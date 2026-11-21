Der Elektrolyse-Spezialist thyssenkrupp nucera, an dem thyssenkrupp die Mehrheit hält, hat für das Geschäftsjahr 2025/26 nach vorläufigen Zahlen einen Verlust vor Zinsen und Steuern von 136 Millionen Euro verbucht. Zuletzt hatte das Unternehmen höchstens 105 Millionen Euro Verlust angekündigt. Im Vorjahr stand noch ein Gewinn von rund 2 Millionen Euro. Als Gründe nennt Nucera Fehlerbehebungen, Zusatzaufwendungen bei Neubauprojekten und eine Wertberichtigung auf eine Pilotanlage.