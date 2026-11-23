Wie lautet die aktuelle Texas Instruments Aktienprognose? Die Analysten sind im Schnitt positiv: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 324 Dollar bei einer Spanne von 250 bis 400 Dollar; Cantor Fitzgerald hat am 23.11.2026 auf 385 Dollar angehoben.

Welches Kursziel hat die Texas Instruments Aktie? Das höchste genannte Kursziel beträgt 400 Dollar (KeyBanc), das niedrigste 250 Dollar (Goldman Sachs). Cantor nennt 385 Dollar.

Was erwartet Texas Instruments für das vierte Quartal? Das Unternehmen peilt einen Umsatz von 5,8 bis 6,3 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,45 bis 2,79 Dollar an.

Wie hoch ist die Dividende der Texas Instruments Aktie? Die Quartalsdividende beträgt 1,52 Dollar, das sind 6,08 Dollar pro Jahr und rund 2,1 Prozent Rendite beim aktuellen Kurs.

Was ist die Texas Instruments Aktie 2026/2027 wert? Der Konsens erwartet für 2026 ein Ergebnis je Aktie von 9,06 Dollar und für 2027 von 11,55 Dollar; daraus ergibt sich bei rund 290 Dollar ein KGV von etwa 32 bzw. 25.