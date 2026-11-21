Es war ein Tag, an dem selbst die stärksten Nerven rissen. Der Nasdaq 100 stürzte am Freitag um 5,61 Prozent ab, die Woche endete mit einem Minus von gut 10 Prozent – und mittendrin die Tesla-Aktie: minus 7,64 Prozent, Schlusskurs 345,82 Dollar. Das sind 13 Prozent weniger als am Wahltag Anfang November und rund 31 Prozent weniger als das Jahreshoch bei 498,83 Dollar. Dabei wird die Aktie noch immer mit dem rund 380-Fachen des Gewinns bewertet. Diese Tesla Aktienanalyse klärt, ob Elon Musks Konzern ein Opfer der KI-Panik ist – oder ob die Börse gerade die Rechnung für überzogene Erwartungen präsentiert.
Tesla Aktienanalyse: Crash-Freitag, minus 7,6 Prozent, KGV 380 – zahlt die Aktie jetzt den Preis für Musks Billionen-Versprechen?
Am schwärzesten Börsentag des Herbstes verlor die Tesla-Aktie 7,6 Prozent und schloss bei 345,82 Dollar – 31 Prozent unter dem Jahreshoch. Unsere große Tesla Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Absturz steckt: die Midterms, die mögliche Fusion mit SpaceX, schwache Quartalsgewinne, die Robotaxi-Wette, eine Bewertung mit dem 380-Fachen des Gewinns und was Analysten wie Barclays, UBS und Morgan Stanley jetzt sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tesla, Inc.
- Sitz
- Austin, Texas
- ISIN
- US88160R1014
- WKN
- A1CX3T
- Handelssymbol
- TSLA
- US-Handelssymbol
- TSLA (Nasdaq)
- Kurs
- 345,82 Dollar
- Börsenwert
- rund 1,2 Billionen Euro
- Vorstandschef
- Elon Musk
- Nächster Termin
- Hauptversammlung am 3. Dezember 2026
Stand: 20.11.2026, Nasdaq-Schluss 20.11.2026; Börsenwert und Abstände laut aktiencheck.de bzw. eigene Rechnung
Die Stammdaten für Anleger: Die Tesla-Aktie trägt die ISIN US88160R1014 und die WKN A1CX3T. Das Handelssymbol lautet TSLA, gehandelt wird sie in den USA an der Nasdaq ebenfalls unter dem US-Handelssymbol TSLA.
Der Crash-Freitag
Ein Markt im freien Fall: warum Tesla mitgerissen wurde
Die Tesla Aktienanalyse beginnt nicht bei Tesla, sondern an der Wall Street – denn der Freitag war ein Tag der Panik.
Auslöser war ein Bericht, wonach die US-Börsenaufsicht SEC die Bilanzierungspraktiken von Nvidia untersucht. Die Aktie des Chipriesen brach um knapp 14 Prozent ein, Halbleiterwerte fielen reihenweise zweistellig. Der Nasdaq 100 verlor 5,61 Prozent auf 25.028,98 Punkte, der S&P 500 3,70 Prozent. Laut Marktbeobachtern waren das keine gewöhnlichen Gewinnmitnahmen mehr: Der Ausverkauf erfasste Schwellenländer, Hochzinsanleihen und Edelmetalle, Anleger flüchteten in US-Staatsanleihen und den Dollar. Tesla trifft das doppelt: als hoch bewertete Wachstumsaktie und als Unternehmen, das sich selbst zunehmend als KI- und Rechenzentrumskonzern verkauft. Die Tesla-Aktie verlor mehr als der Nasdaq 100 – ein Zeichen, wie viel Fantasie im Kurs steckt.
Tesla-Aktie: Kursverlauf seit der US-Wahl
Dollar
Schlusskurse an der Nasdaq.
Quelle: aktiencheck.de-Kursdaten, Nasdaq; Redaktionsarchiv
Daten als Tabelle
|Datum
|Dollar
|3. November (Wahltag)
|398,50
|5. November
|343,69
|6. November
|358,22
|16. November
|379,74
|20. November
|345,82
Die Politik
Midterms, Texas, SpaceX: die Musk-Prämie wird zur Musk-Risikoprämie
Seit den US-Zwischenwahlen am 3. November gilt an der Börse eine neue Regel: Musks politische Nähe zur Macht ist vom Vorteil zum Risiko geworden. Die Demokraten gewannen beide Kammern des Kongresses und in Texas, dem Heimatstaat von Tesla und SpaceX, wichtige Ämter. Am 5. November brach die Tesla-Aktie um 10,77 Prozent auf 343,69 Dollar ein, ohne dass das Unternehmen eine einzige Nachricht verbreitet hätte. Hinzu kommt die Debatte um eine mögliche Fusion mit SpaceX: Laut Bloomberg verhandeln die Verwaltungsräte über Struktur und Bedingungen, bestätigt ist das nicht. Jefferies senkte sein Kursziel auf 375 Dollar, JPMorgan sieht strategische Vorteile. Auch die politische Brisanz wegen des China-Geschäfts wird diskutiert. Für die Tesla Aktienanalyse heißt das: Solange weder Bewertungsverhältnis noch Zeitplan bekannt sind, bleibt die Fusion ein Unsicherheitsfaktor in beide Richtungen.
