aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 20:46 8 Min.

Die Tesla Aktie (TSLA, US88160R1014) notiert rund 15 Prozent im Minus seit Jahresbeginn, der Betriebsgewinn brach im dritten Quartal um mehr als die Hälfte ein, und doch bewerten Anleger Tesla mit einem erwarteten KGV von über 170. Die Tesla Aktienanalyse mit Zahlen, Konsens, Charttechnik und der SpaceX-Frage.

Kurs der Tesla Aktie, rund −1,1 % (Nasdaq, 19.11.2026, 10:34 Uhr New Yorker Zeit = 16:34 Uhr MEZ) ca. 380 USD Entwicklung seit Jahresbeginn −15,6 % Marktkapitalisierung (Stand 13.11.2026) rund 1,54 Bio. USD erwartetes KGV (Schätzungen 2027) ca. 176–183 Konsens-Kursziel, 44 Analysten (Stand 18.11.2026) ca. 412 USD Quelle : Nasdaq, 19.11.2026

Die Tesla Aktie (Ticker TSLA, ISIN US88160R1014) notierte am Donnerstag um 10:34 Uhr New Yorker Zeit (16:34 Uhr MEZ) bei rund 380 US-Dollar und damit leicht unter dem Vortag, an dem sie bei rund 383 Dollar geschlossen hatte. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von gut 15 Prozent zu Buche, vom Rekordhoch bei 498,83 Dollar ist der Kurs rund ein Viertel entfernt. Das Suchinteresse bleibt dennoch hoch: Die Gespräche über eine mögliche Fusion mit SpaceX, der Ausbau der Robotaxi-Flotte und die Stimmung im KI-Sektor am Tag des Anthropic-Börsengangs halten Tesla im Gespräch. Diese Tesla Aktienanalyse ordnet ein, was die Zahlen hergeben und welche Szenarien in der Tesla Aktienprognose diskutiert werden.

Kernaussagen Tesla Aktienanalyse in fünf Punkten

01 Operatives Geschäft unter Druck Im dritten Quartal 2026 stagnierte der Umsatz bei 28,05 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis fiel um 56 Prozent auf 718 Millionen Dollar. 02 Hohe Bewertung Auf Basis der 2027er-Schätzungen liegt das erwartete KGV bei rund 176 bis 183 – ein Vielfaches klassischer Autohersteller. 03 SpaceX-Fusion nicht bestätigt Berichten zufolge kommen die Gespräche voran, bestätigt ist nichts; eine Ankündigung gilt frühestens im Dezember als möglich. 04 Robotaxi und Optimus als Wachstumsstory Cybercab fährt seit September in Austin, die Zahl der FSD-Abos stieg auf 1,74 Millionen. 05 Chart am Scheideweg Der Kurs liegt rund um die 50- und 200-Tage-Linie bei etwa 378 Dollar.

Was ist bei der Tesla Aktie passiert?

Tesla ist so teuer bewertet wie kaum ein anderer Industriekonzern – und liefert zugleich schrumpfende Gewinne. Wer trägt die Differenz?

Aktuell überlagern sich drei Themen. Erstens die möglichen Fusionsgespräche mit SpaceX: Beide Unternehmen haben nach Berichten Sonderausschüsse unabhängiger Direktoren gebildet, Elon Musk hält rund 85 Prozent der SpaceX-Stimmrechte. Eine Ankündigung könnte es frühestens im Dezember geben, eine Verschiebung auf Anfang 2027 gilt als denkbar. Als größtes Hindernis nennt die Bank of America nach Berichten die Regulierung in China. Zweitens kündigte Musk laut chinesischen Staatsmedien an, die Produktion in China weiter auszubauen; die Auslieferungen aus Shanghai stiegen bis Oktober um 21,4 Prozent auf 810.889 Fahrzeuge. Drittens beflügelt der Anthropic-Börsengang die KI-Stimmung an der Nasdaq – ein direkter Effekt auf Tesla ist aber nicht belegt.

Die Kursangaben zur Aktie schwanken je nach Zeitpunkt: Am Vormittag lag sie rund 1 Prozent im Minus, später wurden bis zu 391 Dollar und ein Plus von knapp 2 Prozent gemeldet. Der Schlusskurs des Tages stand bei Redaktionsschluss nicht fest.

