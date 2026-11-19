Es ist der Kontrast des Tages. An der Nasdaq läutet der KI-Entwickler Anthropic die Glocke zum größten Börsengang der Geschichte, Chip- und Speicherwerte feiern. Ganz unten auf der Kurstafel des Nasdaq 100 steht ein Unternehmen, das mit Künstlicher Intelligenz ebenfalls viel zu tun hat – nur anders, als es sich die Aktionäre wünschen. Die Thomson Reuters Aktie (ISIN: CA8849038812, FSE: TOC0, TSX: TRI, Nasdaq: TRI) verliert 3,68 Prozent auf 100,08 Dollar und ist damit der größte Verlierer im Index.
Thomson Reuters Aktie stürzt ans Nasdaq-Ende: Während Anthropic feiert, zittert der Konzern, den die KI als Erstes treffen könnte
Größter Verlierer im Nasdaq 100 am Tag des größten KI-Börsengangs der Geschichte: Die Thomson Reuters Aktie fällt um 3,7 Prozent auf rund 100 Dollar. Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Doch kaum ein Konzern steht so sehr für die Frage, ob Künstliche Intelligenz teure Fachdatenbanken für Anwälte und Steuerberater überflüssig macht. Was hinter dem Kursrutsch der Thomson Reuters Aktie steckt.
Die Einordnung
Kein Auslöser – aber ein Muster
Eine Unternehmensmeldung, die den Rückgang erklärt, liegt am Donnerstag nicht vor. Nach unserer Einordnung spiegelt die Kursbewegung ein Muster, das sich seit Monaten zeigt: Je stärker die KI-Entwickler auftreten, desto schwächer notieren jene Konzerne, deren Geschäft die neuen Modelle angreifen könnten. Auch andere Software- und Datenanbieter stehen heute auf der Verliererliste, darunter Workday, Adobe, Intuit und Autodesk. Das Geld fließt in die Lieferanten der KI und aus den Unternehmen ab, die sie womöglich ersetzt.
Die Vorgeschichte
Der Tag, an dem ein Plug-in 18 Prozent kostete
Thomson Reuters und Anthropic verbindet eine Geschichte. Im Februar stellte der KI-Entwickler Erweiterungen für seine Software vor, die Routinearbeit in Rechtsabteilungen automatisieren sollen: Verträge prüfen, Vertraulichkeitsvereinbarungen sortieren, Schriftsätze vorbereiten. Die Thomson Reuters Aktie verlor daraufhin an einem einzigen Tag fast 18 Prozent. Die europäischen Wettbewerber RELX und Wolters Kluwer brachen um 14 und rund 13 Prozent ein. Thomson Reuters verdient sein Geld vor allem mit Fachdatenbanken wie Westlaw für Juristen und mit Software für Steuerberater. Genau dort setzt die Sorge an.
Die jüngsten Zahlen haben die Zweifel nicht ausgeräumt. Am 3. November fiel die Aktie um 9,9 Prozent, nachdem der bereinigte Gewinn im dritten Quartal unter den Erwartungen geblieben war. Die Marge im wichtigen Rechtsgeschäft sank um 2,4 Prozentpunkte. Zudem kündigte der Konzern an, zusätzliche Erträge 2027 vor allem in die eigene KI-Entwicklung und den Vertrieb zu stecken. Seit dem Zwischenhoch vom 22. Oktober hat die Aktie rund 16 Prozent verloren.
Die Gegenrede
Der Konzern setzt auf den Schatz im eigenen Archiv
Das Management hält dagegen. Konzernchef Steve Hasker bezeichnete die Kursverluste im Frühjahr als Ausdruck von Angst, nicht von veränderten Geschäftszahlen. Sein Argument: Thomson Reuters besitzt über Jahrzehnte aufgebaute Sammlungen von Urteilen, Gesetzen und Steuerregeln, gepflegt von mehr als 2.700 Juristen und Steuerexperten. Auf dieser Grundlage ließen sich verlässlichere KI-Werkzeuge bauen als mit allgemein zugänglichen Daten. Ein Anwalt, der vor Gericht haftet, brauche geprüfte Quellen und keine plausibel klingende Antwort.
Häufige Fragen zur Thomson Reuters Aktie
Warum fällt die Thomson Reuters Aktie heute?
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Nach unserer Einordnung belastet die Sorge, dass KI-Anbieter wie Anthropic das Geschäft mit Fachdatenbanken und Software für Juristen und Steuerberater angreifen.
Was hat Anthropic mit Thomson Reuters zu tun?
Anthropic hat im Februar KI-Werkzeuge für Rechtsabteilungen vorgestellt. Die Thomson Reuters Aktie verlor daraufhin an einem Tag fast 18 Prozent.
Womit verdient Thomson Reuters sein Geld?
Vor allem mit Informationsdiensten und Software für Juristen, Steuerberater und Unternehmen, etwa der Rechtsdatenbank Westlaw. Dazu gehört die Nachrichtenagentur Reuters.
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