Der Kurs gibt nach, doch Bastian Synagowitz sieht weiterhin Chancen: Deutsche Bank Research bestätigt in seiner thyssenkrupp-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel 17 Euro und das Rating "buy" für die thyssenkrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker: TKA), die beim angegebenen Kursstand um 0,15 Euro beziehungsweise 1,24% auf 11,98 Euro fällt.
thyssenkrupp Aktie: TKMS und Konzernumbau als Kurstreiber?
Deutsche Bank Research sieht bei thyssenkrupp rund 42% Kurspotenzial und setzt auf Beteiligungswerte, mögliche TKMS-Großaufträge und den weiteren Konzernumbau.
Zwischen dem aktuellen Aktienkurs und der Zielmarke von Deutsche Bank Research liege damit eine Differenz von 5,02 Euro. Rechnerisch entspreche dies einem Aufwärtspotenzial von rund 41,9%. Bastian Synagowitz bleibe somit optimistisch, obwohl die ersten Signale für das kommende Geschäftsjahr seiner Einschätzung nach vorsichtig ausfallen dürften.
Solides Quartal, vorsichtiger Ausblick
Für das vierte Geschäftsquartal rechne Bastian Synagowitz mit soliden Zahlen. Beim Blick nach vorn erwarte der Analyst von Deutsche Bank Research allerdings zunächst zurückhaltende Aussagen. Die thyssenkrupp-Aktienanalyse verbinde damit eine zuversichtliche Erwartung an das abgeschlossene Quartal mit Vorsicht hinsichtlich der nächsten Geschäftsperiode.
Die positive Einschätzung der Aktie beruhe jedoch nicht allein auf dem kurzfristigen operativen Verlauf. Bastian Synagowitz sehe weiterhin Wertschöpfungspotenzial und mögliche Kurstreiber innerhalb des Konzerns. Im Mittelpunkt stünden die Beteiligungen und die nächsten Schritte beim Umbau der Unternehmensstruktur.
Das Rating "buy" und das Kursziel 17 Euro blieben deshalb unverändert. Eine neue Hochstufung oder eine Anhebung der Zielmarke liege nicht vor.
TK Accelis und TKMS: Zwei Beteiligungen im Fokus
Konkret verweise Bastian Synagowitz auf Rückenwind für den gerade erst an die Börse gebrachten Werkstoffhändler TK Accelis. Daneben stehe die Aussicht auf Großaufträge für die Marinetochter TKMS. thyssenkrupp halte an beiden Unternehmen jeweils etwas mehr als die Hälfte.
Damit bleibe der Konzern an deren weiterer wirtschaftlicher Entwicklung wesentlich beteiligt. Positive Entwicklungen bei den Tochtergesellschaften könnten deshalb auch für die Bewertung der thyssenkrupp-Aktie relevant sein.
Bei TKMS richte sich die Aufmerksamkeit besonders auf mögliche Großaufträge. Dabei sei zwischen der Aussicht auf neue Geschäfte und bereits verbindlich erteilten Bestellungen zu unterscheiden. Konkrete Auftragswerte oder Abschlusszeitpunkte nenne die vorliegende Zusammenfassung nicht.
Für die thyssenkrupp-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research seien diese Perspektiven dennoch wichtige Bestandteile der positiven Einschätzung. Bastian Synagowitz sehe weiterhin Ansatzpunkte dafür, zusätzliche Werte innerhalb des Konzerns sichtbar zu machen.
TK Elevator: Wird die Restbeteiligung zu Geld gemacht?
Ein weiterer möglicher Impuls betreffe TK Elevator. Der verbliebene Anteil, den die frühere Mutter nach den vorliegenden Angaben noch in einer Größenordnung von 15 bis 20% halte, könnte verkauft werden.
Ein solcher Schritt würde Beteiligungsvermögen in liquide Mittel umwandeln. Wie attraktiv ein Verkauf für thyssenkrupp wäre, hinge allerdings vom erzielbaren Preis, den Transaktionsbedingungen und der späteren Verwendung der Mittel ab.
Bastian Synagowitz beschreibe damit eine Möglichkeit, keinen bereits abgeschlossenen Verkauf. Einen konkreten Erlös oder einen verbindlichen Zeitplan enthalte die Zusammenfassung seiner Einschätzung nicht. Für Anleger bleibe deshalb entscheidend, ob und zu welchen Konditionen diese Option tatsächlich umgesetzt werde.
Stahlgeschäft: Der nächste große Punkt auf der Agenda
Ein Börsengang des Stahlgeschäfts sei nach Einschätzung von Bastian Synagowitz der nächste wichtige Punkt auf der Agenda des Managements. Damit rücke ein weiterer potenzieller Schritt im Konzernumbau in den Blick.
Eine separate Börsennotierung könnte eine eigenständige Bewertung des Geschäfts ermöglichen. Daraus folge jedoch nicht automatisch ein bestimmter Wertzuwachs für die thyssenkrupp-Aktionäre. Entscheidend wären unter anderem die konkrete Struktur eines Börsengangs, das Marktumfeld und die Bewertung, die Investoren dem Stahlgeschäft zugestehen würden.
Die thyssenkrupp-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research liefere hierzu keine konkreten Bewertungsansätze oder Terminangaben. Der mögliche Börsengang bleibe somit eine strategische Perspektive, deren wirtschaftlicher Nutzen erst mit weiteren Details genauer einzuschätzen wäre.
Rund 42% Potenzial – die Umsetzung bleibt entscheidend
Das Kursziel 17 Euro liege deutlich über dem angegebenen Börsenkurs von 11,98 Euro. Die rechnerischen 41,9% Aufwärtspotenzial würden die positive Haltung von Deutsche Bank Research verdeutlichen, stellten aber keine garantierte Rendite dar.
Die Chancen würden sich auf mehrere mögliche Impulse verteilen: die Entwicklung von TK Accelis, potenzielle Großaufträge für TKMS, eine Veräußerung der TK-Elevator-Beteiligung und einen möglichen Börsengang des Stahlgeschäfts.
Dem stünden Umsetzungsrisiken gegenüber. Transaktionen könnten sich verzögern, Verkaufspreise unter den Erwartungen liegen oder mögliche Aufträge zunächst ausbleiben. Hinzu komme die von Bastian Synagowitz erwartete Vorsicht beim ersten Ausblick auf das kommende Jahr.
Die zentrale Botschaft bleibe dennoch positiv: Deutsche Bank Research sehe bei thyssenkrupp über das nächste Quartal hinaus Möglichkeiten zur Wertsteigerung. Der aktuelle Kursrückgang ändere nichts an der bestätigten Kaufempfehlung.
Bastian Synagowitz von Deutsche Bank Research bleibt mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 17 Euro optimistisch – teile diesen Artikel mit deinen Freunden, denn bei so vielen Konzernbaustellen darf wenigstens die Informationsversorgung im Gruppenchat reibungslos laufen.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 16. November 2026
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