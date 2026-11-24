Matthew Prisco, Analyst von Cantor Fitzgerald, habe die Texas Instruments-Aktie (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 340 auf 385 USD angehoben. Die optimistische Einschätzung des Analysehauses spiegele die Erwartung einer länger anhaltenden mittleren Phase des Konjunkturzyklus im Analoghalbleitergeschäft wider. Dabei würden die Lieferkapazitäten und das breit gefächerte Produktportfolio von Texas Instruments zunehmend an Bedeutung gewinnen. Texas Instruments sei für die weitere Entwicklung hervorragend positioniert, auch wenn der eigene Erfolg des Unternehmens potenziellen Gegenwind für die Investmentstory mit sich bringen könnte. Nach Einschätzung von Cantor Fitzgerald biete das aktuelle Kursniveau der Texas Instruments-Aktie eine attraktive Einstiegsgelegenheit, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 23.11.2026)