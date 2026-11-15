Thomson Reuters Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer im KI-Dilemma – Opfer oder Gewinner der KI-Revolution?

Warum ist Thomson Reuters Nasdaq100 Verlierer der Woche?

Die Sorge, dass KI das Geschäft mit Fachinformationen verändert, und die Gewinnverfehlung im dritten Quartal belasten die Aktie weiter.

Was zeigt die Thomson Reuters Chartanalyse?

Einen Abwärtstrend auf Jahressicht mit einem Stabilisierungsversuch nach dem Kursrutsch vom 3. November.

Welche Rolle spielt KI bei Thomson Reuters?

Bereits 34 Prozent des Vertragswerts entfallen auf Produkte mit generativer KI, etwa die CoCounsel-Assistenten.