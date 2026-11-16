thyssenkrupp Aktie: TKMS und Konzernumbau als Kurstreiber?

Zwischen dem aktuellen Aktienkurs und der Zielmarke von Deutsche Bank Research liege damit eine Differenz von 5,02 Euro. Rechnerisch entspreche dies einem Aufwärtspotenzial von rund 41,9%. Bastian Synagowitz bleibe somit optimistisch, obwohl die ersten Signale für das kommende Geschäftsjahr seiner Einschätzung nach vorsichtig ausfallen dürften.