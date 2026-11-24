Warum fällt die Texas Instruments Aktie heute?

Der Konkurrent Analog Devices hat einen vorsichtigen Gewinnausblick gegeben. Anleger übertragen das auf Texas Instruments, dazu kommt der Ausverkauf bei Chipwerten.

Ist die Texas Instruments Aktie S&P 500 Verlierer?

Ja. Mit minus 11,25 Prozent gehört sie am Dienstag zu den fünf größten Verlierern im S&P 500.

Wann legt Texas Instruments die nächsten Zahlen vor?

Der nächste Quartalsbericht wird für Ende Januar 2027 erwartet. Ein fester Termin wurde in den Quellen nicht genannt.