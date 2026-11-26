Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, FSE: TL0, Nasdaq: TSLA) erlebt einen Mittwoch zum Vergessen: Im frühen US-Handel fiel sie um gut 5% auf rund 364 Dollar. Gleich drei Themen drücken auf die Stimmung: Die EU hat die Abstimmung über Teslas Fahrassistenten auf den 15. Dezember vertagt, die Cybertruck-Produktion läuft 2027 aus, und die Fusionsgespräche mit SpaceX sorgen für Unsicherheit. Die Tesla-Aktie Prognose steht damit vor einer Frage: Trägt die Robotaxi-Wette, oder ist der Preis dafür zu hoch?
Tesla Aktie Prognose: EU vertagt FSD-Votum, Cybertruck-Aus, SpaceX-Deal - Robotaxi als letzte Trumpfkarte?
Die Tesla-Aktie verliert am Mittwoch gut 5% auf rund 364 Dollar: Die EU vertagt die FSD-Abstimmung auf den 15. Dezember, die Cybertruck-Produktion endet 2027 und die SpaceX-Fusion wirft mehr Fragen auf als Antworten. Die große Tesla-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tesla, Inc.
- Börse / Ticker
- NASDAQ, TSLA
- ISIN
- US88160R1014
- Kerngeschäft
- Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, FSD-Software, Robotaxi, Robotik
- 52-Wochen-Spanne
- rund 297 bis 499 $
- Nächste Termine
- Hauptversammlung 3.12., EU-Votum 15.12., Zahlen zum vierten Quartal 27.1.2027
Stand: 26.11.2026, Kurs: Berichte zum frühen US-Handel am 25.11.2026; 52-Wochen-Spanne Stand 16.11.2026
Für Anleger der Tesla-Aktie ist es die nächste Etappe einer schwierigen Börsenwoche. Der Nasdaq-Index gab am Mittwoch im Sog eines Tech-Ausverkaufs deutlich nach, Tesla fiel stärker als der Markt. Diese Tesla Aktienanalyse zeigt, was hinter den Schlagzeilen steckt, was die Quartalszahlen wirklich sagen und worauf es bei der Tesla-Aktie Prognose in den nächsten Wochen ankommt.
Die aktuellen News
Warum die Tesla-Aktie heute fällt
EU-Votum vertagt. Laut Reuters hat die EU-Kommission die Sitzung des zuständigen Fahrzeugausschusses TCMV vom 1. auf den 15. Dezember 2026 verschoben. Dort soll über die EU-weite Zulassung von Teslas Fahrassistenten FSD (Supervised) entschieden werden, den Tesla in Europa zuletzt unter dem Namen "Tesla Assisted Driving" führt. Für eine Zustimmung braucht es eine qualifizierte Mehrheit: mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten, die zusammen 65% der EU-Bevölkerung vertreten.
Die Niederlande hatten FSD im April per vorläufiger Typgenehmigung zugelassen, einige Länder sind gefolgt. Zuletzt zählte Electrive sieben Staaten, die zusammen nur rund 12% der Bevölkerung stellen, danach kam laut Yahoo Finance Italien hinzu. Entscheidend bleiben die großen Märkte, allen voran Deutschland: Das Verkehrsministerium zeigt sich laut Berichten offen für die Technik, äußert aber Sorgen wegen möglicher Tempoüberschreitungen. Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen hatten sich bereits skeptisch gezeigt. Eine Verschiebung ist keine Ablehnung, kostet aber Zeit.
SpaceX-Fusion im Raum. Nach einem Bloomberg-Bericht vom 12. November könnte SpaceX schon im Dezember ein Angebot für Tesla ankündigen, ein Abrutschen in das Jahr 2027 gilt ebenfalls als möglich. Zuletzt hieß es, beide Unternehmen hätten fünf Direktoren und drei Investmentbanken mit den Verhandlungen betraut. Im Raum steht ein reiner Aktientausch mit einem Volumen von rund 3,5 Billionen Dollar. Bestätigt ist nichts: Weder Tesla noch SpaceX haben Bewertung, Umtauschverhältnis oder Prämie genannt. SpaceX-Aktien fielen am Mittwoch um bis zu 8%. Die Anleger fragen sich, wie stark sich Tesla-Aktionäre verwässern würden und wie sich Teslas China-Geschäft von SpaceX-Verträgen mit US-Behörden trennen ließe.
