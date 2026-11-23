Die aktuelle Tesla-Aktienanalyse von JPMorgan zeigt eindrucksvoll, wie schwierig die Bewertung des Elektroautopioniers geworden ist. Analyst Rajat Gupta bestätigt in seiner Studie vom 22. November 2026 das Rating "neutral" und das unveränderte Kursziel von 430 USD. Beim angegebenen NASDAQ-Kurs von 389,27 USD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 10,46 Prozent. Positiv bewertet Rajat Gupta die neue Version 15 des überwachten Fahrassistenzsystems. Sie sei ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Skalierung des Robotaxi-Geschäfts. Auch die Fortschritte bei der Robotaxi-Flotte in Texas und die Entwicklung des humanoiden Roboters Optimus verdeutlichen die technologischen Ambitionen des Konzerns. Gleichzeitig bleiben die wirtschaftliche Umsetzung, regulatorische Anforderungen und die anspruchsvollen Wachstumserwartungen wichtige Unsicherheitsfaktoren. Die Botschaft von JPMorgan ist deshalb differenziert: Tesla verfügt über erhebliches technologisches Potenzial, doch die Aktie bietet aus Sicht der Bank derzeit kein ausreichend überzeugendes Verhältnis zwischen Chancen und Risiken für eine Kaufempfehlung. Das Kursziel 430 USD bleibt bestehen. Ob Tesla darüber hinauswachsen kann, wird vor allem davon abhängen, ob aus der Robotaxi-Vision ein profitables Massengeschäft entsteht.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.