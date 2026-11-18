Die Tesla Aktie (Ticker TSLA, ISIN US88160R1014) hat sich am Dienstag dem Ausverkauf entzogen: Sie schloss an der Nasdaq bei 380,11 US-Dollar und damit 0,1 Prozent im Plus, während der Nasdaq-Index nach Angaben von Kiplinger 0,7 Prozent und der S&P 500 1,0 Prozent verlor. Am Mittwochmorgen notierte sie an der Börse Stuttgart um 8:10 Uhr MEZ bei 348,25 Euro, ein Plus von gut einem Prozent. Rückenwind kam von den Nvidia-Zahlen nach US-Börsenschluss, Gegenwind von der Waymo-Meldung über gestoppte Autobahn-Fahrten. Diese Tesla Aktienanalyse stellt einen anderen Blickwinkel in den Mittelpunkt: Wie passen die Auslieferungen und Margen des Autogeschäfts zur Bewertung, und was sagt die Tesla Aktienprognose der Analysten dazu?
Tesla Aktienanalyse: Auslieferungen minus 2 Prozent, Forward-KGV über 180 – wie viel Auto steckt noch im Kurs?
Während Nasdaq und S&P 500 am Dienstag nachgaben, hielt sich die Tesla Aktie bei 380 Dollar. Doch das Autogeschäft stagniert, der Betriebsgewinn halbierte sich, die Bewertung ist extrem. Unsere Tesla Aktienanalyse stellt Auslieferungen, Margen und Bewertung gegenüber, ordnet die Tesla Aktienprognose der Analysten ein und zeigt, was nach den Nvidia-Zahlen und dem Waymo-Stopp zählt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tesla, Inc., Austin (Texas)
- ISIN / Ticker
- US88160R1014 / TSLA (Nasdaq)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
- 52-Wochen-Spanne
- 297,38 bis 498,83 $
- Umsatz Q3 2026
- 28,05 Mrd. $ (Vorjahr: flach)
- Betriebsgewinn Q3
- 718 Mio. $ (-56 %)
- Produktion Q3
- 464.391 Fahrzeuge
- Nächste Zahlen
- Q4 2026, voraussichtlich Ende Januar 2027
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs Nasdaq 17.11.2026; Geschäftszahlen laut Tesla-Bericht vom 21.10.2026
Kurs hält, Markt fällt
Plus 0,1 Prozent am Dienstag, obwohl Nasdaq und S&P 500 nachgaben.
Autogeschäft stagniert
Auslieferungen minus 2,1 Prozent, Umsatz flach, Betriebsgewinn minus 56 Prozent.
Bewertung extrem
Forward-KGV von rund 183 setzt voraus, dass Robotaxi und KI den Gewinn vervielfachen.
Waymo-Stopp als Signal
Der Rückschlag beim Rivalen zeigt, wie viel Regulierung bei Robotaxis zählt.
Der Auslöser
Warum hielt sich die Tesla Aktie im Ausverkauf?
Ein Tag mit zwei Nachrichten, die in entgegengesetzte Richtungen zeigen: starke Zahlen vom KI-Marktführer und ein Rückschlag beim wichtigsten Robotaxi-Rivalen.
Nvidia legte am Dienstag nach US-Börsenschluss Zahlen vor, die über den Erwartungen lagen: Der Umsatz betrug 115,8 Milliarden Dollar, erwartet worden waren rund 109 Milliarden. Für das vierte Quartal stellt der Chipkonzern 130 Milliarden Dollar in Aussicht, der Markt hatte mit 125,1 Milliarden gerechnet. Die Nvidia-Aktie legte nachbörslich um rund vier Prozent zu. Für Tesla ist das relevant, weil die Aktie an der Börse weniger als Autobauer, sondern als KI-Wette gehandelt wird. Wie die Tesla Aktie am Mittwoch in den US-Handel startet, war bei Redaktionsschluss nicht belegt.
Die zweite Nachricht kommt von Waymo: Die Alphabet-Tochter hat ihre fahrerlosen Fahrten auf Autobahnen in allen US-Märkten ausgesetzt, nachdem die kalifornische Kfz-Behörde DMV den Betrieb untersagt hatte. Der Stadtverkehr läuft weiter. Reuters wertet den Schritt als Rückschlag für Waymo, während Wettbewerber wie Tesla aufholen. Für Tesla ist das kein Gewinn, sondern eine Mahnung: Auch der Marktführer im Robotaxi-Geschäft scheitert an Behörden und Baustellen. Ob und wann Tesla selbst fahrerlose Fahrten auf Autobahnen anbietet, geht aus den ausgewerteten Quellen nicht hervor.