Wie sieht das Geschäftsmodell hinter der Tesla Aktie aus?

Tesla verdient sein Geld mit Elektrofahrzeugen, Energiespeichern und -erzeugung sowie Software und Dienstleistungen. Hinzu kommen die Zukunftsprojekte, an denen die Fantasie der Anleger hängt: das fahrerlose Cybercab, die Software für autonomes Fahren (Full Self-Driving, FSD) und der Roboter Optimus, dessen Produktion in Fremont angelaufen ist. Die Auto-Sparte ist kapitalintensiv und konjunkturabhängig, das Energiegeschäft mit einer Bruttomarge von über 30 Prozent liefert dagegen zunehmend Ertrag.

Zahlen und Bewertung Wie gut sind die Zahlen, die der Tesla Aktienanalyse zugrunde liegen?

Im dritten Quartal 2026 (berichtet am 21. Oktober) lag der Umsatz mit 28,05 Milliarden Dollar auf Vorjahresniveau. Die Auslieferungen sanken um 2,1 Prozent auf 486.532 Fahrzeuge. Der GAAP-Nettogewinn fiel um 43 Prozent auf 787 Millionen Dollar (0,22 Dollar je Aktie), das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 Dollar. Die operative Marge sank auf 2,6 Prozent nach 5,8 Prozent im Vorjahr. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 19,6 Prozent, der freie Cashflow ging jedoch von 3,99 auf 1,53 Milliarden Dollar zurück, weil die Investitionen auf 4,73 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch ausfielen.

Tesla im dritten Quartal 2026 Kennzahl Q3 2025 Q3 2026 Umsatz ca. 28 28,05 Operatives Ergebnis ca. 1,6 0,72 (−56 %) Operative Marge 5,8 % 2,6 % Bruttomarge 18,0 % 19,6 % Freier Cashflow 3,99 1,53 Investitionen 2,25 4,73 Beträge in Milliarden US-Dollar, Marge und Cashflow wie berichtet. Zahlen zum Teil aus Sekundärauswertungen der Quartalsmitteilung. Quelle : Tesla, Quartalsmitteilung Q3 2026 (21.10.2026)

Bei der Bewertung fällt Tesla aus dem Rahmen: Das erwartete KGV liegt auf Basis der Schätzungen für 2027 (Gewinn je Aktie 2,16 Dollar) bei rund 176, andere Datenanbieter nennen 183. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt rund 13. Zum Vergleich: Klassische Autohersteller werden mit einem deutlich niedrigen zweistelligen KGV gehandelt; belastbare aktuelle Vergleichszahlen für BYD, Toyota oder VW liegen für diesen Stand nicht vor. In den vergangenen 30 Tagen gab es 17 Abwärts- und 11 Aufwärtsrevisionen der Gewinnschätzungen.

Für 2026 plant Tesla Investitionen von mehr als 25 Milliarden Dollar. Als langfristiges Ziel nennt das Unternehmen nach Berichten 5 Millionen Fahrzeuge pro Jahr bis Ende des Jahrzehnts. Termine gibt es auch auf der Aktionärsseite: Die Hauptversammlung findet am 3. Dezember statt, das erste Ziel im Vergütungspaket von Elon Musk liegt bei einer Marktkapitalisierung von 2 Billionen Dollar.

Was sagen Analysten zur Tesla Aktienprognose?

Der Analystenkonsens lautet „Halten“. Nach den jüngsten Erhebungen (Stand 18. und 19.11.2026) beobachten 44 Analysten die Aktie: Rund 20 stufen sie als Kauf oder starken Kauf ein, 22 als Halten und eine kleine Minderheit als Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 412 Dollar, etwa 8 bis 9 Prozent über dem Kurs. Die Streuung der Einschätzungen ist groß; die Spanne bleibt unklar, weil nicht alle Angaben belegbar sind. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.

