Die Zahlen relativieren die Euphorie. Laut TechCrunch sind in Austin mehr als 400 autonome Fahrzeuge registriert, die Flotten in den anderen Städten zählen eine Handvoll bis einige Dutzend. Tesla-Daten aus dem Sommer zeigten außerdem, dass das Robotaxi-Netz im zweiten Quartal weniger Kilometer mit zahlenden Kunden fuhr als im ersten. Den Sprung soll FSD v15 bringen: Die Software setzt auf ein neuronales Netz mit rund 10 Milliarden Parametern, nach etwa einer Milliarde in den aktuellen Versionen, und soll den Dienst rund um die Uhr ermöglichen. In den USA läuft der Rollout an ausgewählte Kunden, ein breiterer Start wird für Dezember erwartet.