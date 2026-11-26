In den USA wird heute Truthahn gegessen, nicht gehandelt. Die New Yorker Börsen bleiben an Thanksgiving geschlossen, ebenso der Anleihemarkt. Für Anleger in Europa heißt das: ein Tag ohne den wichtigsten Impulsgeber der Weltbörsen. Nach dem Mittwoch, an dem der Dow Jones erst 1.100 Punkte verlor und dann im Plus schloss, dürfte das vielen recht sein.
Thanksgiving: Wall Street macht Pause, morgen ist Black Friday – was der Feiertag für DAX-Anleger bedeutet
Die US-Börsen sind heute geschlossen, am Freitag wird nur bis 19:00 Uhr deutscher Zeit gehandelt. Nach einem der turbulentesten Handelstage des Jahres kommt die Pause zur rechten Zeit. Was am Feiertag anders ist, warum der Black Friday diesmal ein Stresstest für den US-Verbraucher wird und welche Termine nach dem langen Wochenende über die Richtung der Märkte entscheiden.
Der Handel heute
Was an einem US-Feiertag anders ist
Der Xetra-Handel läuft wie gewohnt von 9:00 bis 17:30 Uhr. Was fehlt, sind die amerikanischen Investoren und damit ein großer Teil der Umsätze. Am Nachmittag, wenn sonst die US-Eröffnung die Richtung vorgibt, bleibt es still. Das hat zwei Folgen. Erstens können einzelne Aufträge die Kurse stärker bewegen als an normalen Tagen. Zweitens sind Kursbewegungen weniger aussagekräftig, weil sie von weniger Marktteilnehmern getragen werden.
Heute kommt eine Besonderheit hinzu: Der DAX hat die späte Wende an der Wall Street vom Mittwoch verpasst und holt sie nach. Vorbörslich wurde der Index rund 2 Prozent höher bei 25.200 Punkten gesehen. Damit würde er über die Marke von 25.000 Punkten und seine 200-Tage-Linie zurückkehren. Ob das trägt, entscheidet sich erst, wenn die US-Anleger zurück sind.
Der Rückblick
Warum die Pause zur rechten Zeit kommt
Der Mittwoch hat Spuren hinterlassen. Die US-Kerninflation stieg auf 3,3 Prozent, das Wachstum wurde auf 4,3 Prozent nach oben revidiert, die Regierung schlug neue Zölle von bis zu 20 Prozent vor, und der Nasdaq 100 lag zeitweise 20 Prozent unter seinem Rekordschluss. Dass der Markt am Ende drehte, werteten Händler als Zeichen, dass auf tieferem Niveau Käufer bereitstehen. Ein Feiertag gibt Zeit, diese Gemengelage zu sortieren – beantwortet aber keine der offenen Fragen.
Black Friday
Der Stresstest für den US-Verbraucher
Am Freitag beginnt in den USA die wichtigste Verkaufssaison des Jahres. Die Daten vom Mittwoch zeigen, wie offen ihr Ausgang ist.
Auf der Habenseite steht ein robuster Arbeitsmarkt: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen auf 189.000, die Einkommen stiegen im Oktober um 0,7 Prozent. Auf der Sollseite steht die Zurückhaltung: Inflationsbereinigt gaben die Amerikaner im Oktober nicht mehr aus als im Vormonat, die Sparquote kletterte von 3,6 auf 4,1 Prozent. Das Geld ist da, es wird aber nicht ausgegeben.
Für die Börse ist das mehr als eine Randnotiz. Der private Konsum ist die größte Stütze der US-Wirtschaft. Erste Zahlen zu Besucherfrequenz und Onlineumsätzen am langen Wochenende gelten deshalb als Frühindikator für das vierte Quartal – und damit auch für europäische Konzerne mit großem US-Geschäft, von Sportartikeln über Luxusgüter bis zu Autos.
Der Ausblick
Was nach dem langen Wochenende auf Anleger wartet
Häufige Fragen zu Thanksgiving an der Börse
Ist die Wall Street an Thanksgiving geöffnet?
Nein. Am Donnerstag, 26. November 2026, bleiben NYSE und Nasdaq geschlossen.
Wie lange wird am Black Friday gehandelt?
Die Wall Street schließt am Freitag bereits um 13:00 Uhr New Yorker Zeit, das ist 19:00 Uhr deutscher Zeit. Der US-Anleihemarkt schließt eine Stunde später.
Wird in Deutschland heute normal gehandelt?
Ja. Der Xetra-Handel läuft wie gewohnt, allerdings mit geringeren Umsätzen.
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