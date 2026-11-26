Auf der Habenseite steht ein robuster Arbeitsmarkt: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen auf 189.000, die Einkommen stiegen im Oktober um 0,7 Prozent. Auf der Sollseite steht die Zurückhaltung: Inflationsbereinigt gaben die Amerikaner im Oktober nicht mehr aus als im Vormonat, die Sparquote kletterte von 3,6 auf 4,1 Prozent. Das Geld ist da, es wird aber nicht ausgegeben.

Für die Börse ist das mehr als eine Randnotiz. Der private Konsum ist die größte Stütze der US-Wirtschaft. Erste Zahlen zu Besucherfrequenz und Onlineumsätzen am langen Wochenende gelten deshalb als Frühindikator für das vierte Quartal – und damit auch für europäische Konzerne mit großem US-Geschäft, von Sportartikeln über Luxusgüter bis zu Autos.