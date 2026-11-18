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Textron-Aktie: Konzern verkauft Industrial-Segment für 1,2 Milliarden Dollar – Fokus auf Luftfahrt

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 20:09 2 Min.

Textron trennt sich für 1,2 Milliarden US-Dollar von Kautex und Textron Specialized Vehicles. Käufer ist eine Gesellschaft von Kingswood Capital Management, der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 geplant.

Die Textron-Aktie (NYSE: TXT, ISIN US8832031012) steht nach einem Konzernumbau im Fokus: Textron verkauft sein Segment Industrial für 1,2 Milliarden US-Dollar an eine Gesellschaft von Kingswood Capital Management. Die Vereinbarung wurde am 18. November bekannt gegeben. Zum Paket gehören laut Bericht unter anderem Kautex und Textron Specialized Vehicles. Der Konzern konzentriert sich damit stärker auf sein Luftfahrtgeschäft. TXT TXT — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Was umfasst der Verkauf des Industrial-Segments? Textron erwartet aus dem Geschäft einen Nettoerlös von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar. Der Vollzug ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und üblicher Bedingungen. Das Segment wird künftig als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen. Kaufpreis für das Segment Industrial 1,2 Mrd. USD erwarteter Nettoerlös ca. 1,1 Mrd. USD erwartete Wertminderung vor Steuern im 4. Quartal 2026 350–400 Mio. USD Aktien umfasst die neue Rückkaufermächtigung bis 35 Mio. Quelle : finchannel.com, Textron-Mitteilung und 8-K, 18.11.2026 Welche Folgen hat der Verkauf für die Bilanz? Für das vierte Quartal 2026 rechnet Textron mit einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung vor Steuern von 350 bis 400 Millionen US-Dollar im Bereich der aufgegebenen Geschäftsbereiche. Die Angabe stammt aus der Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC (8-K). Was ist mit dem Aktienrückkauf? Zugleich erwähnt die Berichterstattung eine neue Rückkaufermächtigung für bis zu 35 Millionen Aktien, die die bisherige ersetzt. Ob und wann Textron tatsächlich Aktien zurückkauft, ist offen. Eine konkrete Mittelverwendung nennt die Berichterstattung über die Kapitalrückführung hinaus nicht. Offene Punkte Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt von Genehmigungen und üblichen Abschlussbedingungen.

Die Wertminderung von 350 bis 400 Millionen US-Dollar belastet das vierte Quartal ohne Zahlungsabfluss.

Umfang und Zeitpunkt der Aktienrückkäufe sind nicht festgelegt. Was bedeutet das für Anleger der Textron-Aktie? Die Textron-Aktie wurde laut Bericht am 18. November zeitweise mit 83,85 US-Dollar gehandelt, ein Plus von 2,72 Prozent (Intraday-Stand, nicht unabhängig geprüft). Für Anleger zählt vor allem, wie sich der Konzern nach dem Verkauf aufstellt und wie die Erlöse eingesetzt werden. Die Meldung ist keine Anlageempfehlung und enthält keine Kursprognose. Häufige Fragen zur Textron-Aktie Wie lautet das Kürzel der Textron-Aktie? Textron notiert an der NYSE unter TXT, die ISIN lautet US8832031012. Wer kauft das Industrial-Segment? Ein Tochterunternehmen von Kingswood Capital Management. Wie hoch ist der Kaufpreis? 1,2 Milliarden US-Dollar, der erwartete Nettoerlös liegt bei etwa 1,1 Milliarden US-Dollar. Wann soll der Verkauf abgeschlossen sein? Im ersten Halbjahr 2027, vorbehaltlich Genehmigungen.

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