Cybertruck
Das Ende einer Ikone
Elon Musk hat am 6. November angekündigt, dass die Cybertruck-Produktion im Werk Texas Mitte 2027 endet. Die frei werdenden Kapazitäten sollen an das Cybercab gehen. Am 9. November ergänzte Musk, dass Tesla viele Anzahlungen zurückzahlen müsse, weil die Bestellungen die Produktionskapazität bis zum Produktionsende übersteigen. Nach Berichten erhalten nun auch Reservierer in China offizielle E-Mails von Tesla, die das Produktionsende 2027 und die volle Rückerstattung der Anzahlung bestätigen.
Wirtschaftlich fällt der Abschied leicht: Der Cybertruck blieb mit weniger als 73.000 Verkäufen seit dem Start Ende 2023 weit hinter Musks einstigem Ziel von 250.000 Einheiten pro Jahr zurück. Im dritten Quartal lieferte Tesla in der Kategorie "andere Modelle", die Cybertruck sowie Model S und X umfasst, nur 8.295 von 486.532 Fahrzeugen aus, also weniger als 2%. Die Börse nahm die Ankündigung zunächst positiv auf, weil sie als Fokus auf Robotaxi und Autonomie gelesen wurde. Ob das Cybercab die Lücke wirtschaftlich schließen kann, ist offen.
Die Quartalszahlen
Margen erholt, Gewinn unter Druck
Tesla hat am 21. Oktober Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Das Bild ist gemischt: Der Umsatz stagniert, die Marge hat sich erholt, der Gewinn schrumpft, weil Tesla massiv in KI, Optimus und das Cybercab investiert.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|28,05 Mrd. $
|28,10 Mrd. $
|Bruttomarge
|19,6%
|18,0%
|Operatives Ergebnis
|718 Mio. $
|rund 1,62 Mrd. $
|Bereinigtes EPS
|0,48 $
|0,50 $
|GAAP-EPS
|0,22 $
|0,39 $
|Kapitalausgaben
|4,73 Mrd. $
|2,25 Mrd. $
|Freier Cashflow
|1,53 Mrd. $
|3,99 Mrd. $
|Auslieferungen
|486.532
|rund 497.000
Bereinigtes EPS: non-GAAP. Auslieferungen Q3 2025 aus dem Rückgang von 2,1% zurückgerechnet.
Quelle: Tesla Q3-Update vom 21.10.2026, Electrek, KuCoin, InvestingLive
Die Tesla-Aktie Prognose hängt an drei Punkten aus diesem Zahlenwerk. Erstens: Das bereinigte Ergebnis je Aktie von 0,48 Dollar lag über den erwarteten 0,45 Dollar, auch die Bruttomarge übertraf mit 19,6% die Erwartungen. Zweitens: Das operative Ergebnis fiel um 56%, weil die Betriebskosten um 39% auf 4,78 Milliarden Dollar stiegen, allein die Forschung legte um 69% auf 2,76 Milliarden Dollar zu. Drittens: Der freie Cashflow lag mit 1,53 Milliarden Dollar klar über den Erwartungen, trotz mehr als verdoppelter Investitionen.
Positiv: Die FSD-Abos wachsen, und über 75% der neuen Fahrzeuge werden laut Tesla mit FSD (Supervised) bestellt. Kritisch: Die Zählung schließt Einmalkäufe ein, und das Energiegeschäft, das lange als zweites Standbein galt, schrumpfte überraschend. Auf der Telefonkonferenz nannte Musk als Ziel 5 Millionen Fahrzeuge pro Jahr bis 2030. Zum Vergleich: Bei knapp 490.000 Auslieferungen im Quartal liegt Tesla hochgerechnet bei rund 2 Millionen im Jahr.
Das Chartbild
Zwischen 364 und 380 Dollar entscheidet sich die Stimmung
Charttechnisch hat die Tesla-Aktie in den vergangenen zwei Wochen Boden verloren. Am 13. November schloss sie bei 390,22 Dollar, am 16. November bei 379,74 Dollar, am 17. November bei 380,11 Dollar und am 18. November bei 383,72 Dollar. Mit dem Minus vom Mittwoch ist die Zone um 380 Dollar, die zuletzt mehrfach gehalten hatte, nach unten durchbrochen. Marktbeobachter nennen die Marke von 368 Dollar als nächste Unterstützung, ein Rückfall unter diese Zone würde den Blick auf tiefere Niveaus lenken. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 499 Dollar, das 52-Wochen-Tief bei rund 297 Dollar. Die Tesla-Aktie notiert damit deutlich unter dem Hoch, aber klar über dem Tief.
