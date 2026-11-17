Die Thomson Reuters Aktie gehört am Dienstagmorgen zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 9:59 Uhr New Yorker Zeit (15:59 Uhr MEZ) verliert das Papier des kanadischen Informations- und Softwarekonzerns (Ticker: TRI, Nasdaq; ISIN: CA8849038085) 2,77 Prozent auf 105,29 US-Dollar. Eine konkrete Unternehmensnachricht liegt nicht vor; Thomson Reuters wird von der breiten Schwäche der Software-Werte erfasst, die auch Workday, Intuit und Adobe ins Minus drückt.
Thomson Reuters Aktie Nasdaq100 Verlierer: Der Informationskonzern rutscht mit den Software-Werten ab – wie tief reicht die KI-Angst noch?
Die Thomson Reuters Aktie zählt zum US-Handelsstart zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 9:59 Uhr Ortszeit (15:59 Uhr MEZ) fällt sie um 2,77 Prozent auf 105,29 US-Dollar. Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Seit den Quartalszahlen Anfang November steht die Aktie unter Druck, seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 20 Prozent.
TRITRI
Thomson Reuters Aktie Nasdaq100 Verlierer
Warum fällt die Thomson Reuters Aktie heute – ohne eigene Nachricht?
Weder eine Unternehmensmeldung noch eine Analystenstimme vom Dienstag erklärt den Rückgang. Der Nasdaq 100 notierte um 15:59 Uhr MEZ mit 0,01 Prozent knapp im Plus, während Software- und Datenwerte zu den schwächsten Titeln zählten. Die Einordnung liegt daher im Sektor: Thomson Reuters gilt mit seinen Rechts-, Steuer- und Buchhaltungslösungen als Unternehmen, dessen Geschäft durch KI-Werkzeuge herausgefordert werden könnte.
Software-Werte unter Druck
Workday ist mit minus 4,36 Prozent größter Nasdaq100 Verlierer, Intuit und Adobe folgen. Thomson Reuters schwimmt im Strom mit.
Nachwirkung der Quartalszahlen
Am 3. November war die Aktie nach den Zahlen um 9,9 Prozent auf 110,18 US-Dollar gefallen (Trefis). Seitdem hat sie sich nicht erholt.
KI als Dauerrisiko
Bereits im Februar hatte ein KI-Werkzeug von Anthropic für Rechtsabteilungen die Aktie in Toronto um mehr als 17 Prozent einbrechen lassen (MarketScreener). Am Donnerstag geht Anthropic an die Börse.
Warum enttäuschten die Quartalszahlen von Thomson Reuters?
Dabei waren die Zahlen solide: Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Unternehmen um zehn Prozent auf 1,833 Milliarden US-Dollar, organisch ebenfalls um zehn Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 0,81 US-Dollar nach 0,71 US-Dollar. Der Markt hatte laut Trefis allerdings mit 0,89 US-Dollar gerechnet. Die Jahresprognose hob Thomson Reuters an: Das organische Wachstum soll 8,5 bis 9,0 Prozent erreichen, der freie Cashflow rund 2,1 Milliarden US-Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|1,833 Mrd. USD
|–
|Wachstum (organisch)
|+10 %
|–
|Bereinigtes EPS
|0,81 USD
|0,71 USD
|Bereinigte EBITDA-Marge
|35,5 %
|–
Quelle: Thomson Reuters, Mitteilung vom 03.11.2026; Trefis (Konsens)
Wie wehrt sich Thomson Reuters gegen die KI-Konkurrenz?
Der Konzern setzt selbst auf KI: Im Oktober stellte er eine neue Generation seines Assistenten CoCounsel Legal sowie CoCounsel für Steuer, Wirtschaftsprüfung und Buchhaltung vor. Im Februar hatte die Aktie sogar profitiert, als Anthropic Thomson Reuters positiv erwähnte (Bloomberg). Die Börse schwankt also zwischen der Sorge, verdrängt zu werden, und der Hoffnung, als Datenlieferant zu profitieren.
Wo steht die Thomson Reuters Aktie im Chartbild?
Ende 2025 schloss die Aktie bei 131,89 US-Dollar, seither hat sie rund 20 Prozent verloren; auf Monatssicht beträgt das Minus rund 3,4 Prozent. Das 52-Wochen-Tief lag im Juni bei rund 76 US-Dollar. Mit dem Rückgang unter das Niveau nach dem Zahlentag von gut 110 US-Dollar bleibt der kurzfristige Trend abwärts gerichtet.
Bemerkenswert ist der Kontrast: Die Aktie ist von ihrem Juni-Tief noch weit entfernt, hat aber den Großteil der Sommererholung wieder abgegeben.
Was sollten Anleger bei der Thomson Reuters Aktie jetzt beachten?
Kurzfristig steht die Dividende an: Thomson Reuters zahlt 0,655 US-Dollar je Aktie; Stichtag ist laut Unternehmen der 18. November, ausgezahlt wird am 10. Dezember. Die Jahreszahlen werden Anfang Februar erwartet. Für die Stimmung im Sektor dürfte zudem der Börsengang von Anthropic am Donnerstag wichtig werden.
FAQ zur Thomson Reuters Aktie
Warum fällt die Thomson Reuters Aktie heute? Ohne konkrete Unternehmensnachricht; Software- und Datenwerte stehen breit unter Druck.
Wie hoch steht die Thomson Reuters Aktie? Gegen 9:59 Uhr ET (15:59 Uhr MEZ) bei 105,29 US-Dollar, minus 2,77 Prozent.
Welchen Ticker und welche ISIN hat Thomson Reuters? Ticker TRI an der Nasdaq (auch Toronto), ISIN CA8849038085.
Wann zahlt Thomson Reuters die nächste Dividende? 0,655 US-Dollar je Aktie am 10. Dezember; Stichtag ist der 18. November.
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