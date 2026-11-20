Der Dollar-Anker des Krypto-Marktes wackelt nicht, aber er schrumpft: Das Angebot an Stablecoins lag am 18. November bei rund 286,8 Milliarden US-Dollar, eine Woche zuvor waren es 289,9 Milliarden, ein Minus von 1,1 Prozent. Am 7. November war der Wochenrückgang mit 2,3 Prozent der stärkste des Jahres und das Angebot auf den tiefsten Stand seit September 2025 gefallen. Dazu kommt ein Dämpfer für den Marktführer: Die Ratingagentur S&P bestätigte laut Bericht am 18. November für Tether (USDT) die Stabilitätsnote 5 („schwach“), die niedrigste Stufe. Der Bitcoin Kurs notiert nahe 61.500 Dollar, Stablecoins sind der Treibstoff des Handels.
Tether Kurs und Stablecoins: S&P bestätigt Note "schwach" für USDT, Angebot seit Wochen auf Schrumpfkurs, Circle Aktie bei 51 Dollar - Wie sicher ist der Dollar-Anker des Krypto-Markts?
Der Stablecoin-Markt schrumpft: Das Gesamtangebot fiel binnen einer Woche um rund 3,1 Milliarden auf etwa 287 Milliarden Dollar. Zugleich bestätigte S&P für Tether (USDT) die niedrigste Stabilitätsnote 5. Tether widerspricht. Was das für USDC, die Circle Aktie und den Bitcoin Kurs bedeutet.
Der Auslöser
Warum stuft S&P Tether weiter als „schwach“ ein – und was sagt Tether dazu?
S&P hatte die Note bereits im November 2025 gesenkt und hielt sie jetzt unverändert. Begründung: Risikoreichere Anlagen wie Bitcoin, Gold, Aktien, besicherte Kredite und Unternehmensanleihen machten per 30. September rund 28 Prozent der umlaufenden USDT aus, nach 24 Prozent ein Jahr zuvor. Außerdem sei ein Prüfbericht von KPMG nicht veröffentlicht. Tether weist die Bewertung zurück: Das Problem liege im Bewertungsrahmen von S&P, nicht in der Reserve.
Die Zahlen von Tether selbst, eine Quartalsbestätigung der Prüfgesellschaft BDO zum 30. September, zeichnen ein gemischtes Bild: Dem Vermögen von rund 191,5 Milliarden Dollar standen Verbindlichkeiten von 183,5 Milliarden gegenüber, der Überschuss beträgt 7,95 Milliarden. Der Quartalsgewinn lag bei etwa 1,5 Milliarden Dollar. Die Reserve besteht überwiegend aus US-Staatsanleihen (rund 132 Milliarden), dazu kommen Gold (19,1 Milliarden) und Bitcoin (8,4 Milliarden, bewertet mit 83.621 Dollar je Bitcoin). Beim heutigen Bitcoin Kurs von etwa 61.500 Dollar wäre der Bitcoin-Teil deutlich weniger wert, das ist eine Rechnung der Redaktion auf Basis der Quartalsangaben, keine Meldung von Tether.
|Posten
|Wert
|Vermögen
|rund 191,5 Mrd. US-Dollar
|Verbindlichkeiten
|rund 183,5 Mrd. US-Dollar
|Überschuss
|rund 7,95 Mrd. US-Dollar
|US-Staatsanleihen (direkt und indirekt)
|rund 132,4 Mrd. US-Dollar
|Gold
|rund 19,1 Mrd. US-Dollar
|Bitcoin
|rund 8,4 Mrd. US-Dollar
|Quartalsgewinn
|rund 1,5 Mrd. US-Dollar
Rundungen. Gewinn und Reservestruktur laut Berichten über die Tether-Veröffentlichung; Prüfbericht der Bestätigung durch BDO.
Quelle: Tether, Quartalsbericht Q3 2026
Warum schrumpft das Stablecoin-Angebot?
Nach DefiLlama-Daten sank das Angebot zwischen dem 31. Oktober und dem 7. November um 6,66 Milliarden Dollar, davon USDT von 180,1 auf 177,0 Milliarden und USDC von 71,9 auf 70,6 Milliarden. Die Abflüsse gingen auf Rückgaben (Redemptions) zurück, nicht auf einen Verlust der Dollar-Bindung. Das passt zum Bild eines Marktes, in dem Anleger Geld aus Krypto abziehen: Weniger gehandelte Coins, weniger Bedarf an Stablecoins. Als Anteile am Markt ergeben sich rechnerisch rund 61 Prozent für USDT und 24 Prozent für USDC (Eigenrechnung aus Daten verschiedener Tage, nur Näherung).
Was bedeutet das für die Circle Aktie und USDC?
Die Circle Aktie (NYSE: CRCL) stand am Vormittag des 20. November bei rund 51,22 Dollar, ein Minus von 6,7 Prozent in 24 Stunden, mit einem RSI von rund 22 im überverkauften Bereich. Seit Jahresbeginn liegt sie rund 31 Prozent im Minus, das 52-Wochen-Hoch betrug 140 Dollar. Belastend wirkten laut Berichten rückläufige Reserveerträge (minus 8 Prozent auf 657,6 Millionen Dollar), eine Rendite von rund 3,5 Prozent auf die Reserve und ein USDC-Umlauf von 73,9 Milliarden Dollar Ende September, flach zum Vorjahr. Positiv gelesen wird, dass die Weltbank laut Berichten USDC-Auszahlungen mit Citi und Circle prüft; Volumen und Zeitplan sind unbekannt.
Welche Regeln kommen auf Stablecoins zu?
In den USA hat die Bankenaufsicht OCC die Schlussregel zum GENIUS Act am 21. Oktober 2026 veröffentlicht, sie tritt am 18. Januar 2027 in Kraft. Vorgesehen sind eine 1:1-Reserve, mindestens 5 Prozent in Sichteinlagen oder Fed-Guthaben, Rückzahlung binnen zwei Geschäftstagen und ein Zinsverbot. Ausländische Emittenten brauchen eine Feststellung der Vergleichbarkeit des US-Finanzministeriums und eine OCC-Registrierung. Wie sich Tether einordnet, ist nach den vorliegenden Quellen offen.
FAQ: Antworten zu Tether und Stablecoins
Wie groß ist der Stablecoin-Markt?
Rund 286,8 Milliarden US-Dollar am 18. November 2026, etwa 3,1 Milliarden weniger als eine Woche zuvor.
Warum bewertet S&P Tether schlecht?
Wegen eines Anteils riskanterer Anlagen von rund 28 Prozent in der Reserve und eines unveröffentlichten KPMG-Prüfberichts. Tether widerspricht.
Gibt es eine Tether Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab.
Wie hängt die Circle Aktie mit Stablecoins zusammen?
Circle verdient an den Zinsen auf die Reserve des Stablecoins USDC; sinkende Zinsen oder ein schrumpfender Umlauf belasten die Erträge.
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