Die Zahlen
Rekordumsatz, Gewinneinbruch: was das dritte Quartal wirklich zeigt
Am 21. Oktober legte Tesla seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Der Umsatz lag bei rund 28,0 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 0,48 Dollar. Das operative Ergebnis aber brach um 56 Prozent auf 718 Millionen Dollar ein. Die Auslieferungen erreichten 486.532 Fahrzeuge. Positiv überraschte der Cashflow, und die Zahl der Abonnenten für die Fahrassistenz FSD stieg um 67 Prozent auf 1,74 Millionen. Gleichzeitig senkte Tesla die geplanten Investitionen für 2026 von 25 auf 20 Milliarden Dollar. Das Bild ist gemischt: Das Kerngeschäft Auto verdient immer weniger, während die Aktie auf Softwarefantasie, Robotaxi und Energiespeicher wetten lässt.
Autogeschäft unter Druck
Das operative Ergebnis halbierte sich, die Marge ist dünn. Steigende Rohstoff- und Zinskosten treffen ein Geschäft mit wenig Puffer.
Software als Hoffnung
1,74 Millionen FSD-Abos sind ein Plus von 67 Prozent – das ist die Zahl, auf die Optimisten zeigen.
Investitionen gekürzt
20 statt 25 Milliarden Dollar Capex: Das schont den Cashflow, wirft aber Fragen zur Robotaxi- und Chip-Strategie auf.
Die Zukunftswette
Robotaxi und Cybercab: der Kurs lebt von der Vision
Wer die Tesla-Aktie kauft, kauft vor allem eine Zukunft: autonome Taxis, humanoide Roboter, KI-Rechenzentren. Barclays sieht einen Robotaxi-Durchbruch und nennt 450 Dollar. Das Cybercab wird laut TipRanks eingeladenen Käufern für 29.990 Dollar angeboten – mit einer monatlichen Gebühr für die Software. Doch die Gegenseite wiegt schwer: Morgan Stanley stufte Tesla auf Equal-weight mit einem Ziel von 410 Dollar, UBS bleibt neutral bei 425 Dollar. Beide Häuser halten das Geschäftsmodell für intakt, die Aktie aber für schlicht teuer bezahlt.
Tesla-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Kurs: Nasdaq-Schluss vom 20. November 2026.
Quelle: aktiencheck.de, stock-world, Redaktionsarchiv; Stand 8. bis 19. November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Dan Ives (Yorkville Ives)
|600
|Barclays
|450
|UBS (Neutral)
|425
|Morgan Stanley (Equal-weight)
|410
|Jefferies
|375
|Schlusskurs 20. November
|345,82
Die Bewertung
380-faches KGV: wie viel Zukunft ist eingepreist?
Mit einem Börsenwert von rund 1,2 Billionen Euro und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 380 ist Tesla die teuerste Aktie unter den großen Autoherstellern – und lässt sich kaum noch mit klassischen Bewertungsmaßstäben fassen. Kritiker wie der Investor Michael Burry halten das für überzogen. Die Befürworter argumentieren, dass Tesla in einer Liga mit KI-Konzernen spielen müsse. Genau deshalb reagiert die Tesla-Aktie so empfindlich auf jede Verschiebung bei KI-Stimmung, Zinsen und Politik. Die Analystenlager sind gespalten: Während Optimisten Ziele bis 600 Dollar nennen, liegt die Mehrheit der genannten Häuser zwischen 375 und 450 Dollar.
Die Szenarien
Tesla Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Zwei Marken prägen das Chartbild: das Tief vom 5. November bei 338,15 Dollar und das 52-Wochen-Tief bei 297,38 Dollar.
Szenario 1: Beruhigung und Rückkehr der Vision
Die KI-Panik ebbt ab, bei der Hauptversammlung am 3. Dezember kommen Details zu Robotaxi oder Fusion. Dann könnte die Tesla-Aktie die Zone um 380 Dollar zurückerobern.
Szenario 2: Seitwärts im Nebel
Weder Fusion noch Robotaxi liefern Klarheit, die Aktie pendelt zwischen 340 und 380 Dollar und folgt dem Nasdaq.
Szenario 3: Der Ausverkauf geht weiter
Fällt der Nasdaq weiter und enttäuschen die Auslieferungen im vierten Quartal, rückt das Tief von 338 Dollar und darunter die Marke um 300 Dollar in den Blick.
Häufige Fragen zur Tesla Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die Tesla-Aktie?
Die ISIN lautet US88160R1014, die WKN A1CX3T, das Handelssymbol und US-Handelssymbol TSLA (Nasdaq).
Warum ist die Tesla-Aktie so stark gefallen?
Wegen des Ausverkaufs bei KI- und Technologiewerten nach dem Bericht über eine SEC-Prüfung bei Nvidia sowie wegen politischer Unsicherheit nach den Midterms und Zweifeln an der Bewertung.
Wie hoch ist das KGV der Tesla-Aktie?
Laut aktiencheck.de rund 380 – mit Abstand eines der höchsten unter den großen Konzernen.
Welche Kursziele nennen Analysten für Tesla?
Die genannten Häuser liegen zwischen 375 Dollar (Jefferies) und 600 Dollar (Dan Ives). Das sind Einschätzungen Dritter.
Wann ist die nächste Hauptversammlung?
Am 3. Dezember 2026.
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