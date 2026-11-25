Die thyssenkrupp Aktie hat eine schwarze Woche hinter sich. In den fünf Handelstagen bis zum 20. November verlor das Papier fast 15 Prozent und rutschte auf rund 10,25 Euro. Am Freitagabend folgte die nächste schlechte Nachricht: Die Wasserstoff-Tochter thyssenkrupp nucera meldete für das Geschäftsjahr 2025/26 vorläufig einen operativen Verlust von 136 Millionen Euro. Angekündigt hatte das Unternehmen höchstens 105 Millionen Euro.
thyssenkrupp Aktie: Nucera-Schock, grüner Stahl erst 2029, Bilanz am 8. Dezember – wird der Countdown zur Zerreißprobe?
Fast 15 Prozent Minus in einer Woche, eine Tochter mit höherem Verlust als angekündigt und ein verschobenes Prestigeprojekt: Die thyssenkrupp Aktie geht angeschlagen in die entscheidenden Wochen vor dem Geschäftsbericht.
Die Baustellen
Wasserstoff und grüner Stahl verzögert
Bei Nucera halbierte sich der Umsatz fast auf rund 450 Millionen Euro. Ein Lichtblick bleibt: Der Auftragseingang stieg um etwa 60 Prozent auf 559 Millionen Euro. Gleichzeitig verschiebt sich der Start der Direktreduktionsanlage in Duisburg, das Herzstück der klimafreundlichen Stahlproduktion, auf 2029. Der Konzernumbau geht dennoch weiter: Die Werkstoffsparte wird inzwischen als TK Accelis eigenständig an der Börse gehandelt, die Stahlsparte soll ebenfalls verselbstständigt werden.
Der Termin
Am 8. Dezember fallen die Karten
Am 8. Dezember legt thyssenkrupp den Geschäftsbericht vor. Im August hatte der Konzern die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis auf 600 bis 900 Millionen Euro eingegrenzt. Im dritten Quartal kam er bei 8,8 Milliarden Euro Umsatz auf ein bereinigtes EBIT von 183 Millionen Euro. Spannend wird vor allem der Ausblick auf 2026/27 – und ob der Vorstand neue Details zur Zukunft der Stahlsparte nennt.
Für die thyssenkrupp Aktie zählt am 8. Dezember weniger das abgelaufene Jahr als der Plan für die Stahlsparte. Erst wenn hier Klarheit herrscht, dürfte der Kurs zur Ruhe kommen.
Häufige Fragen zur thyssenkrupp Aktie
Warum fiel die thyssenkrupp Aktie zuletzt so stark?
Wegen schwacher Nachfrage, der Verzögerung beim grünen Stahl, eines schwachen Gesamtmarkts und des höheren Verlusts der Tochter Nucera.
Wann legt thyssenkrupp die Jahreszahlen vor?
Am 8. Dezember 2026.
Was ist TK Accelis?
Die abgespaltene Werkstoffsparte von thyssenkrupp, die eigenständig an der Börse gehandelt wird.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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