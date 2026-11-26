Die Thales-Aktie hat sich in den vergangenen Monaten schwächer entwickelt: Am 10. November lag sie nach Angaben von Idéal Investisseur auf Quartalssicht noch rund 12 Prozent im Minus. Operativ läuft es dagegen gut. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 8,7 Prozent und übertraf die Erwartungen, das Verteidigungsgeschäft legte um 12,8 Prozent zu. Der Konzern liefert Radare nach Belgien für das Luftverteidigungsprojekt Blue Dome und kündigte Anfang Oktober eine Abschlagszahlung auf die Dividende von 1,05 Euro je Aktie an.