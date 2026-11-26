Der Stablecoin Tether (USDT) ist der Dollar-Anker des Kryptomarkts, und seine Reserven sind in den vergangenen Wochen unter Druck geraten. Nach einer Rechnung von Coinspeaker vom 25. November (16:24 UTC) ist der Puffer zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten von 7,95 Milliarden US-Dollar zum 30. September auf rund 2,26 Milliarden Dollar abgeschmolzen, ein Rückgang von etwa 70 Prozent. Hauptgrund sind Bitcoin und Gold, deren Kurse seit Ende September gefallen sind. Wichtig vorab: Es handelt sich um eine Schätzung auf Basis von Marktpreisen, nicht um eine Mitteilung von Tether.
Tether Kurs: Puffer schrumpft laut Schätzung von 7,95 auf rund 2,3 Milliarden Dollar, Bitcoin und Gold im Minus – wie sicher ist der Dollar-Anker des Kryptomarkts?
USDT ist der wichtigste Stablecoin der Welt, und seine Reserven hängen an Bitcoin und Gold. Eine Rechnung von Coinspeaker vom 25. November zeigt: Der Eigenkapitalpuffer ist seit Ende September um rund 70 Prozent geschrumpft. Was das bedeutet und was nicht belegt ist.
Die Rechnung
Wie kommt der Verlust bei Tether zustande – und wie belastbar ist die Zahl?
Tether hält neben anderen Anlagen auch Bitcoin und Gold. Beides wird zum Marktwert bewertet, fällt der Kurs, schrumpft der Puffer.
Coinspeaker rechnet mit 100.060 Bitcoin, deren Preis seit dem 30. September von 83.621 auf 58.109 Dollar fiel: ein Buchverlust von rund 2,55 Milliarden Dollar. Beim Gold geht der Autor von 142,8 Tonnen in den Reserven aus, hinzu kommen 25,7 Tonnen hinter dem Token XAUT. Der XAUT-Kurs liege bei 3.473 Dollar, 16 Prozent unter dem Stand vom 30. September, der Buchverlust belaufe sich auf rund 3,14 Milliarden Dollar. Ein zweiter Rechner (@punkquidity, über Odaily und KuCoin am 23.11.) kam mit Kursen vom 21. November auf einen Puffer von rund 2,8 Milliarden Dollar und warnt, dass bei weiteren Verlusten in Beteiligungen die Spanne auf 1,2 bis 1,9 Milliarden Dollar sinken könnte. Die Zahlen unterscheiden sich, weil Preise und Annahmen verschieden sind. Eine aktuelle Bilanz von Tether liegt nicht vor.
|Stand
|Puffer
|Grundlage
|30.9.2026
|7,95 Mrd. USD
|Reservebericht
|21.11.2026
|rund 2,8 Mrd. USD
|Rechnung @punkquidity, CoinGecko-Preise
|25.11.2026
|rund 2,26 Mrd. USD
|Rechnung Coinspeaker, Preise vom 25.11.
Alle Werte sind Schätzungen Dritter auf Marktpreisbasis, keine Angaben von Tether. Stand 30.9.2026 laut Bericht von Tether, geprüft von BDO.
Quelle: Coinspeaker (25.11.2026); KuCoin/Odaily (23.11.2026)
Das Angebot
Warum schrumpft die USDT-Menge – und wer zieht Geld ab?
Zugleich verlassen Anleger den Stablecoin: Die umlaufende USDT-Menge lag am 25. November bei 174,4 Milliarden Dollar, gegenüber 190,4 Milliarden Dollar am 20. Mai ein Minus von rund 16 Milliarden Dollar. Seit dem 30. September wurden nach Coinspeaker rund 9,4 Milliarden Dollar getilgt. Der Odaily-Rechner nennt für den 20. November 174,7 Milliarden Dollar, ein Minus von 8,75 Milliarden Dollar seit Ende September. Der Kurs des USDT lag zu der Zeit bei 0,9985 Dollar und damit nahe der Parität. Ein Verlust des Dollar-Gleichgewichts ist in den Daten nicht zu sehen.
Das bleibt der entscheidende Punkt: Der Puffer ist ein Eigenkapitalpolster, kein Anspruchsverlust. Ein dünnerer Puffer bedeutet jedoch weniger Spielraum, falls Bitcoin und Gold weiter fallen oder viele Anleger gleichzeitig Geld abziehen. Ob und wie Tether auf die Marktpreise reagiert, ist offen. Den nächsten Reservebericht erwartet der Odaily-Beitrag um das Ende Januar.
Die Krypto-Aktien
Was heißt das für Circle, Coinbase und andere Krypto-Aktien?
Der Stablecoin-Markt ist für börsennotierte Krypto-Firmen ein Geschäftsfeld. Die Circle Aktie (NYSE: CRCL) lebt vom Konkurrenzprodukt USDC und könnte profitieren, wenn Anleger bei Tether Vertrauen verlieren, leidet aber, wenn der gesamte Stablecoin-Markt schrumpft. Die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) ist mit Stablecoins und Handel im Kryptomarkt verbunden. Eine Belastung für USDT würde den Markt kurzfristig verunsichern. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Termine
Was Anleger bei Tether und USDT jetzt beobachten
Laufend: Entwicklung von Bitcoin- und Goldpreis als Treiber des Puffers.
Laufend: ob die umlaufende USDT-Menge weiter schrumpft.
Ende Januar 2027: nächster Reservebericht laut Odaily-Beitrag (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zu Tether und USDT
Wie sicher ist Tether? Das lässt sich aus Schätzungen nicht abschließend beantworten. Der Reservebericht vom 30.9. wies einen Puffer von 7,95 Milliarden Dollar aus; seitdem sind Bitcoin und Gold gefallen.
Wie hoch ist der Tether-Puffer jetzt? Coinspeaker schätzt ihn am 25.11. auf rund 2,26 Milliarden Dollar, ein anderer Rechner auf rund 2,8 Milliarden am 21.11. Tether selbst hat keine neue Zahl vorgelegt.
Wie viele USDT sind im Umlauf? Am 25.11.2026 rund 174,4 Milliarden, nach 190,4 Milliarden im Mai.
Was bedeutet das für den Bitcoin Kurs? Tether ist Bitcoins wichtigste Handelswährung. Ein Vertrauensverlust würde den Markt belasten, belegt ist er nicht.
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