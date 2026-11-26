Zugleich verlassen Anleger den Stablecoin: Die umlaufende USDT-Menge lag am 25. November bei 174,4 Milliarden Dollar, gegenüber 190,4 Milliarden Dollar am 20. Mai ein Minus von rund 16 Milliarden Dollar. Seit dem 30. September wurden nach Coinspeaker rund 9,4 Milliarden Dollar getilgt. Der Odaily-Rechner nennt für den 20. November 174,7 Milliarden Dollar, ein Minus von 8,75 Milliarden Dollar seit Ende September. Der Kurs des USDT lag zu der Zeit bei 0,9985 Dollar und damit nahe der Parität. Ein Verlust des Dollar-Gleichgewichts ist in den Daten nicht zu sehen.

Das bleibt der entscheidende Punkt: Der Puffer ist ein Eigenkapitalpolster, kein Anspruchsverlust. Ein dünnerer Puffer bedeutet jedoch weniger Spielraum, falls Bitcoin und Gold weiter fallen oder viele Anleger gleichzeitig Geld abziehen. Ob und wie Tether auf die Marktpreise reagiert, ist offen. Den nächsten Reservebericht erwartet der Odaily-Beitrag um das Ende Januar.