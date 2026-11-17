Die Fusionsfantasie lebt: Barclays-Analyst Dan Levy bestätigt für die Tesla-Aktie das Rating „Overweight“ und das Kursziel von 450 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 379,74 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 19 Prozent.
Tesla-Aktie: SpaceX-Fantasie und Kerngeschäft – Barclays bleibt bei Overweight
Barclays-Analyst Dan Levy bestätigt „Overweight“ und das Kursziel von 450 US-Dollar für die Tesla-Aktie. Im Oktober hatte er die Aktie mit Blick auf eine mögliche Kombination mit SpaceX hochgestuft.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tesla, Inc.
- Handelssymbol
- TSLA (Nasdaq)
- Analyst
- Dan Levy
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 450 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur Tesla-Aktie
Upgrade mit Blick auf SpaceX – Levy bleibt optimistisch
Dan Levy hatte Tesla Ende Oktober hochgestuft und hält an dieser Einschätzung fest.
Am 26. Oktober stufte Levy die Aktie von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel von 370 auf 450 US-Dollar. Hintergrund war laut Finanzmedien eine mögliche Kombination mit SpaceX.
Bereits Mitte Oktober hatte Levy eine Struktur skizziert, bei der SpaceX als Käufer in einem reinen Aktientausch auftreten würde.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Dan Levy zu lesen ist:
Mögliche Kombination
Eine Verbindung mit SpaceX könnte laut Barclays einen Aufschlag für Tesla-Aktionäre bringen.
Kerngeschäft
Laut Finanzmedien sieht Levy auch im eigenen Geschäft Argumente für die Aktie.
Investitionen gesenkt
Tesla hat die Investitionsplanung für 2026 auf rund 20 Milliarden US-Dollar zurückgenommen.
Abstand zum Ziel
Das Kursziel liegt rund 19 Prozent über dem Schlusskurs vom 16. November.
Hohe Bewertung
Die Bewertung der Aktie bleibt sehr hoch. Selbst das Barclays-Ziel entspricht einem Vielfachen der für 2027 erwarteten Gewinne.
Ob es zu einer Kombination mit SpaceX kommt, ist offen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Dan Levy. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 450 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Tesla, Inc. (TSLA): Kaufen, Kursziel 450,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Dan Levy, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Dan Levy, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.