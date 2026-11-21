Die thyssenkrupp Aktie (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Handelssymbol Xetra: TKA, US-Handelssymbol: TKAMY, OTC) hat in der Woche bis zum 20. November 2026 laut der MDAX-Wochenliste von finanzen.net 14,97 Prozent verloren. Am Freitag fiel das Papier um mehr als 7 Prozent auf rund 10,25 Euro. Und die schlechteste Nachricht der Woche kam erst, als der Xetra-Handel schon beendet war.
thyssenkrupp Aktie: Fast 15 Prozent Wochenminus – und am Freitagabend kam die nächste Hiobsbotschaft aus Dortmund
Die thyssenkrupp Aktie zählt zu den größten MDAX-Verlierern der Woche. Nach Börsenschluss meldete die Tochter Nucera einen deutlich höheren Verlust als angekündigt. Dazu kommt die Verzögerung beim grünen Stahl.
Die Meldung
Was Nucera am Freitagabend einräumen musste
Der Elektrolyse-Spezialist thyssenkrupp nucera, an dem thyssenkrupp die Mehrheit hält, hat für das Geschäftsjahr 2025/26 nach vorläufigen Zahlen einen Verlust vor Zinsen und Steuern von 136 Millionen Euro verbucht. Zuletzt hatte das Unternehmen höchstens 105 Millionen Euro Verlust angekündigt. Im Vorjahr stand noch ein Gewinn von rund 2 Millionen Euro. Als Gründe nennt Nucera Fehlerbehebungen, Zusatzaufwendungen bei Neubauprojekten und eine Wertberichtigung auf eine Pilotanlage.
Der Umsatz fiel um fast die Hälfte auf rund 450 Millionen Euro und liegt damit am unteren Ende der Prognosespanne. Es gibt auch einen Lichtblick: Der Auftragseingang stieg um etwa 60 Prozent, für 2026/27 stellt Nucera wieder steigende Erlöse in Aussicht. Die Nucera-Aktie verlor im Xetra-Handel 7 Prozent und nachbörslich auf Tradegate weitere rund 7 Prozent.
Wichtig für die Einordnung: Die Mitteilung kam am Freitagabend. Der Tagesverlust der thyssenkrupp Aktie lässt sich deshalb nicht eindeutig der Nucera-Meldung zuordnen; er fiel in einen europaweiten Ausverkauf. Ob die Nachricht den Kurs am Montag zusätzlich belastet, ist offen.
Der Hintergrund
Warum die thyssenkrupp Aktie schon vorher schwach war
In den Tagen zuvor hatte der Konzern laut boerse-express seinen Umsatzausblick wegen schwacher Nachfrage gesenkt. Medienberichten zufolge verschiebt die Stahlsparte zudem den Start der Direktreduktionsanlage in Duisburg, das Herzstück der grünen Stahlproduktion, von 2027 auf 2029. Die Deutsche Bank bleibt laut boerse-express bei ihrer Kaufempfehlung. Den Geschäftsbericht legt thyssenkrupp nach derselben Quelle am 8. Dezember vor.
Einschätzungen von Analysten sind die der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Hinweis für Vergleiche: Ende Oktober wurde der Kurs der thyssenkrupp Aktie um den Wert der abgespaltenen TK-Accelis-Anteile bereinigt; ältere Kurse sind deshalb nicht direkt vergleichbar.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur thyssenkrupp Aktie
Warum fällt die thyssenkrupp Aktie?
Wegen eines gesenkten Umsatzausblicks, der Verzögerung beim grünen Stahl und des schwachen Gesamtmarkts. Am Freitagabend kam der höhere Verlust der Tochter Nucera hinzu.
Wie hoch ist der Verlust bei thyssenkrupp nucera?
Vorläufig 136 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern im Geschäftsjahr 2025/26.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der thyssenkrupp Aktie?
ISIN DE0007500001, WKN 750000, Xetra-Kürzel TKA, US-Handelssymbol TKAMY (OTC).
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