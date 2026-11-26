Die thyssenkrupp Aktie knüpft an ihre Erholung vom Mittwoch an. Um 9:13 Uhr notiert das Papier des Essener Industriekonzerns bei 10,605 Euro, ein Plus von 0,34 Euro oder 3,36 Prozent. Damit zählt thyssenkrupp zu den MDAX Gewinnern am Morgen. Noch am Mittwochmorgen hatte die Aktie mit 10,01 Euro knapp über der Marke von 10 Euro gelegen.
thyssenkrupp Aktie: Über 10,60 Euro – der Industriekonzern baut als MDAX Gewinner sein Polster zur 10-Euro-Marke aus
Die thyssenkrupp Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,36 Prozent auf 10,605 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Der freundliche Gesamtmarkt, die starke Marinetochter TKMS und die Erholung zyklischer Werte stützen den Kurs.
Der Auslöser
Warum die thyssenkrupp Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Rückenwind kommt aus zwei Richtungen. Der Gesamtmarkt startet nach der Erholung an der Wall Street freundlich, der MDAX stieg laut dpa-AFX zum Handelsstart um 1,9 Prozent. Zudem gehört die Marinetochter TKMS, an der thyssenkrupp mehrheitlich beteiligt ist, mit 3,38 Prozent Plus zu den MDAX Gewinnern. Rüstungswerte sind am Gipfeltag für Europas Verteidigung gefragt.
In dieser Woche hatte thyssenkrupp zudem positive Schlagzeilen geliefert. Die Sparte Decarbon Technologies will mit Liquid Energy Design Anlagen für synthetische Kraftstoffe im Nordosten Schwedens entwickeln, ausgelegt auf jeweils rund 100.000 Tonnen E-Methanol pro Jahr.
Die Baustellen
Geschäftsbericht im Dezember als Prüfstein
Die Probleme sind nicht verschwunden. Die Wasserstofftochter thyssenkrupp nucera hat ihre Ergebnisprognose verfehlt, beim grünen Stahl gibt es Verzögerungen. Im Dezember legt der Konzern seinen Geschäftsbericht vor, der die nächsten Weichen stellt.
Einordnung der Redaktion: Die thyssenkrupp Aktie ist MDAX Gewinner im freundlichen Markt und dank der starken Marinetochter. Der Abstand zur 10-Euro-Marke wächst, die Baustellen bleiben.
FAQ
Häufige Fragen zur thyssenkrupp Aktie
Warum steigt die thyssenkrupp Aktie heute?
Der Gesamtmarkt ist freundlich, und die Marinetochter TKMS legt deutlich zu.
Wann legt thyssenkrupp den Geschäftsbericht vor?
Der Geschäftsbericht ist für Dezember angekündigt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der thyssenkrupp Aktie?
ISIN DE0007500001, WKN 750000. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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