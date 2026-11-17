Die Tesla Aktie (Ticker: TSLA, ISIN: US88160R1014) kommt nicht zur Ruhe: Am Montag verlor sie an der Nasdaq 2,7 Prozent auf rund 380 Dollar, am Dienstagmorgen notiert sie vorbörslich in Deutschland bei 344,00 Euro und damit weitere 0,64 Prozent tiefer. Auslöser ist kein eigener Rückschlag – im Gegenteil: Tesla plant drei Milliarden Euro für eine Cybercab-Fabrik in Grünheide und hat in Texas bei der Robotaxi-Flotte mit Waymo gleichgezogen. Doch der globale Ausverkauf bei KI- und Technologiewerten vor den Nvidia-Zahlen am Abend zieht auch Elon Musks Konzern nach unten. Diese Tesla Aktienanalyse trennt Nachrichtenlage, Zahlen und Bewertung – und zeigt, was die Tesla Aktienprognose der Analysten hergibt.
Tesla Aktienanalyse: Grünheide-Milliarden, Robotaxi-Gleichstand mit Waymo, KI-Ausverkauf – wie viel Zukunft trägt der Kurs noch?
Drei Milliarden Euro für eine Cybercab-Fabrik in Grünheide, fahrerlose Flotte in Texas so groß wie die von Waymo – und trotzdem rutscht die Tesla Aktie im Tech-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen ab. Unsere Tesla Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Charttechnik ein und zeigt, woran sich die Tesla Aktienprognose jetzt entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tesla, Inc., Austin (Texas)
- ISIN
- US88160R1014
- WKN
- A1CX3T
- Ticker
- TSLA (Nasdaq)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
- 52-Wochen-Spanne
- 297,38 bis 498,83 $
- Hauptversammlung
- 3. Dezember 2026
- Nächste Zahlen
- Q4 2026, voraussichtlich Ende Januar 2027
Stand: 17.11.2026, Kursdaten Nasdaq-Schluss 16.11.2026 und vorbörslich 17.11.2026; 52-Wochen-Spanne laut Tesla Aktienanalyse vom 13.11.2026
Grünheide
Drei Milliarden Euro für ein neues Gebäude, Platz für bis zu eine Million Cybercabs, Produktionsstart 2029.
Robotaxi
In Texas ist Teslas fahrerlose Flotte laut JPMorgan so groß wie die von Waymo; Privatkunden können das Cybercab bestellen.
Zahlen
Umsatz im dritten Quartal 28,05 Mrd. Dollar, Betriebsgewinn minus 56 Prozent – die Zukunftsprojekte kosten.
Taktgeber KI-Sektor
Die Aktie handelt als Technologiewert – heute Abend berichtet Nvidia.
Der Auslöser
Warum fällt die Tesla Aktie – trotz guter Nachrichten?
Die Tesla-Aktie wird an der Börse längst nicht mehr wie ein Autobauer gehandelt, sondern wie ein KI-Wert. Genau das wird ihr in dieser Woche zum Verhängnis.
Am Montag fiel der Nasdaq 100 um 2,67 Prozent, der S&P 500 um 1,92 Prozent, die Nvidia-Aktie verlor 4,12 Prozent. Hinzu kamen neue US-Exportbeschränkungen für leistungsfähige KI-Chips, die in Asien am Dienstag Kospi und Nikkei belasteten. Anleger trennen sich vor den Quartalszahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss querbeet von hoch bewerteten Technologietiteln – und Tesla gehört mit einem Börsenwert von rund 1,25 Billionen Dollar und einer Bewertung, die fast ausschließlich auf künftige KI-Erlöse setzt, in die erste Reihe. Auch die US-Futures signalisierten am Dienstagmorgen einen schwächeren Start.
Damit gerät eine Woche ins Rutschen, die stark begonnen hatte: In der Vorwoche war die Tesla-Aktie fünf Handelstage in Folge gestiegen, angetrieben von Berichten über Fusionsgespräche mit SpaceX. Am Freitag schloss sie bei 390,22 Dollar, seither ist ein Teil dieser Erholung wieder weg.
Die Nachrichten
Was steckt hinter dem Grünheide-Plan und dem Robotaxi-Gleichstand?
Am Montag konkretisierte Tesla den Ausbau seines einzigen europäischen Werks. Rund drei Milliarden Euro sollen in Grünheide bei Berlin in ein neues Produktionsgebäude samt Nebengebäuden und einer weiteren Abwasseranlage fließen. Die Halle soll Platz für die Fertigung von bis zu einer Million Cybercabs bieten. Baubeginn ist für das erste Halbjahr 2027 geplant, die Produktion soll 2029 anlaufen; den Genehmigungsantrag will Tesla noch 2026 stellen. Das bestehende Werk beschäftigt nach Unternehmensangaben wieder 12.600 Menschen, die Produktion soll auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche steigen.
