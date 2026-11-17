Am 26. Oktober stufte Levy die Aktie von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel von 370 auf 450 US-Dollar. Hintergrund war laut Finanzmedien eine mögliche Kombination mit SpaceX.

Bereits Mitte Oktober hatte Levy eine Struktur skizziert, bei der SpaceX als Käufer in einem reinen Aktientausch auftreten würde.