Analystenkonsens zur Tesla Aktie Einstufung Anzahl Kaufen / Strong Buy ca. 20 Halten ca. 22 Durchschnittliches Kursziel ca. 412 USD Konsens-Einstufung Halten Stand 18./19.11.2026; Einschätzungen Dritter. Die Zahl der Verkaufsempfehlungen ist nicht belegt (rechnerisch rund 2). Quelle : Analystenkonsens, 44 Analysten

Wie steht die Tesla Aktie charttechnisch da?

Der Chart ist unentschieden. Die 50-Tage-Linie liegt bei rund 378 Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 379 Dollar (Stand 18.11.); der Kurs bewegt sich also genau auf diesen Marken. Der RSI lag bei rund 51 und damit im neutralen Bereich. Als Unterstützung werden Marken bei rund 377 und 370 Dollar genannt, als Widerstand Zonen bei rund 388 und 393 Dollar. Bleibt die Tesla Aktie darüber, würde das Chartbeobachter beruhigen; ein Rückfall unter beide Linien wäre ein negatives Signal.

Was spricht für und was gegen die Tesla Aktie?

Bull-Case: Was für die Aktie spricht Robotaxi, FSD und Optimus eröffnen Wachstumsfantasie über das Autogeschäft hinaus.

Die Bruttomarge stieg auf 19,6 Prozent, das Energiegeschäft liegt über 30 Prozent.

In China wächst Tesla zweistellig, Musk kündigt Ausbau an.

Eine Fusion mit SpaceX könnte nach Meinung von Befürwortern Synergien heben.

Analystenkonsens-Kursziel liegt rund 8 Prozent über dem Kurs. Bear-Case: Was gegen die Aktie spricht Betriebsgewinn −56 Prozent, Auslieferungen rückläufig.

Erwartetes KGV von über 170 lässt wenig Spielraum für Enttäuschungen.

Der freie Cashflow sank auf 1,53 Milliarden Dollar, die Investitionen steigen.

Ob und zu welchen Bedingungen eine SpaceX-Fusion kommt, ist offen.

Risikohinweis: Aktien unterliegen Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust; bei US-Werten kommt das Währungsrisiko (Dollar/Euro) hinzu.

Wie sieht die Tesla Aktienprognose aus – welche Szenarien diskutiert der Markt?

Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt gibt es drei Lesarten: Optimisten sehen in Robotaxi, FSD und Optimus einen Ertragssprung, der die hohe Bewertung langfristig rechtfertigt, und verweisen auf die Gewinnschätzung von 2,16 Dollar je Aktie für 2027, deren höchste Schätzung bei 4,13 Dollar liegt. Abwartende betonen, dass Tesla nach dem Quartal operativ schwächer dasteht und die Aktie bis zur Klarheit über SpaceX in der Spanne rund um die 200-Tage-Linie bleiben dürfte. Skeptiker verweisen auf die Bewertung und erinnern daran, dass jede Enttäuschung bei einem KGV über 170 stärker ins Gewicht fällt.

Was sollten Anleger bei der Tesla Aktie jetzt beobachten?

3. Dezember: Hauptversammlung von Tesla.

8. Dezember: Letzte Sperrfristen (Lock-up) nach dem SpaceX-Börsengang laufen aus.

Dezember bis Anfang 2027: Mögliche Ankündigung zur SpaceX-Fusion, laut Berichten nicht bestätigt.

Ende Januar 2027: Zahlen zum vierten Quartal (Termin nicht bestätigt).

FAQ zur Tesla Aktie

Wie hoch ist die Tesla Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei rund 412 Dollar Kursziel (44 Analysten, Stand 18.11.2026); die Einstufung lautet im Schnitt „Halten“. Das ist eine Einschätzung Dritter. Warum ist die Tesla Aktie so hoch bewertet? Anleger preisen Robotaxi, Software und Roboter ein; das erwartete KGV liegt bei rund 176 bis 183. Kommt die SpaceX-Fusion? Bestätigt ist nichts. Berichten zufolge ist eine Ankündigung frühestens im Dezember möglich. Zahlt die Tesla Aktie eine Dividende? Tesla zahlt keine reguläre Dividende. Was war die Tesla Aktienanalyse im dritten Quartal? Umsatz 28,05 Milliarden Dollar, operatives Ergebnis 718 Millionen Dollar, Auslieferungen 486.532.