Einstieg nach dem Rücksetzer: Gordon-Haskett-Analyst Jeff Farmer stuft die Texas-Roadhouse-Aktie auf „Buy“ hoch und nennt ein Kursziel von 220 US-Dollar. Zum Kurs von 185,23 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 19 Prozent. Texas Roadhouse betreibt mehr als 800 Steakhaus-Restaurants, vor allem in den USA.
Texas-Roadhouse-Aktie: Gordon-Haskett-Analyst Jeff Farmer stuft auf „Buy“ hoch – Kursziel 220 Dollar
Gordon-Haskett-Analyst Jeff Farmer stuft die Aktie von Texas Roadhouse auf „Buy“ hoch und nennt ein Kursziel von 220 US-Dollar. Zum Kurs von 185,23 US-Dollar sind das rund 19 Prozent Potenzial. Die Steakhaus-Kette hatte zuletzt die Erwartungen verfehlt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Texas Roadhouse, Inc.
- Handelssymbol
- TXRH (Nasdaq)
- Analyst
- Jeff Farmer
- Bank
- Gordon Haskett
- Rating
- Buy (hochgestuft)
- Kursziel
- 220 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Gordon Haskett zur Texas-Roadhouse-Aktie
Trotz Gewinnverfehlung – Farmer wird optimistisch
Jeff Farmer stuft die Aktie hoch, obwohl das dritte Quartal unter den Erwartungen lag.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 9,5 Prozent auf 1,573 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie von 1,36 US-Dollar lag aber unter den erwarteten 1,49 US-Dollar.
Ende des Quartals schwächte sich die Zahl der Gäste ab.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Gordon-Haskett-Analyst Jeff Farmer zu lesen ist:
Marge erholt sich
Die Restaurantmarge stieg auf 14,6 Prozent, weil die Rindfleischpreise langsamer stiegen.
Geringere Kosteninflation
Die Rohstoffinflation sank im dritten Quartal auf 2,0 Prozent nach 7,0 Prozent im Vorquartal.
Alle Marken wachsen
Alle drei Restaurantmarken legten bei vergleichbaren Umsätzen und Gästezahlen zu.
Positiver Ausblick
Für 2027 erwartet das Management weiter steigende vergleichbare Umsätze.
Schwacher Start ins vierte Quartal
In den ersten fünf Wochen des vierten Quartals wuchsen die vergleichbaren Umsätze nur um 1,5 Prozent. Laut Management verbesserten sich Umsatz und Gästezahlen im Oktober und Anfang November aber schrittweise.
Im September hatte ein Social-Media-Gerücht das Geschäft belastet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Gordon Haskett Research Advisors, LLC, Analyst Jeff Farmer. Die Hochstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 220 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.gordonhaskett.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH): Kaufen, Kursziel 220,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jeff Farmer, Aktienanalyst, Gordon Haskett Research Advisors, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jeff Farmer, Aktienanalyst, Gordon Haskett Research Advisors, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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