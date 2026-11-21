Seit den US-Zwischenwahlen am 3. November gilt an der Börse eine neue Regel: Musks politische Nähe zur Macht ist vom Vorteil zum Risiko geworden. Die Demokraten gewannen beide Kammern des Kongresses und in Texas, dem Heimatstaat von Tesla und SpaceX, wichtige Ämter. Am 5. November brach die Tesla-Aktie um 10,77 Prozent auf 343,69 Dollar ein, ohne dass das Unternehmen eine einzige Nachricht verbreitet hätte. Hinzu kommt die Debatte um eine mögliche Fusion mit SpaceX: Laut Bloomberg verhandeln die Verwaltungsräte über Struktur und Bedingungen, bestätigt ist das nicht. Jefferies senkte sein Kursziel auf 375 Dollar, JPMorgan sieht strategische Vorteile. Auch die politische Brisanz wegen des China-Geschäfts wird diskutiert. Für die Tesla Aktienanalyse heißt das: Solange weder Bewertungsverhältnis noch Zeitplan bekannt sind, bleibt die Fusion ein Unsicherheitsfaktor in beide Richtungen.