Das Geschäftsmodell
Wovon lebt Tesla heute tatsächlich?
Tesla verdient sein Geld überwiegend mit Elektroautos, daneben mit Energiespeichern wie dem Megapack, mit Services und mit Software wie dem Fahrassistenten FSD. Der Börsenwert hängt aber an anderen Dingen: an Robotaxis, am humanoiden Roboter Optimus und an der Frage, ob aus dem Kerngeschäft ein Plattformgeschäft wird. Berichte über Fusionsgespräche mit SpaceX hatten die Aktie in der Vorwoche zusätzlich getrieben. Genau deshalb lohnt ein Blick darauf, wie viel das heutige Geschäft zum Kurs beiträgt.
Zahlen und Bewertung
Was liefert das Autogeschäft und wie teuer ist die Tesla Aktie?
Im dritten Quartal lieferte Tesla 486.532 Fahrzeuge aus, 2,1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Produziert wurden 464.391. Als Grenze nennt das Unternehmen laut electrek die Verfügbarkeit von Batterien. Der Umsatz lag mit 28,05 Milliarden Dollar auf dem Niveau des Vorjahres, die Bruttomarge stieg auf 19,6 Prozent (Vorjahr 18,0 Prozent). Im Autogeschäft ohne Regulierungsgutschriften lag sie bei 18,1 Prozent. Die Gutschriften selbst schrumpften um 73 Prozent auf 113 Millionen Dollar. Weil die Forschungsausgaben um 69 Prozent auf 2,76 Milliarden Dollar stiegen, sank der Betriebsgewinn um 56 Prozent auf 718 Millionen Dollar; die operative Marge fiel von 5,8 auf 2,6 Prozent. Auch der Energiebereich enttäuschte: Der Umsatz sank um 16 Prozent auf 2,88 Milliarden Dollar, die Speicher-Installationen von 13,7 Gigawattstunden lagen unter den erwarteten rund 15,9.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Auslieferungen
|486.532
|-2,1 %
|Umsatz
|28,05 Mrd. $
|flach
|Bruttomarge gesamt
|19,6 %
|+1,6 Punkte
|Automarge ohne Gutschriften
|18,1 %
|–
|Regulierungsgutschriften
|113 Mio. $
|-73 %
|Betriebsgewinn
|718 Mio. $
|-56 %
|Speicher-Installationen
|13,7 GWh
|+10 %
Regulierungsgutschriften = Erlöse aus dem Verkauf von Emissionsrechten. Vergleich jeweils zum Vorjahresquartal, Betriebsmarge zum Vorjahr laut Bericht.
Quelle: Tesla, Q3-Bericht vom 21.10.2026, laut electrek
Auf diese Basis trifft die Bewertung. Laut stockanalysis.com lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einem Kurs von 390,22 Dollar bei rund 429, das Forward-KGV auf Basis der Gewinnschätzungen bei rund 183. Beim aktuellen Kurs liegen beide Werte rechnerisch etwas darunter. Das Forward-KGV sagt damit: Selbst wenn die Gewinne wie erwartet stark steigen, zahlen Anleger heute ein Vielfaches des Üblichen. Tesla begründet das mit Investitionen in die Zukunft: Von mehr als 25 Milliarden Dollar Investitionen im Gesamtjahr waren nach neun Monaten 13,01 Milliarden Dollar ausgegeben. Peer-Kennzahlen klassischer Autobauer konnte die Redaktion nicht belastbar abgleichen; der Vergleich bleibt deshalb aus.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
|rund 429
|Forward-KGV
|rund 183
|Analysten insgesamt
|44
|Konsens-Einstufung
|Kaufen (Buy)
|Durchschnittliches Kursziel
|412,48 $
|Abstand des Ziels zum Schlusskurs 17.11.
|rund +8,5 % (eigene Rechnung)
|52-Wochen-Spanne
|297,38 bis 498,83 $
KGV-Werte bei einem Kurs von 390,22 $ (Nasdaq-Schluss 13.11.2026). Schlusskurs 17.11.: 380,11 $.
