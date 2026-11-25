thyssenkrupp Aktie: Die 10-Euro-Marke hält – der Industriekonzern dreht als MDAX Gewinner ins Plus, Schweden-Deal im Rücken

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:59 2 Min.

Die thyssenkrupp Aktie steigt am Mittwoch um 2,09 Prozent auf 10,25 Euro und zählt am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Morgen stand sie noch knapp über 10 Euro im Minus. Eine Kooperation für synthetische Kraftstoffe in Schweden liefert positive Schlagzeilen.

Bild: thyssenkrupp AG

Am Morgen trennte die thyssenkrupp Aktie nur ein Cent von der Marke von 10 Euro. Am Abend steht sie bei 10,25 Euro, ein Plus von 2,09 Prozent gegenüber dem Dienstagsschluss von 10,04 Euro. Damit hat der Essener Industriekonzern den Tag gedreht und zählt zu den MDAX Gewinnern. Kurs der thyssenkrupp Aktie am Abend 10,25 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,09 % Schlusskurs vom Dienstag 10,04 EUR geplante E-Methanol-Kapazität je Jahr in Schweden 2 x 100.000 t Quelle : Kursliste 25.11.2026, 17:48 Uhr; ad-hoc-news; boerse-express Der Auslöser Warum die thyssenkrupp Aktie als MDAX Gewinner steigt Für positive Schlagzeilen sorgt eine Kooperation. thyssenkrupp Decarbon Technologies und Liquid Energy Design wollen gemeinsam Anlagen für synthetische Kraftstoffe im Nordosten Schwedens entwickeln. Die Projekte in Umeå und Örnsköldsvik sind auf jeweils rund 100.000 Tonnen E-Methanol pro Jahr ausgelegt. Hinzu kommt die Erholung zyklischer Werte. Laut dpa-AFX setzten Autowerte am Mittwoch nach einem Tief seit mehr als sechs Jahren zur Erholung an. Charttechnisch hat die thyssenkrupp Aktie die Unterstützungszone um 10,17 bis 10,41 Euro auf Schlusskursbasis verteidigt. Ein Rutsch unter 10 Euro hätte laut Analysten von 4investors den Weg Richtung 9 Euro geöffnet. Die Baustellen nucera und grüner Stahl bleiben Belastungen Die Probleme sind nicht verschwunden. Die Wasserstofftochter thyssenkrupp nucera hat ihre eigene Ergebnisprognose für 2025/26 deutlich verfehlt, obwohl der Auftragseingang um rund 60 Prozent auf 559 Millionen Euro stieg. Im Dezember legt der Konzern seinen Geschäftsbericht vor. Was für die thyssenkrupp Aktie sprechen könnte Neue Kooperation für E-Methanol in Schweden

Marke von 10 Euro verteidigt

Erholung zyklischer Werte Was Anleger bedenken sollten nucera verfehlt eigene Ziele

Verzögerungen beim grünen Stahl

Geschäftsbericht im Dezember als Risiko Einordnung der Redaktion: Die thyssenkrupp Aktie wird am Mittwoch zum MDAX Gewinner, weil die 10-Euro-Marke hält und zyklische Werte gefragt sind. Die eigentlichen Weichen stellt der Geschäftsbericht im Dezember. FAQ Häufige Fragen zur thyssenkrupp Aktie Warum steigt die thyssenkrupp Aktie heute?

Eine Kooperation für synthetische Kraftstoffe in Schweden und die Erholung zyklischer Werte stützen den Kurs. Wann legt thyssenkrupp den Geschäftsbericht vor?

Der Geschäftsbericht ist für Dezember angekündigt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der thyssenkrupp Aktie?

ISIN DE0007500001, WKN 750000. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur thyssenkrupp Aktie Die thyssenkrupp Aktie dreht als MDAX Gewinner ins Plus und verteidigt die Marke von 10 Euro. Die Kooperation in Schweden liefert positive Schlagzeilen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.