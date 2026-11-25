Texas Instruments selbst hat in dieser Woche nichts gemeldet. Der Einbruch am Dienstag ging auf den Konkurrenten Analog Devices zurück, der eine schwache Umsatzprognose vorgelegt hatte. Beide Unternehmen stellen Analogchips her und beliefern vor allem Industrie und Autohersteller. Anleger übertrugen die Enttäuschung auf die ganze Gruppe.

Am Mittwoch drehte die Stimmung. Analog Devices erholte sich um mehr als 6 Prozent, Texas Instruments zog mit. Zusätzlich half die Umschichtung am Gesamtmarkt: Geld floss aus KI-Werten in klassischere Industrietitel.