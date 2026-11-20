Die thyssenkrupp Aktie (ISIN DE0007500001, Ticker TKA) hat am Freitag, 20. November 2026, im breiten Marktausverkauf deutlich nachgegeben: Um 21:55 Uhr notierte sie an der Börse Stuttgart bei 10,34 Euro, ein Minus von 6,97 Prozent zum Vortag (rund 11,12 Euro); am Nachmittag lag das Minus bei Tradegate noch bei gut 5 Prozent. Die wichtigste thyssenkrupp Aktienprognose der Analysten: Im Schnitt trauen sie der Aktie laut finanzen.net ein Kursziel von etwa 16,83 Euro zu – das wären rund 60 Prozent über dem Kurs. Wie belastbar diese thyssenkrupp Aktie Prognose ist, zeigt sich am 8. Dezember, wenn der Konzern die Jahreszahlen vorlegt.
thyssenkrupp Aktie Prognose: Kursziele von 15 bis 18 Euro, Aktie bei rund 10 – wie groß ist die Lücke vor den Jahreszahlen am 8. Dezember?
Die thyssenkrupp Aktie fällt im DAX-Ausverkauf um rund 7 Prozent auf etwa 10,34 Euro, Analysten sehen im Schnitt gut 16 Euro. Wie sieht die thyssenkrupp Aktienprognose vor den Jahreszahlen aus – und warum streiten die Quellen über das Kursziel?
Steckbrief
- Unternehmen
- thyssenkrupp AG
- Ticker / ISIN
- TKA / DE0007500001
- Börsenwert
- rund 6,98 Mrd. EUR
- 52-Wochen-Hoch
- rund 14,36 EUR (17.09.2026)
- 52-Wochen-Tief
- rund 6,43 EUR (30.03.2026)
- Umsatz 9 Monate 25/26
- 24,35 Mrd. EUR
- Nächster Termin
- Jahreszahlen am 08.12.2026
Stand: 20.11.2026, Kurs Börse Stuttgart, 21:55 Uhr; Marktdaten laut boerse.de, wallstreet-online, marketscreener
Dieser Artikel gibt ausschließlich Unternehmensangaben, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter wieder. aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose.
Was ist passiert?
Warum fällt die thyssenkrupp Aktie im DAX-Ausverkauf?
Eine Unternehmensnachricht gibt es für den Freitag nicht – thyssenkrupp fiel mit dem Markt.
Der DAX schloss am Freitag bei 24.803 Punkten, ein Minus von 2,6 Prozent, MDAX und TecDAX verloren ähnlich stark (Dow Jones Newswires). Zu den schwächsten Werten gehörte nach diesem Bericht auch Thyssenkrupp mit einem Minus von rund 8 Prozent; die Börse Stuttgart und Tradegate zeigten am Abend und Nachmittag etwas geringere Abschläge. Der Auslöser des Abverkaufs war ein breiter Ausverkauf bei Aktien, ein nicht beruhigender Anthropic-Börsengang und gestiegene Zinserwartungen nach hohen deutschen Erzeugerpreisen. Für thyssenkrupp fand sich keine eigene Meldung, die den Kursrutsch erklärt. Hinzu kommt ein Trend: Die Aktie hat laut finanzen.net auf Wochensicht rund 9 Prozent und auf Monatssicht gut 12 Prozent verloren; am 17. November schloss sie noch bei 11,62 Euro.
Die Stahlbranche sorgt zusätzlich für Gesprächsstoff: Nach dem Stahlgipfel forderte sie niedrigere Strompreise, Zusagen aus Berlin gab es bislang nicht. Für die thyssenkrupp Aktie zählt deshalb, wie viel Entlastung kommt – und was am 8. Dezember im Zahlenwerk steht.
Geschäftsmodell
Wie verdient thyssenkrupp sein Geld?
thyssenkrupp ist ein Industriekonzern, der sich im Umbau befindet. Die wichtigsten Geschäfte sind Steel Europe (Stahl), Materials Services (Werkstoffhandel und Dienstleistungen), Automotive Technology (Auto-Komponenten), Marine Systems (U-Boote und Fregatten, über TKMS) sowie Decarbon Technologies (Anlagen für die Dekarbonisierung). Die Konzernstrategie sieht eine Entwicklung hin zu einer Finanzholding vor; der Werkstoffhandel soll als eigenständige Gesellschaft auftreten. Den Anteil am Hüttenwerk HKM hat der Konzern verkauft. Das Rüstungsgeschäft von TKMS wächst: Der Auftragsbestand lag laut Unternehmen zuletzt bei über 20 Milliarden Euro. Für die thyssenkrupp Aktie 2026 und 2027 wirken damit Stahlzyklus, Rüstung und Umbaukosten gleichzeitig auf den Kurs.
