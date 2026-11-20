Der DAX schloss am Freitag bei 24.803 Punkten, ein Minus von 2,6 Prozent, MDAX und TecDAX verloren ähnlich stark (Dow Jones Newswires). Zu den schwächsten Werten gehörte nach diesem Bericht auch Thyssenkrupp mit einem Minus von rund 8 Prozent; die Börse Stuttgart und Tradegate zeigten am Abend und Nachmittag etwas geringere Abschläge. Der Auslöser des Abverkaufs war ein breiter Ausverkauf bei Aktien, ein nicht beruhigender Anthropic-Börsengang und gestiegene Zinserwartungen nach hohen deutschen Erzeugerpreisen. Für thyssenkrupp fand sich keine eigene Meldung, die den Kursrutsch erklärt. Hinzu kommt ein Trend: Die Aktie hat laut finanzen.net auf Wochensicht rund 9 Prozent und auf Monatssicht gut 12 Prozent verloren; am 17. November schloss sie noch bei 11,62 Euro.

Die Stahlbranche sorgt zusätzlich für Gesprächsstoff: Nach dem Stahlgipfel forderte sie niedrigere Strompreise, Zusagen aus Berlin gab es bislang nicht. Für die thyssenkrupp Aktie zählt deshalb, wie viel Entlastung kommt – und was am 8. Dezember im Zahlenwerk steht.