Parallel meldete JPMorgan, dass Tesla in Texas bei der Zahl der Robotaxi-Fahrzeuge mit Waymo, der Tochter von Alphabet, gleichgezogen hat. Zudem können ausgewählte Privatkunden in den USA seit Freitag das Cybercab ohne Lenkrad und Pedale bestellen – für geschätzt 29.990 Dollar plus ein Autonomie-Abo von 299 Dollar im Monat, Auslieferung ab Dezember. Beides sind Meilensteine, aber noch keine Gewinne: Die Fabrik in Grünheide kostet zunächst Kapital, und über Auslastung und Wirtschaftlichkeit der Robotaxi-Flotten ist wenig bekannt.
Das Geschäftsmodell
Was macht Tesla – und womit verdient der Konzern sein Geld?
Tesla verdient sein Geld bis heute überwiegend mit Elektroautos, vor allem Model Y und Model 3. Daneben wachsen zwei Standbeine: Energie und Speicher mit den Großbatterien Megapack und Powerwall sowie Services und Sonstiges – Laden, Versicherungen, Ersatzteile und Software-Abos wie das Fahrassistenzsystem FSD. Den Börsenwert erklären aber vor allem drei Zukunftsprojekte: fahrerlose Robotaxis, die Software für autonomes Fahren und der humanoide Roboter Optimus. Dazu kommt die Option auf eine Fusion mit SpaceX, über die laut Bloomberg verhandelt wird.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der Tesla Aktie?
Die jüngsten Quartalszahlen vom 21. Oktober zeigen ein gespaltenes Bild. Der Umsatz trat mit 28,05 Milliarden Dollar auf der Stelle (Vorjahr: 28,10 Milliarden). Die Bruttomarge erholte sich deutlich auf 19,6 Prozent, nach 16,8 Prozent im Vorquartal. Doch die operativen Kosten stiegen um 39 Prozent, die Forschungsausgaben um 69 Prozent – der Betriebsgewinn brach um 56 Prozent auf 718 Millionen Dollar ein. Bereinigt verdiente Tesla 0,48 Dollar je Aktie und übertraf damit die Erwartungen, nach GAAP blieben 0,22 Dollar. Positiv: Der freie Cashflow drehte mit 1,53 Milliarden Dollar wieder ins Plus, die Barmittel stiegen auf 45,4 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vergleich
|Umsatz
|28,05 Mrd. $
|Vorjahr 28,10 Mrd. $
|Bruttomarge
|19,6 %
|Vorquartal 16,8 %
|Operative Kosten
|4,78 Mrd. $
|+39 % zum Vorjahr
|Betriebsgewinn
|718 Mio. $
|−56 % zum Vorjahr
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|0,48 $
|über Konsens
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|0,22 $
|−44 % zum Vorjahr
|Freier Cashflow
|1,53 Mrd. $
|Vorquartal −1,09 Mrd. $
|Auslieferungen
|486.532
|−2,1 % zum Vorjahr
|Aktive FSD-Kunden
|1,74 Mio.
|+67 %
Quelle: Tesla, Q3-2026-Update vom 21.10.2026 und Form 10-Q
Wie teuer ist die Tesla Aktie? Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei mehr als dem 350-Fachen. Klassische Autobauer werden typischerweise mit einem einstelligen bis niedrigen zweistelligen KGV gehandelt. Der Börsenwert von rund 1,25 Billionen Dollar lässt sich mit dem Autogeschäft allein deshalb nicht erklären – er setzt voraus, dass Robotaxis, FSD-Abos, Optimus und Energiespeicher in einigen Jahren einen Großteil des Gewinns liefern. Genau diese Abhängigkeit von der Zukunft macht die Aktie so anfällig, wenn die Stimmung bei Wachstumswerten kippt.
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Tesla Aktienprognose?
Die Wall Street ist bei kaum einer Aktie so gespalten. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut stockanalysis.com bei rund 412 Dollar und damit nur gut 8 Prozent über dem Montagsschluss. Morgan Stanley bestätigte am 13. November die neutrale Einstufung „Equal-weight“ mit einem Ziel von 410 Dollar. JPMorgan bleibt in einer auf den 15. November datierten Studie bei „Neutral“ und 430 Dollar – trotz des Robotaxi-Fortschritts. Jefferies senkte am 10. November das Ziel von 400 auf 375 Dollar, Einstufung „Hold“. Am oberen Ende steht Dan Ives von Wedbush mit 600 Dollar, Barclays nennt 450 Dollar. Am unteren Ende hält GLJ Research an „Sell“ mit einem Ziel von 24,86 Dollar fest.
|Analysehaus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Wedbush (Dan Ives)
|–
|600 $
|Anfang November 2026
|Barclays
|–
|450 $
|Anfang November 2026
|JPMorgan (Rajat Gupta)
|Neutral
|430 $
|15.11.2026
|Konsens (Durchschnitt)
|–
|rund 412 $
|November 2026
|Morgan Stanley (Andrew Percoco)
|Equal-weight
|410 $
|13.11.2026
|Jefferies (Philippe Houchois)
|Hold
|375 $ (zuvor 400 $)
|10.11.2026
|GLJ Research (Gordon Johnson)
|Sell
|24,86 $
|12.11.2026
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung und keine Prognose von aktiencheck.de. Kurs zum Vergleich: rund 380 $ (Nasdaq-Schluss 16.11.2026).
