Warum fällt die Tesla Aktie aktuell?

Es gibt keine negative Unternehmensnachricht. Vor den Nvidia-Zahlen und nach neuen US-Exportregeln für KI-Chips verkaufen Anleger hoch bewertete Technologiewerte – dazu zählt die Tesla-Aktie, deren Bewertung auf KI-Projekten wie Robotaxis beruht.

Was plant Tesla in Grünheide?

Rund drei Milliarden Euro für ein neues Produktionsgebäude mit Platz für bis zu eine Million Cybercabs. Baubeginn soll im ersten Halbjahr 2027 sein, die Produktion 2029 starten.

Welche Kursziele nennen Analysten für die Tesla Aktie?

Der Durchschnitt liegt laut stockanalysis.com bei rund 412 Dollar. Wedbush nennt 600 Dollar, JPMorgan 430 Dollar, Morgan Stanley 410 Dollar, Jefferies 375 Dollar, GLJ Research 24,86 Dollar.

Wie teuer ist die Tesla Aktie?

Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate mit mehr als dem 350-Fachen. Der Börsenwert von rund 1,25 Billionen Dollar setzt voraus, dass Zukunftsprojekte künftig den Großteil des Gewinns liefern.

Wovon hängt die Tesla Aktienprognose kurzfristig ab?

Von der Stimmung bei KI-Werten nach den Nvidia-Zahlen, von Neuigkeiten zur möglichen Fusion mit SpaceX rund um die Hauptversammlung am 3. Dezember und vom Fortschritt der Robotaxi-Flotten.