Die Texas Instruments Aktie (ISIN US8825081040, Ticker TXN) springt am Montag um rund 9,85 Prozent auf etwa 290 Dollar (Nasdaq, Stand 18:12 Uhr MEZ, 12:12 Uhr New York) – und die Prognose der Analysten gewinnt an Rückenwind: Cantor Fitzgerald hat die Texas Instruments Aktie von „Neutral“ auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel von 340 auf 385 Dollar angehoben. Das ist das höchste Ziel unter den jüngsten Anhebungen – der Analystenkonsens liegt bei rund 324 Dollar.
Texas Instruments Aktie Prognose: Cantor hebt das Kursziel auf 385 Dollar – reicht der Analog-Zyklus für den Kurssprung?
Die Texas Instruments Aktienprognose hellt sich auf: Cantor Fitzgerald stuft die Texas Instruments Aktie auf „Overweight“ hoch und nennt ein Kursziel von 385 Dollar. Der Analystenkonsens liegt bei rund 324 Dollar. Zahlen, Konsensschätzungen, Kursziele und Risiken im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Texas Instruments Inc.
- ISIN / Ticker
- US8825081040 / TXN (Nasdaq)
- Marktkapitalisierung
- rund 265 Mrd. US-Dollar
- 52-Wochen-Hoch / -Tief
- 334,03 $ / 152,73 $ (Stand 22.10.2026)
- Dividende
- 1,52 $ je Quartal (6,08 $ pro Jahr)
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich 26.01.2027 (nicht bestätigt)
Stand: 23.11.2026, Kurs rechnerisch (+9,85 % auf Freitagsschluss 263,75 US-Dollar, Nasdaq); EUR-Kurs 252,10 € um 14:31 Uhr MEZ (Lang & Schwarz, noch vorbörslich in den USA)
Der Kurssprung ist umso bemerkenswerter, weil die Texas Instruments Aktie am Freitag noch rund 6 Prozent verloren hatte und bei 263,75 Dollar aus dem Handel gegangen war. Heute erholt sich nicht nur TXN: Die Chipwerte insgesamt ziehen kräftig an. Wir fassen die Texas Instruments Aktienprognose zusammen: Was hat der Hersteller analoger Chips zuletzt geliefert, was erwarten die Analysten für 2026 bis 2028, und warum bleibt die Bewertung ein Streitpunkt?
Hochstufung durch Cantor
Cantor Fitzgerald (Analyst Matthew Prisco) sieht einen „verlängerten Analog-Mid-Cycle“, nennt das Ziel von 385 Dollar (25-faches Gewinn je Aktie 2028 von über 15 Dollar) und sieht darin einen attraktiven Einstiegspunkt nach dem Rücksetzer.
Starke Q3-Zahlen
Umsatz plus 28 Prozent auf 6,06 Milliarden Dollar, Nettogewinn plus 78 Prozent auf 2,43 Milliarden Dollar, Gewinn je Aktie 2,62 Dollar (Texas Instruments, 21.10.2026).
Konsens
Von 22 Analysten raten 11 zum Kauf, 9 zum Halten und 2 zum Verkauf; das durchschnittliche Ziel liegt bei rund 324 Dollar (Stand 20.11.2026, Cantor-Anhebung vermutlich noch nicht enthalten).
Streitpunkt Bewertung
Das erwartete KGV beträgt bei rund 290 Dollar etwa 32 für 2026 und 25 für 2027 – Kritiker verweisen auf hohe Erwartungen und die flache Guidance für das vierte Quartal.
Auslöser
Was ist bei der Texas Instruments Aktie passiert?
Zwei Dinge treffen zusammen. Erstens die Hochstufung: Cantor Fitzgerald begründet sie mit einem langgezogenen Mittelteil des Analogzyklus, einem Besuch der Fertigung „RFAB“ und der Einschätzung, dass Lieferfähigkeit und ein breites Portfolio an Wert gewinnen. Die Analysten erwarten für Texas Instruments deutlich mehr Gewinn als der Markt: Cantor rechnet für 2028 mit über 15 Dollar je Aktie, der Konsens liegt bei 13,88 Dollar. Gleichzeitig warnt Cantor, dass der beschleunigte Kapazitätsausbau Bruttomarge und freien Cashflow kurzfristig belasten könnte.
Zweitens das Umfeld: Nach dem Ausverkauf von Technologiewerten am Freitag (Nasdaq minus 3,7 Prozent, S&P 500 minus 2,3 Prozent) erholen sich die Halbleiterwerte heute breit. Die Texas Instruments Aktie war am Freitag unter die 50-Tage-Linie gefallen und holt diese Marke nun zurück. Vorbörslich stand sie am Montagmorgen bereits bei rund 275,76 Dollar (plus 4,5 Prozent).
Geschäftsmodell
Womit verdient Texas Instruments sein Geld?