Quelle: Analystenstudien laut Medienberichten, stockanalysis.com; Stand 10. bis 15. November 2026
Charttechnik
Wie steht die Tesla Aktie im Chart?
Charttechnisch bewegt sich die Tesla-Aktie in einer weiten Spanne zwischen dem 52-Wochen-Tief von 297,38 Dollar und dem Hoch von 498,83 Dollar. Nach dem Wahl-Schock Anfang November und der anschließenden Erholung scheiterte sie in der Vorwoche knapp unterhalb der runden Marke von 400 Dollar, die nun als erste Hürde gilt. Nach unten rückt der Bereich um 360 bis 370 Dollar in den Blick, von dem aus die jüngste Erholungsrally startete. Wird er unterschritten, wäre ein großer Teil der Fusionsfantasie wieder aus dem Kurs. Vom Jahreshoch trennt die Aktie derzeit rund ein Viertel.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die Tesla Aktie?
Szenarien
Tesla Aktienprognose: drei Wege, die der Markt diskutiert
Optimistisches Szenario
Nvidia beruhigt den KI-Sektor, Tesla und SpaceX verkünden eine Fusion, Robotaxi-Flotten wachsen schnell. Die Optimisten unter den Analysten sehen die Aktie bei 450 bis 600 Dollar.
Mittleres Szenario
Die Fusionsgespräche ziehen sich, das Autogeschäft stagniert, Robotaxi und Optimus wachsen langsam. Die großen Häuser bündeln sich mit Zielen zwischen 375 und 430 Dollar nahe dem Konsens.
Vorsichtiges Szenario
Der KI-Ausverkauf weitet sich aus, Behörden bremsen das Cybercab, die Fusionsfantasie platzt. Der schärfste Skeptiker, GLJ Research, hält einen Bruchteil des heutigen Kurses für angemessen.
Wichtig: Diese Szenarien fassen Einschätzungen von Analysten zusammen. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Termine
Was sollten Anleger der Tesla Aktie jetzt beobachten?
Der erste Prüfstein kommt heute Abend: Nvidia legt nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vor, am Donnerstag folgt der Börsengang von Anthropic – beides Gradmesser für die KI-Stimmung, an der auch die Tesla-Aktie hängt. Für Tesla selbst ist die Hauptversammlung am 3. Dezember der wichtigste Termin, zumal eine Ankündigung zu SpaceX laut Bloomberg ab Dezember möglich ist. Im Dezember sollen zudem die ersten Cybercabs an Privatkunden gehen. Anfang Januar folgen die Auslieferungszahlen für das vierte Quartal, Ende Januar die Jahreszahlen. In Grünheide zählt als Nächstes der Genehmigungsantrag für das neue Gebäude.
Häufige Fragen zur Tesla Aktienanalyse
Warum fällt die Tesla Aktie aktuell?
Es gibt keine negative Unternehmensnachricht. Vor den Nvidia-Zahlen und nach neuen US-Exportregeln für KI-Chips verkaufen Anleger hoch bewertete Technologiewerte – dazu zählt die Tesla-Aktie, deren Bewertung auf KI-Projekten wie Robotaxis beruht.
Was plant Tesla in Grünheide?
Rund drei Milliarden Euro für ein neues Produktionsgebäude mit Platz für bis zu eine Million Cybercabs. Baubeginn soll im ersten Halbjahr 2027 sein, die Produktion 2029 starten.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Tesla Aktie?
Der Durchschnitt liegt laut stockanalysis.com bei rund 412 Dollar. Wedbush nennt 600 Dollar, JPMorgan 430 Dollar, Morgan Stanley 410 Dollar, Jefferies 375 Dollar, GLJ Research 24,86 Dollar.
Wie teuer ist die Tesla Aktie?
Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate mit mehr als dem 350-Fachen. Der Börsenwert von rund 1,25 Billionen Dollar setzt voraus, dass Zukunftsprojekte künftig den Großteil des Gewinns liefern.
Wovon hängt die Tesla Aktienprognose kurzfristig ab?
Von der Stimmung bei KI-Werten nach den Nvidia-Zahlen, von Neuigkeiten zur möglichen Fusion mit SpaceX rund um die Hauptversammlung am 3. Dezember und vom Fortschritt der Robotaxi-Flotten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen Dritter (Einstufungen und Kursziele) wieder, die aktiencheck.de nicht selbst erstellt hat; sie stellen keine Empfehlung von aktiencheck.de dar. Offenlegungen der Häuser: Morgan Stanley, JPMorgan, Jefferies, Barclays. Erstmals weitergegeben am 17.11.2026; verantwortlich: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Tesla, Inc. (TSLA): Halten, Kursziel 410,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley (Analyst Andrew Percoco), laut Medienberichten; weitere Einstufungen: JPMorgan, Jefferies, Wedbush, Barclays, GLJ Research vom 13.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 11:15 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 11:15 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley (Analyst Andrew Percoco), laut Medienberichten; weitere Einstufungen: JPMorgan, Jefferies, Wedbush, Barclays, GLJ Research.
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