Ruhe sieht anders aus. Die Texas Instruments Aktie (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Handelssymbol: TII, US-Handelssymbol: TXN) schloss am Mittwoch 4,55 Prozent höher bei 270,19 Dollar und gehört zu den Nasdaq100 Gewinnern. Es ist der dritte Tag in Folge mit einem ungewöhnlich großen Ausschlag: Am Montag hatte das Papier 10,4 Prozent gewonnen, am Dienstag 11,2 Prozent verloren.
Texas Instruments Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit plus 4,6 Prozent – drei Tage, drei Richtungswechsel
Die Texas Instruments Aktie zählt zum Handelsschluss zu den Nasdaq100 Gewinnern: Der Chipkonzern steigt um 4,55 Prozent auf 270,19 Dollar. Am Montag plus 10 Prozent, am Dienstag minus 11, am Mittwoch wieder aufwärts. Die Analyse zeigt, warum die Aktie derzeit so stark schwankt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Mitgefangen am Dienstag, mitgestiegen am Mittwoch
Texas Instruments selbst hat in dieser Woche nichts gemeldet. Der Einbruch am Dienstag ging auf den Konkurrenten Analog Devices zurück, der eine schwache Umsatzprognose vorgelegt hatte. Beide Unternehmen stellen Analogchips her und beliefern vor allem Industrie und Autohersteller. Anleger übertrugen die Enttäuschung auf die ganze Gruppe.
Am Mittwoch drehte die Stimmung. Analog Devices erholte sich um mehr als 6 Prozent, Texas Instruments zog mit. Zusätzlich half die Umschichtung am Gesamtmarkt: Geld floss aus KI-Werten in klassischere Industrietitel.
Gegenbewegung
Der Verlust vom Dienstag wurde als überzogen eingestuft.
Branchenverbund
Die Aktie folgt eng dem Kurs von Analog Devices.
Kein KI-Schwerpunkt
Das Geschäft hängt an Industrie und Autos, nicht an Rechenzentren.
Einordnung
Starkes Jahr, offene Zyklusfrage
Trotz der Turbulenzen liegt der Nasdaq100 Gewinner seit Jahresbeginn deutlich im Plus. Bis Dienstag waren es mehr als 50 Prozent. Vom Hoch Anfang November war die Aktie zuletzt gut 17 Prozent entfernt, vom Verlust des Dienstags hat sie nun etwa ein Drittel aufgeholt.
Die eigentliche Frage ist dieselbe wie bei der Konkurrenz: Wächst die Nachfrage nach Industriechips weiter, oder flacht sie ab? Eine Antwort gibt die Texas Instruments Aktie erst mit den nächsten eigenen Zahlen. Bis dahin dürfte sie auf Nachrichten aus der Branche empfindlich reagieren.
Häufige Fragen zur Texas Instruments Aktie
Warum ist die Texas Instruments Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Nach dem Einbruch um 11,2 Prozent am Dienstag setzte am 25. November 2026 eine Gegenbewegung ein. Die Texas Instruments Aktie schloss 4,55 Prozent höher bei 270,19 Dollar.
Warum war die Aktie am Dienstag gefallen?
Der Konkurrent Analog Devices legte eine schwache Umsatzprognose vor. Texas Instruments hatte keine eigene Nachricht.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Texas Instruments Aktie?
Die ISIN lautet US8825081040, die WKN 852654. An der Nasdaq wird die Aktie unter TXN gehandelt, in Deutschland unter TII.
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