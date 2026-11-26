Die Thales-Aktie legt am Donnerstagmorgen kräftig zu. Um 09:31 Uhr notierte das Papier an der Euronext Paris 3,03 Prozent höher bei 234,50 Euro, ein Plus von 6,90 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 227,60 Euro. Der Konzern zählt damit zu den CAC40 Gewinnern des Morgens.
Thales-Aktie als CAC40 Gewinner: Rüstungswert erholt sich nach schwachem Quartal an der Börse
Die Thales-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,03 % auf 234,50 Euro und gehört zu den CAC40 Gewinnern. Der Rüstungs- und Elektronikkonzern holt Boden gut, auch wenn eine eigene Meldung fehlt.
CAC40 Gewinner
Warum die Thales-Aktie heute steigt
Der Konzern hat am Morgen keine eigene Nachricht veröffentlicht. Die Thales-Aktie folgt damit dem Markt: Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Die US-Börsen holten ihre Verluste größtenteils auf, asiatische Techwerte erholten sich, und die neuen US-Zollpläne gelten als weniger belastend als befürchtet. Wegen Thanksgiving ist der Handel allerdings dünn.
Der Hintergrund: Ein Rüstungswert mit Rückstand
Die Thales-Aktie hat sich in den vergangenen Monaten schwächer entwickelt: Am 10. November lag sie nach Angaben von Idéal Investisseur auf Quartalssicht noch rund 12 Prozent im Minus. Operativ läuft es dagegen gut. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 8,7 Prozent und übertraf die Erwartungen, das Verteidigungsgeschäft legte um 12,8 Prozent zu. Der Konzern liefert Radare nach Belgien für das Luftverteidigungsprojekt Blue Dome und kündigte Anfang Oktober eine Abschlagszahlung auf die Dividende von 1,05 Euro je Aktie an.
Dazu kommt das Gemeinschaftsprojekt im Weltraumgeschäft mit Airbus und Leonardo, das die Rentabilität verbessern soll. Für die Aktie bleibt die Frage, wie nachhaltig die Rüstungsbudgets in Europa bleiben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Thales S.A.
- ISIN
- FR0000121329
- WKN
- 850842
- Handelssymbol
- HO (Euronext Paris)
- US-Symbol
- THLLY (OTC)
- Kurs
- 234,50 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
Häufige Fragen zur Thales-Aktie
Warum ist die Thales-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich am Morgen, die Aktie stieg um 3,03 Prozent.
Wie läuft das Geschäft von Thales? Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 8,7 Prozent, das Verteidigungsgeschäft wuchs um 12,8 Prozent.
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