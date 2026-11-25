Ein Cent trennt die thyssenkrupp Aktie von einer Marke, die viele Anleger im Blick haben. Am Mittwochmorgen kostet das Papier 10,01 Euro, ein Minus von 0,30 Prozent. Der Essener Industriekonzern gehört damit zu den MDAX Verlierern.
thyssenkrupp Aktie: Zehn Euro als letzte Bastion – der Industriekonzern zittert sich als MDAX Verlierer zur Bilanz
Die thyssenkrupp Aktie gibt am Mittwochmorgen um 0,30 Prozent auf 10,01 Euro nach und zählt zu den MDAX Verlierern. Die Marke von 10 Euro steht auf der Kippe. Belastet haben zuletzt der Verlust bei Nucera und die Verschiebung beim grünen Stahl.
Der Hintergrund
Warum die thyssenkrupp Aktie als MDAX Verlierer schwächelt
Neue Nachrichten gibt es am Mittwoch nicht. Die Aktie leidet unter den Meldungen der vergangenen Tage. In den fünf Handelstagen bis zum 20. November verlor sie fast 15 Prozent. Dann meldete die Wasserstoff-Tochter thyssenkrupp nucera für 2025/26 vorläufig einen operativen Verlust von 136 Millionen Euro, angekündigt waren höchstens 105 Millionen.
Hinzu kommt der grüne Stahl. Die Inbetriebnahme der Direktreduktionsanlage in Duisburg verschiebt sich nach Medienberichten von 2027 auf 2029. Am Montag startete thyssenkrupp Steel eine Ausschreibung für 20.000 bis 40.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr, die ersten Lieferungen sind erst für 2031 vorgesehen.
Der Termin
Im Dezember kommen die Jahreszahlen
Den Geschäftsbericht 2025/26 will thyssenkrupp im Dezember vorlegen. Bis dahin dürfte die Marke von 10 Euro im Fokus bleiben. Charttechnisch hatte zuletzt eine Unterstützungszone um 10,17 bis 10,41 Euro gehalten, diese ist inzwischen unterschritten.
Einordnung der Redaktion: Die thyssenkrupp Aktie wartet auf Klarheit. Die Jahreszahlen im Dezember werden zeigen, ob die schlechten Nachrichten der vergangenen Wochen eingepreist sind.
FAQ
Häufige Fragen zur thyssenkrupp Aktie
Warum fällt die thyssenkrupp Aktie heute?
Eine neue Meldung gibt es nicht. Belastet haben zuletzt der Verlust bei nucera und die Verschiebung beim grünen Stahl.
Ist die thyssenkrupp Aktie MDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 0,30 Prozent gehört sie am Morgen zu den MDAX Verlierern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der thyssenkrupp Aktie?
ISIN DE0007500001, WKN 750000. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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