S&P hatte die Note bereits im November 2025 gesenkt und hielt sie jetzt unverändert. Begründung: Risikoreichere Anlagen wie Bitcoin, Gold, Aktien, besicherte Kredite und Unternehmensanleihen machten per 30. September rund 28 Prozent der umlaufenden USDT aus, nach 24 Prozent ein Jahr zuvor. Außerdem sei ein Prüfbericht von KPMG nicht veröffentlicht. Tether weist die Bewertung zurück: Das Problem liege im Bewertungsrahmen von S&P, nicht in der Reserve.

Die Zahlen von Tether selbst, eine Quartalsbestätigung der Prüfgesellschaft BDO zum 30. September, zeichnen ein gemischtes Bild: Dem Vermögen von rund 191,5 Milliarden Dollar standen Verbindlichkeiten von 183,5 Milliarden gegenüber, der Überschuss beträgt 7,95 Milliarden. Der Quartalsgewinn lag bei etwa 1,5 Milliarden Dollar. Die Reserve besteht überwiegend aus US-Staatsanleihen (rund 132 Milliarden), dazu kommen Gold (19,1 Milliarden) und Bitcoin (8,4 Milliarden, bewertet mit 83.621 Dollar je Bitcoin). Beim heutigen Bitcoin Kurs von etwa 61.500 Dollar wäre der Bitcoin-Teil deutlich weniger wert, das ist eine Rechnung der Redaktion auf Basis der Quartalsangaben, keine Meldung von Tether.