Michael Tyndall, Analyst von HSBC, habe die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) von "reduce" auf "hold" hochgestuft und das Kursziel massiv von 157 auf 359 USD angehoben. Eine Fusion von Tesla mit SpaceX werde derzeit geprüft, wodurch sich die Investmentstory der Tesla-Aktie grundlegend verändere und der potenzielle Übernahmepreis zunehmend in den Mittelpunkt rücke. Nach Einschätzung der HSBC erscheine die strategische Logik eines Zusammenschlusses jedoch begrenzt, da beide Unternehmen unterschiedliche und vielfältige Kundengruppen bedienen würden. Die britische Großbank vermute, dass die Sicherung der Kontrolle durch Elon Musk das eigentliche Motiv für eine mögliche Fusion sei. Angesichts der Tatsache, dass der potenzielle Zusammenschluss voraussichtlich die Diskussion dominieren werde, sehe HSBC ausgehend vom aktuellen Kursniveau nur noch begrenztes weiteres Abwärtspotenzial für die Tesla-Aktie, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 20.11.2026)