Texas Instruments stellt analoge Chips und Embedded-Prozessoren her. Das Segment Analog steuerte im dritten Quartal rund 81 Prozent des Umsatzes bei (4,91 Milliarden Dollar, plus 32 Prozent), Embedded Processing rund 14 Prozent (858 Millionen Dollar, plus 21 Prozent). Die Chips regeln Strom und Signale in Fabriken, Autos, Rechenzentren und Elektronikgeräten. Strategisch setzt der Konzern auf eigene 300-Millimeter-Fertigung als Versorgungssicherheit; die Investitionen betragen 2026 zwei bis drei Milliarden Dollar, eher am oberen Ende. Als Wachstumsmotor nennt das Unternehmen Rechenzentren (rund 13 Prozent des Umsatzes, plus rund 95 Prozent) neben der Industrie (über plus 40 Prozent) und dem Automobilgeschäft (mittlere zweistellige Zuwachsraten).
Zahlen und Guidance
Wie lauten die Zahlen und die Texas Instruments Prognose?
Im dritten Quartal 2026 erzielte Texas Instruments einen Umsatz von 6,055 Milliarden Dollar (Konsens damals rund 5,9 Milliarden), einen Nettogewinn von 2,425 Milliarden Dollar und ein Ergebnis je Aktie von 2,62 Dollar nach Erwartungen von rund 2,42 Dollar. Die Bruttomarge lag bei 64,2 Prozent, die operative Marge bei 47,5 Prozent. Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate betrug 8,42 Milliarden Dollar, darin sind 1,1 Milliarden Dollar Fördermittel aus dem CHIPS Act enthalten. Die Gesamtschulden liegen bei 13,56 Milliarden Dollar, dem stehen rund 8,1 Milliarden Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen gegenüber. Zum Vergleich das Gesamtjahr 2025: Umsatz 17,68 Milliarden Dollar, Nettogewinn 5,0 Milliarden Dollar, Ergebnis je Aktie 5,45 Dollar.
Die Unternehmensprognose für das vierte Quartal 2026 lautet: Umsatz 5,8 bis 6,3 Milliarden Dollar, Gewinn je Aktie 2,45 bis 2,79 Dollar – in der Mitte etwa auf dem Niveau des dritten Quartals. Für Anleger ist die Dividende ein zusätzlicher Baustein: Texas Instruments hat sie am 17.09.2026 um 7 Prozent auf 1,52 Dollar je Quartal erhöht, die 23. Steigerung in Folge; die Rendite beträgt beim aktuellen Kurs rund 2,1 Prozent.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|22,4 Mrd. $
|26,2 Mrd. $
|29,2 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie
|9,06 $
|11,55 $
|13,35 $
|EBITDA
|12,3 Mrd. $
|14,9 Mrd. $
|16,6 Mrd. $
|KGV (Kurs ca. 290 $)
|ca. 32,0
|ca. 25,1
|ca. 21,7
KGV rechnerisch auf Basis eines Kurses von rund 290 US-Dollar (eigene Rechnung). Die Schätzungen verschiedener Datenanbieter weichen leicht voneinander ab.
Quelle: Analystenkonsens (MarketScreener), Stand November 2026
Analysten
Wie lautet die Texas Instruments Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist gemischt, aber im Schnitt positiv: 11 von 22 Analysten raten zum Kauf, 9 zum Halten, 2 zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt rund 324 Dollar bei einer Spanne von 250 Dollar (Goldman Sachs) bis 400 Dollar (KeyBanc) – Stand 20.11.2026, also vor der Cantor-Anhebung. Gemessen am heutigen Kurs von rund 290 Dollar ergibt der Durchschnitt einen rechnerischen Abstand von etwa zwölf Prozent. Die meisten Häuser hatten ihre Ziele nach den Quartalszahlen am 22.10.2026 angepasst.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Cantor Fitzgerald
|Overweight (zuvor Neutral)
|385 $ (zuvor 340 $)
|23.11.2026
|KeyBanc
|Overweight
|400 $
|22.10.2026
|J.P. Morgan
|Overweight
|365 $ (zuvor 340 $)
|22.10.2026
|Stifel
|Buy
|370 $ (zuvor 360 $)
|22.10.2026
|UBS
|Buy
|360 $ (zuvor 380 $)
|22.10.2026
|Rosenblatt
|Buy
|360 $ (zuvor 350 $)
|22.10.2026
|Bernstein
|Market Perform
|310 $ (zuvor 290 $)
|25.10.2026
|Wells Fargo
|Equal Weight
|300 $
|23.10.2026
|Jefferies
|Hold
|300 $ (zuvor 260 $)
|22.10.2026
|Barclays
|Hold
|280 $ (zuvor 250 $)
|22.10.2026
|Morgan Stanley
|Underweight
|278 $ (zuvor 255 $)
|22.10.2026
|Goldman Sachs
|Sell
|250 $ (zuvor 225 $)
|22.10.2026
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Rating-Bezeichnungen wie von den Häusern verwendet bzw. übersetzt.
Quelle: Veröffentlichte Studien der genannten Häuser; Zusammenstellung aktiencheck.de
Bewertung
Ist die Texas Instruments Aktie im Branchenvergleich teuer?
Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate liegt das KGV der Texas Instruments Aktie bei über 40, auf Basis der Konsensschätzungen 2026 bei rund 32 und 2027 bei rund 25. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt rund 12,8 (eigene Rechnung auf Basis von 265 Milliarden Dollar Börsenwert und 20,8 Milliarden Dollar Umsatz der vergangenen zwölf Monate). Im Branchenvergleich liegt TXN mit einem Forward-KGV von rund 29 auf dem Niveau von Analog Devices (28,5) und deutlich über NXP (18,2), Infineon (17,8) und ON Semiconductor (15,9). Anders gesagt: Anleger zahlen für die Texas Instruments Aktie eine Prämie – die Analysten begründen sie mit der eigenen 300-Millimeter-Fertigung, der Dividendenhistorie und der erwarteten Gewinnerholung.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Texas Instruments
|29,2
|Analog Devices
|28,5
|NXP
|18,2
|Infineon
|17,8
|ON Semiconductor
|15,9
Forward-KGV laut Branchendatenbank; Stichtag je Unternehmen nicht einheitlich, daher nur als grobe Orientierung.
Quelle: Branchenvergleich Halbleiter
Technik
Was zeigt der Chart der Texas Instruments Aktie?
Der Kurs ist am Freitag unter die 50-Tage-Linie bei rund 292 Dollar gefallen und holt sie heute zurück. Als Unterstützungen gelten der Bereich um 263 bis 268 Dollar (Freitagstief und Schlusskurs), als Widerstände rund 276 bis 279 Dollar, bei 296 Dollar und bei 311 Dollar; darüber wartet das 52-Wochen-Hoch bei 334,03 Dollar. Die 200-Tage-Linie lag zuletzt bei knapp 279 Dollar (Stand 22.10.2026). Vor dem Kurssprung deutete der Relative-Stärke-Index mit rund 40 auf eine eher schwache Dynamik, nach dem Tagesplus von rund zehn Prozent dürfte sich das geändert haben.
Szenarien
Was spricht für und was gegen die Texas Instruments Aktie?
|Szenario
|Annahme laut Analysten
|Genannte Haus-Ziele
|Bull
|Analog-Zyklus verlängert sich, Gewinne über Konsens
|365–400 $ (J.P. Morgan, Cantor, KeyBanc)
|Base
|Erholung setzt sich fort, Bewertung bleibt hoch
|rund 324 $ (Konsens)
|Bear
|Zyklus kippt, Capex drückt auf Margen
|250–278 $ (Goldman Sachs, Morgan Stanley)
Zusammenstellung der Einschätzungen der genannten Häuser; keine Prognose und kein Kursziel von aktiencheck.de.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Texas Instruments Aktie jetzt beobachten?
Der nächste große Termin sind die Zahlen zum vierten Quartal, die laut Branchenkalender voraussichtlich am 26.01.2027 anstehen (vom Unternehmen noch nicht bestätigt). Im Februar 2027 will Texas Instruments zudem seinen Kapitalplan aktualisieren, darunter die Investitionen für 2027. Daneben dürften die Preisgespräche für 2027 und die weitere Nachfrage aus Rechenzentren den Kurs bewegen. Und: Nach einem Tagessprung von rund zehn Prozent ist die Texas Instruments Aktie anfällig für Gewinnmitnahmen, wenn die Chip-Erholung abebbt.
FAQ
Häufige Fragen zur Texas Instruments Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Texas Instruments Aktienprognose? Die Analysten sind im Schnitt positiv: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 324 Dollar bei einer Spanne von 250 bis 400 Dollar; Cantor Fitzgerald hat am 23.11.2026 auf 385 Dollar angehoben.
Welches Kursziel hat die Texas Instruments Aktie? Das höchste genannte Kursziel beträgt 400 Dollar (KeyBanc), das niedrigste 250 Dollar (Goldman Sachs). Cantor nennt 385 Dollar.
Was erwartet Texas Instruments für das vierte Quartal? Das Unternehmen peilt einen Umsatz von 5,8 bis 6,3 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,45 bis 2,79 Dollar an.
Wie hoch ist die Dividende der Texas Instruments Aktie? Die Quartalsdividende beträgt 1,52 Dollar, das sind 6,08 Dollar pro Jahr und rund 2,1 Prozent Rendite beim aktuellen Kurs.
Was ist die Texas Instruments Aktie 2026/2027 wert? Der Konsens erwartet für 2026 ein Ergebnis je Aktie von 9,06 Dollar und für 2027 von 11,55 Dollar; daraus ergibt sich bei rund 290 Dollar ein KGV von etwa 32 bzw. 25.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von Cantor Fitzgerald (Overweight, Kursziel 385 US-Dollar, Studie vom 23.11.2026) und anderer Häuser unverändert als Information weiter. Die Offenlegungen von Cantor Fitzgerald sind dort einsehbar. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Texas Instruments Inc. (TXN): Kaufen, Kursziel 385,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Cantor Fitzgerald vom 23.11.2026, 14:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 23.11.2026, 19:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 23.11.2026, 19:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Cantor Fitzgerald.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.