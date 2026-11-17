Dabei waren die Zahlen solide: Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Unternehmen um zehn Prozent auf 1,833 Milliarden US-Dollar, organisch ebenfalls um zehn Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf 0,81 US-Dollar nach 0,71 US-Dollar. Der Markt hatte laut Trefis allerdings mit 0,89 US-Dollar gerechnet. Die Jahresprognose hob Thomson Reuters an: Das organische Wachstum soll 8,5 bis 9,0 Prozent erreichen, der freie Cashflow rund 2,1 Milliarden US-Dollar.