Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, FSE: TL0, NASDAQ: TSLA) bleibt der Lieblingsstoff der Börse: Nach einem Kurssprung von 11,46% am Montag trifft Anleger nun die Nachricht, dass Tesla und SpaceX laut "Financial Times" Verhandlungsteams für eine mögliche Mega-Fusion gebildet haben. Die Tesla-Aktie Prognose hängt damit stärker denn je an einer Frage: Was ist belegt, was ist Gerücht, und wer zahlt am Ende welche Prämie?
Tesla Aktie Prognose: SpaceX-Fusion - Verhandlungsteams sollen stehen, doch wer zahlt die Prämie?
Laut Financial Times verhandeln fünf Direktoren in zwei Sonderausschüssen über eine Fusion von Tesla und SpaceX. Die Tesla-Aktie Prognose trennt Bestätigtes von Gerüchten und zeigt, was Zahlen, Chart und Analysten sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tesla, Inc.
- Ticker
- TSLA (Nasdaq)
- Marktkapitalisierung
- rund 1,52 Bio. USD
- 52-Wochen-Spanne
- 297,38 bis 498,83 USD
- Hauptversammlung
- 3. Dezember 2026
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom 24.11.2026
Die Fusionsgespräche
Was bestätigt ist - und was nur berichtet wird
Beide Unternehmen bestätigen bislang nur, dass es Sonderausschüsse gibt. Namen, Bewertung und Zeitplan stammen aus anonymen Quellen der "Financial Times".
|Aussage
|Status
|Beide Unternehmen haben Sonderausschüsse gebildet
|bestätigt (Musk, SpaceX 10-Q)
|Auf Konditionen hat man sich nicht geeinigt
|bestätigt (Musk)
|Fünf Direktoren führen die Gespräche
|berichtet (FT)
|Reiner Aktientausch, Gesamtbewertung rund 3,5 Bio. USD
|berichtet, unbestätigt (FT)
|Unterzeichnung bis 31. Dezember angestrebt
|berichtet, Insider sehen Einigung nicht nah
Reuters konnte den FT-Bericht nicht unabhängig bestätigen. Tesla, SpaceX und Evercore äußerten sich laut FT nicht.
Quelle: SpaceX-Earnings-Call vom 20.10.2026, SpaceX 10-Q, Financial Times vom 24.11.2026
Laut FT sitzen auf Tesla-Seite Robyn Denholm (Vorsitzende), Kathleen Wilson-Thompson und Jack Hartung im Ausschuss, auf SpaceX-Seite Roelof Botha und Randy Glein. Als Berater werden Evercore (Tesla) sowie Morgan Stanley und Goldman Sachs (SpaceX) genannt. Musk selbst hatte erklärt, er sei befangen und nicht an den Gesprächen beteiligt. Offen sind Umtauschverhältnis, Prämie, Governance und Zeitplan. RBC rechnet mit einer Ankündigung frühestens Anfang 2027, Bloomberg hatte zuvor Dezember für möglich gehalten.
Kurs und Bewertung
Warum fällt SpaceX, nicht Tesla?
Am Tag des FT-Berichts bewegte sich die Tesla-Aktie kaum (minus 0,20%), SpaceX verlor dagegen 5,65% auf 125,81 USD. Der Markt rechnet offenbar damit, dass SpaceX als Käufer eine Prämie zahlen und seine Aktionäre verwässert würden. Die Bewertungslücke ist groß: Tesla kommt auf ein Forward-KGV von rund 180, SpaceX auf rund 44. Analyst Gary Black rechnet vor, dass SpaceX bei 25% Prämie für Tesla rund 52% neue Aktien ausgeben müsste. Cathie Wood von Ark hält eine Prämie ebenfalls für nötig. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Fakten.
Die Zahlen
Quartalsbericht: Margen unter Druck, Services wachsen
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vergleich
|Umsatz
|28,05 Mrd. USD
|-0,2%
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|0,48 USD
|Konsens 0,45 USD, Vorjahr 0,50 USD
|Operatives Ergebnis
|718 Mio. USD
|-56%
|Freier Cashflow
|1,53 Mrd. USD
|Cash 45,45 Mrd. USD
|Auslieferungen
|486.532
|-2%
Quelle: Tesla, Quartalsbericht vom 21.10.2026
Das Autogeschäft schrumpfte um 3% auf 20,56 Mrd. USD, die Auto-Bruttomarge ohne Emissionsgutschriften verbesserte sich auf 18,1%. Das Energiegeschäft ging um 16% zurück, Services legten um 33% zu. Die operativen Kosten stiegen um 39%, getrieben von KI, dem Roboter Optimus und dem Robotaxi. Mehr als 1,7 Mio. Kunden zahlen für FSD. Die Tesla-Aktie wird damit vor allem für Autonomie, Optimus, Energie und nun die Fusionsoption gekauft, nicht für das aktuelle Autogeschäft.
Analysten
Die Tesla-Aktie Prognose der Analysten
Das Meinungsbild ist breit gestreut. Der Konsens liegt je nach Anbieter bei rund 410 bis 421 USD (TipRanks "Moderate Buy", Benzinga, MarketBeat).
|Datum
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|24.11.
|RBC
|Outperform
|480 USD
|24.11.
|Seaport Research
|Buy (Neuaufnahme)
|475 USD
|24.11.
|Barclays
|Overweight
|450 USD
|24.11.
|UBS
|Neutral
|430 USD
|13.11.
|GLJ Research
|Sell
|24,86 USD
Quelle: MarketBeat, Benzinga, MarketScreener
Dan Ives, inzwischen bei Yorkville Ives, sieht eine Fusionswahrscheinlichkeit von 80 bis 90% bis Ende 2027. Das ist eine Erwartung, keine Tatsache.
Chartbild
Ausbruch über 380 Dollar
Nach dem Sprung vom Montag notiert die Tesla-Aktie rund 23% unter dem 52-Wochen-Hoch von 498,83 USD. Beschreibend liegt eine Unterstützung bei rund 375 USD (Tagestief vom 24. November), ein erster Widerstand bei rund 390 USD und danach im Bereich von 420 bis 450 USD, wo viele Analystenziele liegen.
Szenarien für die Tesla-Aktie
Kurzfristig: Gerüchte und Hauptversammlung
Bis zum Jahresende dominieren Fusionsmeldungen. Bleiben Bestätigungen aus, drohen Gewinnmitnahmen nach dem Sprung. Einschätzung der Redaktion.
Mittelfristig: Umtauschverhältnis entscheidet
Eine Fusion ohne Prämie für Tesla-Aktionäre wäre das zentrale Risiko, eine faire Bewertung könnte Vertrauen schaffen. Einschätzung der Redaktion.
Langfristig: Autonomie und Energie
Unabhängig von der Fusion bleibt die Frage, ob Robotaxi, Optimus und Energiespeicher das stagnierende Autogeschäft ausgleichen. Einschätzung der Redaktion, keine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Tesla-Aktie
Fusionieren Tesla und SpaceX? Bestätigt ist nur, dass beide Unternehmen Sonderausschüsse gebildet haben. Eine Einigung auf Konditionen gibt es laut Musk nicht.
Wie hoch wäre die Bewertung? Laut FT rund 3,5 Bio. USD, bestätigt ist das nicht.
Wie lautet die Tesla-Aktie Prognose der Analysten? Die Mehrheit der jüngsten Stimmen ist positiv, die Ziele liegen im Bereich von 430 bis 480 USD, einzelne Häuser sind deutlich skeptischer.
Zahlt die Tesla-Aktie Dividende? Nein.
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