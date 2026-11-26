thyssenkrupp Aktie: Über 10,60 Euro – der Industriekonzern baut als MDAX Gewinner sein Polster zur 10-Euro-Marke aus

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die thyssenkrupp Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,36 Prozent auf 10,605 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Der freundliche Gesamtmarkt, die starke Marinetochter TKMS und die Erholung zyklischer Werte stützen den Kurs.

Bild: thyssenkrupp AG

Die thyssenkrupp Aktie knüpft an ihre Erholung vom Mittwoch an. Um 9:13 Uhr notiert das Papier des Essener Industriekonzerns bei 10,605 Euro, ein Plus von 0,34 Euro oder 3,36 Prozent. Damit zählt thyssenkrupp zu den MDAX Gewinnern am Morgen. Noch am Mittwochmorgen hatte die Aktie mit 10,01 Euro knapp über der Marke von 10 Euro gelegen. Kurs der thyssenkrupp Aktie am Morgen 10,605 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,36 % Kursplus der Marinetochter TKMS +3,38 % Quelle : Kursliste 26.11.2026, 09:13 Uhr; aktiencheck.de Der Auslöser Warum die thyssenkrupp Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Rückenwind kommt aus zwei Richtungen. Der Gesamtmarkt startet nach der Erholung an der Wall Street freundlich, der MDAX stieg laut dpa-AFX zum Handelsstart um 1,9 Prozent. Zudem gehört die Marinetochter TKMS, an der thyssenkrupp mehrheitlich beteiligt ist, mit 3,38 Prozent Plus zu den MDAX Gewinnern. Rüstungswerte sind am Gipfeltag für Europas Verteidigung gefragt. In dieser Woche hatte thyssenkrupp zudem positive Schlagzeilen geliefert. Die Sparte Decarbon Technologies will mit Liquid Energy Design Anlagen für synthetische Kraftstoffe im Nordosten Schwedens entwickeln, ausgelegt auf jeweils rund 100.000 Tonnen E-Methanol pro Jahr. Die Baustellen Geschäftsbericht im Dezember als Prüfstein Die Probleme sind nicht verschwunden. Die Wasserstofftochter thyssenkrupp nucera hat ihre Ergebnisprognose verfehlt, beim grünen Stahl gibt es Verzögerungen. Im Dezember legt der Konzern seinen Geschäftsbericht vor, der die nächsten Weichen stellt. Was für die thyssenkrupp Aktie sprechen könnte Marinetochter TKMS im Aufwind

Neue Kooperation in Schweden

Marke von 10 Euro verteidigt Was Anleger bedenken sollten nucera verfehlt eigene Ziele

Verzögerungen beim grünen Stahl

Geschäftsbericht im Dezember Einordnung der Redaktion: Die thyssenkrupp Aktie ist MDAX Gewinner im freundlichen Markt und dank der starken Marinetochter. Der Abstand zur 10-Euro-Marke wächst, die Baustellen bleiben. FAQ Häufige Fragen zur thyssenkrupp Aktie Warum steigt die thyssenkrupp Aktie heute?

Der Gesamtmarkt ist freundlich, und die Marinetochter TKMS legt deutlich zu. Wann legt thyssenkrupp den Geschäftsbericht vor?

Der Geschäftsbericht ist für Dezember angekündigt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der thyssenkrupp Aktie?

ISIN DE0007500001, WKN 750000. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur thyssenkrupp Aktie Die thyssenkrupp Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner und steigt über 10,60 Euro. TKMS und der freundliche Markt tragen den Kurs.

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