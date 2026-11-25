Warum fiel die thyssenkrupp Aktie zuletzt so stark?

Wegen schwacher Nachfrage, der Verzögerung beim grünen Stahl, eines schwachen Gesamtmarkts und des höheren Verlusts der Tochter Nucera.

Wann legt thyssenkrupp die Jahreszahlen vor?

Am 8. Dezember 2026.

Was ist TK Accelis?

Die abgespaltene Werkstoffsparte von thyssenkrupp, die eigenständig an der Börse gehandelt wird.