dezember 2026 dürfte wichtige Hinweise liefern, welche dieser beiden Seiten künftig stärker in den Vordergrund rückt.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.