Texas Instruments hat am Dienstag keine einzige Zeile veröffentlicht, und trotzdem verliert die Texas Instruments Aktie 11,25 Prozent auf 258,44 Dollar. Der Chipkonzern aus Dallas steht damit auf Platz vier der S&P 500 Verlierer. Die Ursache sitzt gut 2.500 Kilometer entfernt in Massachusetts und heißt Analog Devices.
Texas Instruments Aktie: S&P 500 Verlierer am Abend – minus 11 Prozent, der Schock bei Analog Devices reißt den Chipriesen mit
Die Texas Instruments Aktie verliert am Dienstag 11,25 Prozent auf 258,44 Dollar und ist S&P 500 Verlierer. Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Der vorsichtige Ausblick des Konkurrenten Analog Devices trifft die ganze Branche der Analogchips.
Der Auslöser
Warum die Texas Instruments Aktie als S&P 500 Verlierer einbricht
Analog Devices (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Symbol: ADI) legte vor Handelsbeginn ein Rekordquartal vor, stellte für das laufende Quartal aber einen Gewinn je Aktie in Aussicht, der unter den Schätzungen und unter dem Wert des Vorquartals liegt. Die Aktie des Konkurrenten brach daraufhin um mehr als 17 Prozent ein. Für Anleger war das ein Signal für die ganze Sparte: Wenn der Zweitgrößte der Branche vorsichtig wird, gilt das womöglich auch für den Marktführer.
Texas Instruments ist von dieser Lesart besonders betroffen. Rund 79 Prozent des Umsatzes stammen aus der Analogsparte, also aus Chips, die Signale wie Strom, Temperatur oder Druck verarbeiten und in Maschinen, Autos und Stromnetzen stecken. Was Analog Devices über die Nachfrage sagt, lesen Investoren deshalb als Vorschau auf Texas Instruments. Hinzu kam der Ausverkauf im gesamten Sektor: Die Halbleiterbranche lag am Vormittag in New York rund 6 Prozent im Minus.
Der Hintergrund
Zwei Zehn-Prozent-Tage in Folge, einmal hinauf und einmal hinunter
Wie nervös der Markt ist, zeigt der Vergleich mit dem Vortag. Am Montag war die Texas Instruments Aktie um 10,4 Prozent gestiegen. Am Dienstag gab sie mehr ab, als sie gewonnen hatte. Es ist die größte Tagesbewegung seit dem 5. November, als der Titel in einem breiten Tech-Ausverkauf 10,7 Prozent verlor. Üblich sind bei diesem Schwergewicht Schwankungen von gut einem Prozent am Tag. Auf Monatssicht steht ein zweistelliges Minus, seit Jahresbeginn liegt die Aktie aber noch rund 50 Prozent im Plus.
Eigene Antworten kann Texas Instruments erst mit dem nächsten Quartalsbericht geben, der für Ende Januar erwartet wird. Bis dahin hängt der Kurs an den Signalen anderer: an Ausblicken von Wettbewerbern, an Daten aus der Industrie und an der Stimmung für Chipwerte. Der Dienstag hat gezeigt, wie schnell sich diese Stimmung dreht.
FAQ
Häufige Fragen zur Texas Instruments Aktie
Warum fällt die Texas Instruments Aktie heute?
Der Konkurrent Analog Devices hat einen vorsichtigen Gewinnausblick gegeben. Anleger übertragen das auf Texas Instruments, dazu kommt der Ausverkauf bei Chipwerten.
Ist die Texas Instruments Aktie S&P 500 Verlierer?
Ja. Mit minus 11,25 Prozent gehört sie am Dienstag zu den fünf größten Verlierern im S&P 500.
Wann legt Texas Instruments die nächsten Zahlen vor?
Der nächste Quartalsbericht wird für Ende Januar 2027 erwartet. Ein fester Termin wurde in den Quellen nicht genannt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Texas Instruments Aktie?
ISIN US8825081040, WKN 852654, US-Handelssymbol TXN (Nasdaq).
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