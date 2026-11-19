Eine Unternehmensmeldung, die den Rückgang erklärt, liegt am Donnerstag nicht vor. Nach unserer Einordnung spiegelt die Kursbewegung ein Muster, das sich seit Monaten zeigt: Je stärker die KI-Entwickler auftreten, desto schwächer notieren jene Konzerne, deren Geschäft die neuen Modelle angreifen könnten. Auch andere Software- und Datenanbieter stehen heute auf der Verliererliste, darunter Workday, Adobe, Intuit und Autodesk. Das Geld fließt in die Lieferanten der KI und aus den Unternehmen ab, die sie womöglich ersetzt.