Zahlen und Prognose
Was sagt die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2025/26?
Die Jahreszahlen für das am 30. September beendete Geschäftsjahr liegen noch nicht vor, sie folgen am 8. Dezember 2026. Zuletzt berichtete der Konzern am 13. August über das dritte Quartal: Der Umsatz stieg auf 8,79 Milliarden Euro (Vorjahr 8,15 Milliarden), das bereinigte EBIT auf 183 Millionen Euro (155 Millionen). Der Konzernüberschuss lag bei 34 Millionen Euro nach minus 255 Millionen im Vorjahresquartal; darin steckt ein Buchungseffekt von 131 Millionen Euro aus dem HKM-Verkauf. Nach neun Monaten stand ein bereinigtes EBIT von 591 Millionen Euro, der Umsatz lag bei 24,35 Milliarden Euro.
Die Prognose des Konzerns für 2025/26 wurde präzisiert: bereinigtes EBIT von 600 bis 900 Millionen Euro, ein Jahresergebnis zwischen minus 700 und minus 400 Millionen Euro, ein Umsatzrückgang von 1 bis 3 Prozent und ein freier Cashflow vor M&A von minus 600 bis minus 300 Millionen Euro. Eine Prognose für 2026/27 liegt noch nicht vor.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|32,42 Mrd. EUR
|33,55 Mrd. EUR
|Ergebnis je Aktie
|-0,72 EUR
|1,27 EUR
|Dividende
|0,15 EUR
|–
|KGV (Kurs 10,34 EUR)
|–
|ca. 8,1
Konsens laut marketscreener, Stand 24.09.2026, also vor den jüngsten Kursrückgängen. KGV: eigene Rechnung zum Kurs von 10,34 EUR. Die Zahlen können sich bis zu den Jahreszahlen am 08.12.2026 ändern.
Quelle: marketscreener.com (Stand 24.09.2026)
Analysten
Wie lautet die thyssenkrupp Aktienprognose der Analysten?
Hier sind die Quellen uneinig. finanzen.net nennt ein durchschnittliches Kursziel von 16,83 Euro, was rund 52 Prozent Potenzial zum Kurs vom 19. November (11,06 Euro) bedeutete. wallstreet-online weist dagegen ein Ziel von 12,34 Euro aus; die dort genannte Analystenzahl von 53 ist offensichtlich nicht plausibel. Die Unternehmensseite nennt für Ende April 2026 eine Verteilung von 50 Prozent Kaufen, 42 Prozent Halten und 8 Prozent Verkaufen.
Welches Kursziel trauen Analysten der thyssenkrupp Aktie zu? Die namentlich bekannten Häuser liegen zwischen 15 und 18 Euro, alle mit Kaufempfehlung. JPMorgan ist laut finanzen.net neutral. Die Ziele wurden allerdings zuletzt überwiegend gesenkt.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Potenzial
|LBBW
|Kaufen
|18 EUR (zuvor 19)
|04.11.2026
|+74,1 %
|Deutsche Bank
|Buy
|17 EUR
|16.11.2026
|+64,4 %
|Kepler Cheuvreux
|Buy
|17 EUR
|Ende Okt. 2026
|+64,4 %
|DZ Bank
|Kaufen
|15 EUR (zuvor 16)
|29.10.2026
|+45,1 %
|JPMorgan
|Neutral
|–
|19.11.2026 (Rating laut finanzen.net)
|–
Alle Angaben Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Potenzial rechnerisch zum Kurs von 10,34 EUR (Börse Stuttgart, 20.11.2026, 21:55 Uhr). Das Datum der Deutsche-Bank-Angabe ist nicht eindeutig belegt: Ein Marktbericht meldet, Kepler und Deutsche Bank hätten Ziele auf 17 Euro gesenkt.