Quelle: stockanalysis.com (Stand 13./14.11.2026); TipRanks (17.11.2026)
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Tesla Aktienprognose?
Die Wall Street ist bei Tesla zweigeteilt wie bei kaum einer anderen Aktie. Laut stockanalysis.com stufen 44 Analysten die Aktie im Konsens mit „Buy“ ein, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 412,48 Dollar und damit rund 8,5 Prozent über dem Schlusskurs vom Dienstag. Die einzelnen Ziele streuen jedoch enorm: Medienberichten zufolge reicht die Spanne von rund 25 bis 600 Dollar. Das spiegelt, wie unterschiedlich Beobachter den Wert von Robotaxi, Optimus und Energiespeichern ansetzen. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Wie steht die Tesla Aktie im Chart?
Charttechnisch liegt die Tesla Aktie derzeit zwischen den beiden wichtigen Durchschnittslinien: Der Schlusskurs von 380,11 Dollar notiert über der 50-Tage-Linie bei 375,25 Dollar, aber knapp unter der 200-Tage-Linie bei 382,48 Dollar. Der Relative-Stärke-Index liegt laut TipRanks bei 49,5 und damit in neutralem Terrain. Nach unten nennt TipRanks Pivot-Marken bei 374,91 und 364 Dollar, nach oben bei rund 401 und 412 Dollar. Vom 52-Wochen-Hoch bei 498,83 Dollar ist die Aktie rund 24 Prozent entfernt, vom Tief bei 297,38 Dollar rund 28 Prozent. Beschreibend gilt: Die 200-Tage-Linie ist die nächste Marke, die Anleger beobachten, eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die Tesla Aktie?
Die Szenarien
Tesla Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die Tesla Aktienprognose lassen sich drei Wege unterscheiden. Es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion auf Basis belegter Marken, nicht um eine eigene Kursprognose.
Szenario 1: KI-Stimmung trägt
Nvidia beruhigt den Sektor, Robotaxi-Nachrichten bleiben positiv. Dann rückt die 200-Tage-Linie bei rund 382 Dollar in den Fokus, danach der Bereich um 400 Dollar. Das Konsens-Ziel von 412,48 Dollar läge in Reichweite.
Szenario 2: Seitwärts
Die Aktie pendelt zwischen 50-Tage-Linie und 200-Tage-Linie, bis neue Zahlen oder Fusionsnachrichten Klarheit bringen.
Szenario 3: Bewertung wird zum Thema
Wird die Stimmung bei KI-Werten schlechter oder bremst die Regulierung weitere Robotaxi-Pläne, könnte die 50-Tage-Linie bei rund 375 Dollar und danach der Bereich um 364 Dollar getestet werden.
Termine
Was sollten Anleger der Tesla Aktie jetzt beobachten?
Nach den Nvidia-Zahlen richtet sich der Blick am Donnerstag auf den Börsengang von Anthropic, der als weiterer Gradmesser für die Stimmung bei KI-Werten gilt. Für Tesla selbst sind die Hauptversammlung am 3. Dezember, die ersten Cybercab-Auslieferungen an Privatkunden im Dezember und die Auslieferungszahlen zum vierten Quartal die nächsten Prüfsteine.
Häufige Fragen zur Tesla Aktienanalyse
Wie hat sich die Tesla Aktie am 17.11. geschlagen?
Sie schloss an der Nasdaq bei 380,11 Dollar und damit 0,1 Prozent höher. Nasdaq und S&P 500 gaben nach.
Was bedeutet der Waymo-Stopp für die Tesla Aktie?
Waymo hat fahrerlose Autobahnfahrten in den USA ausgesetzt. Das zeigt das regulatorische Risiko im Robotaxi-Geschäft, das auch Tesla betrifft.
Wie teuer ist die Tesla Aktie?
Laut stockanalysis.com liegt das Forward-KGV bei rund 183, das KGV bei rund 429 (Kurs 390,22 Dollar, Stand 13.11.).
Was sagt die Tesla Aktienprognose der Analysten?
44 Analysten stufen die Aktie im Konsens mit „Buy“ ein, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 412,48 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie entwickelten sich die Auslieferungen?
Im dritten Quartal 2026 lieferte Tesla 486.532 Fahrzeuge aus, 2,1 Prozent weniger als im Vorjahr.
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