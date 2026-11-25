thyssenkrupp Aktie: Zehn Euro als letzte Bastion – der Industriekonzern zittert sich als MDAX Verlierer zur Bilanz

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 2 Min.

Die thyssenkrupp Aktie gibt am Mittwochmorgen um 0,30 Prozent auf 10,01 Euro nach und zählt zu den MDAX Verlierern. Die Marke von 10 Euro steht auf der Kippe. Belastet haben zuletzt der Verlust bei Nucera und die Verschiebung beim grünen Stahl.

Bild: thyssenkrupp AG, Zuschnitt aus Medium 3432

Ein Cent trennt die thyssenkrupp Aktie von einer Marke, die viele Anleger im Blick haben. Am Mittwochmorgen kostet das Papier 10,01 Euro, ein Minus von 0,30 Prozent. Der Essener Industriekonzern gehört damit zu den MDAX Verlierern. Kurs der thyssenkrupp Aktie 10,01 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -0,30 % operatives Ergebnis von nucera 2025/26 -136 Mio. EUR neuer Termin für die Direktreduktionsanlage 2029 Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; thyssenkrupp nucera; aktiencheck.de Der Hintergrund Warum die thyssenkrupp Aktie als MDAX Verlierer schwächelt Neue Nachrichten gibt es am Mittwoch nicht. Die Aktie leidet unter den Meldungen der vergangenen Tage. In den fünf Handelstagen bis zum 20. November verlor sie fast 15 Prozent. Dann meldete die Wasserstoff-Tochter thyssenkrupp nucera für 2025/26 vorläufig einen operativen Verlust von 136 Millionen Euro, angekündigt waren höchstens 105 Millionen. Hinzu kommt der grüne Stahl. Die Inbetriebnahme der Direktreduktionsanlage in Duisburg verschiebt sich nach Medienberichten von 2027 auf 2029. Am Montag startete thyssenkrupp Steel eine Ausschreibung für 20.000 bis 40.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr, die ersten Lieferungen sind erst für 2031 vorgesehen. Der Termin Im Dezember kommen die Jahreszahlen Den Geschäftsbericht 2025/26 will thyssenkrupp im Dezember vorlegen. Bis dahin dürfte die Marke von 10 Euro im Fokus bleiben. Charttechnisch hatte zuletzt eine Unterstützungszone um 10,17 bis 10,41 Euro gehalten, diese ist inzwischen unterschritten. Was für die thyssenkrupp Aktie sprechen könnte Nur geringer Abschlag am Morgen

Konkrete Schritte beim grünen Stahl

Jahreszahlen bringen bald Klarheit

Keine neue Negativmeldung Was Anleger bedenken sollten Marke von 10 Euro in Gefahr

Verlust bei nucera höher als angekündigt

Grüner Stahl erst 2029

Fast 15 Prozent Wochenverlust bis 20. November Einordnung der Redaktion: Die thyssenkrupp Aktie wartet auf Klarheit. Die Jahreszahlen im Dezember werden zeigen, ob die schlechten Nachrichten der vergangenen Wochen eingepreist sind. FAQ Häufige Fragen zur thyssenkrupp Aktie Warum fällt die thyssenkrupp Aktie heute?

Eine neue Meldung gibt es nicht. Belastet haben zuletzt der Verlust bei nucera und die Verschiebung beim grünen Stahl. Ist die thyssenkrupp Aktie MDAX Verlierer?

Ja. Mit minus 0,30 Prozent gehört sie am Morgen zu den MDAX Verlierern. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der thyssenkrupp Aktie?

ISIN DE0007500001, WKN 750000. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur thyssenkrupp Aktie Die thyssenkrupp Aktie ist ein leiser MDAX Verlierer an der Marke von 10 Euro. Die Jahreszahlen im Dezember werden zum Prüfstein.

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