Quelle: finanztrends.de (31.10./04.11.2026), finanzen.net (19.11.2026), Pressemeldungen der Häuser
Auffällig: Selbst das niedrigste genannte Ziel liegt rund 45 Prozent über dem Kurs. Das heißt nicht, dass die Aktie dort ankommt – es zeigt, wie weit Markt und Analysten auseinanderliegen. Mehrere Häuser haben ihre Ziele in den letzten Wochen gekappt, ohne die Aktie abzustufen.
Bewertung
Wie günstig ist die thyssenkrupp Aktie im Vergleich?
Beim Kurs-Buchwert liegt die Aktie laut extraETF bei etwa 0,69, beim Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 0,21. Auf die Konsens-Schätzung für 2027 ergibt sich rechnerisch ein KGV von rund 8; für das laufende Jahr erwartet der Konsens (Stand September) einen Verlust, das KGV ist daher nicht aussagekräftig. Ein Vergleich mit anderen europäischen Stahlherstellern oder Rüstungskonzernen auf tagesaktueller Basis liegt nicht vor. Fest steht: Die Bewertung spiegelt nicht nur den Stahl, sondern ein Konglomerat aus Stahl, Rüstung und Handel.
Charttechnik
Welche Marken sind für die thyssenkrupp Aktie wichtig?
Der Kurs von 10,34 Euro liegt rund 28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von etwa 14,36 Euro (17. September 2026) und etwa 61 Prozent über dem Tief von rund 6,43 Euro (30. März 2026). Das Hoch variiert je nach Quelle zwischen 14,33 und 14,36 Euro, ein Marktbericht nennt am 24. September sogar einen Kurs von 15,09 Euro – die Angaben sind nicht eindeutig. Gleitende Durchschnitte und RSI konnten nicht belegt werden. Das ist eine Beschreibung der Lage, keine Prognose von aktiencheck.de.
Szenarien
Was sprechen Bullen und Bären der thyssenkrupp Aktie zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zum Kurs
|Bull (LBBW)
|18 EUR
|+74,1 %
|Konsens laut finanzen.net
|16,83 EUR
|+62,8 %
|Vorsichtig (DZ Bank)
|15 EUR
|+45,1 %
|Konsens laut wallstreet-online
|12,34 EUR
|+19,3 %
Die Szenarien geben die Kursziele der genannten Häuser sowie die abweichenden Konsenswerte wieder. Sie sind keine Prognose von aktiencheck.de. Abstand zum Kurs von 10,34 EUR.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der thyssenkrupp Aktie jetzt?
Jahreszahlen am 8. Dezember 2026: Präsentation um 6:30 Uhr, erste Prognose für 2026/27 erwartet.
Stahlpolitik: Strompreisentlastung und die Frist der EU zu US-Zöllen (Bericht bis 1. Dezember, Stichtag 31. Dezember).
Kurszielanpassungen: Ob weitere Häuser ihre Ziele nach dem Kursrutsch senken.
Termine danach: Q1 2026/27 am 11. Februar 2027, Q2 am 12. Mai 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur thyssenkrupp Aktienprognose
Wie lautet die thyssenkrupp Aktienprognose der Analysten? Die namentlich bekannten Häuser sehen Kursziele zwischen 15 und 18 Euro; der Durchschnitt liegt laut finanzen.net bei 16,83 Euro, laut wallstreet-online bei 12,34 Euro.
Warum ist die thyssenkrupp Aktie gefallen? Der Konzern meldete keine eigene Nachricht. Die Aktie folgte dem breiten Ausverkauf im DAX und MDAX; hinzu kommt der negative Trend der letzten Wochen.
Wie hoch ist das Kursziel für die thyssenkrupp Aktie 2026 und 2027? Die Kursziele gelten in der Regel für zwölf Monate. Der Konsens (Stand September) erwartet für 2027 ein Ergebnis je Aktie von 1,27 Euro und einen Umsatz von 33,5 Milliarden Euro.
Wann gibt es neue Zahlen? Die Jahreszahlen 2025/26 erscheinen am 8. Dezember 2026.
Ist die thyssenkrupp Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab. Dieser Artikel dokumentiert die Einschätzungen Dritter.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser (DZ Bank, Deutsche Bank, Kepler Cheuvreux, LBBW, JPMorgan) unverändert wieder. Offenlegungen zu Interessenkonflikten: DZ Bank Pflichtangaben, Deutsche Bank Research Disclosures, Kepler Cheuvreux Research Disclaimer.
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