Robotaxi und FSD
Der Beweis steht noch aus
Die Fantasie der Tesla-Aktie hängt an der Autonomie. Tesla bietet Cybercab-Fahrten in Austin seit dem 3. September an und hat den Robotaxi-Dienst am 2. November auf Fort Worth und am 9. November auf San Antonio ausgeweitet, das die achte US-Stadt wurde. Dort fahren modifizierte Model Y ohne Sicherheitsfahrer.
Die Zahlen relativieren die Euphorie. Laut TechCrunch sind in Austin mehr als 400 autonome Fahrzeuge registriert, die Flotten in den anderen Städten zählen eine Handvoll bis einige Dutzend. Tesla-Daten aus dem Sommer zeigten außerdem, dass das Robotaxi-Netz im zweiten Quartal weniger Kilometer mit zahlenden Kunden fuhr als im ersten. Den Sprung soll FSD v15 bringen: Die Software setzt auf ein neuronales Netz mit rund 10 Milliarden Parametern, nach etwa einer Milliarde in den aktuellen Versionen, und soll den Dienst rund um die Uhr ermöglichen. In den USA läuft der Rollout an ausgewählte Kunden, ein breiterer Start wird für Dezember erwartet.
Cybercab in Deutschland. Parallel zeigt Tesla das Cybercab in Europa. Die Tour mit zwölf Stationen in neun Ländern führt durch vier deutsche Städte: Düsseldorf (20. und 21. November), Hamburg (27. und 28. November), Berlin (4. bis 6. Dezember) und München (11. und 12. Dezember). Dazu kommen Stationen in Prag, Warschau, Bukarest, Budapest, Brüssel und Wien bis Mitte Januar. Dabei handelt es sich um statische Präsentationen, kein Robotaxi-Betrieb. Für den privaten Kauf hat Tesla Vorbestellungen für das Cybercab ab 29.990 Dollar geöffnet. Die Tour dient auch als Stimmungsbarometer für das Votum am 15. Dezember: Ohne Zulassung bleibt Autonomie in Europa Zukunftsmusik.
Die Analysten
Skepsis bei den Bewertungen
Die Wall Street ist gespalten. Nach Daten von TipRanks lautet das Konsensurteil "Halten": 12 Kaufempfehlungen stehen 12 neutralen und 5 Verkaufsempfehlungen gegenüber, das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter bei rund 404 bis 410 Dollar, die Spanne reicht von sehr niedrigen Werten bis 600 Dollar. Zuletzt hob Barclays-Analyst Dan Levy Tesla auf "Overweight" an und verwies auf die SpaceX-Fusion, ein stärkeres Kerngeschäft und erste Anzeichen für einen Robotaxi-Durchbruch. BNP Paribas stufte Tesla auf "Neutral" hoch. Wedbush bleibt mit 600 Dollar am oberen Ende. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Das große Bild
Vom Autobauer zum KI-Konzern?
Langfristig wird die Tesla-Aktie nicht mehr als Autowert gehandelt. Die Auslieferungen sind im dritten Quartal um 2,1% gesunken, der Automobilumsatz um 3%, und selbst verlängerte Rabattaktionen in China zeigen, wie hart der Wettbewerb ist. Der Markt bewertet vielmehr, ob Tesla über Robotaxi, FSD-Abos, Optimus und Rechenleistung einen zweiten Kurs findet. Das kostet Geld: Die Kapitalausgaben betrugen in den ersten neun Monaten 13,01 Milliarden Dollar, nach der Planung von mehr als 25 Milliarden Dollar für das Gesamtjahr müsste im vierten Quartal rund das Doppelte des bisherigen Spitzenwerts folgen.
Die SpaceX-Fusion würde dieses Bild verändern. Ein Zusammenschluss könnte Fahrzeuge, Megapacks, Starlink und Rechenzentren in einem Konzern bündeln. Zugleich lauern Risiken: Governance und Interessenkonflikte, weil Musk auf beiden Seiten des Tisches sitzt, die Abstimmung der Aktionäre bei der Hauptversammlung am 3. Dezember und die Frage, wie sich Teslas China-Fabriken abtrennen ließen. SpaceX ist laut Bloomberg nach dem Börsengang im Juni mit mehr als 1,9 Billionen Dollar bewertet, Tesla mit rund 1,5 Billionen Dollar.
Prognose
Tesla-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist bei dieser Nachrichtenlage nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Nachrichten-Achterbahn
Die Tesla-Aktie Prognose wird von drei Terminen bestimmt: Hauptversammlung am 3. Dezember, mögliche Fusionsankündigung im Dezember und EU-Votum am 15. Dezember. Eine Zustimmung der EU oder ein überzeugender Fusionsplan könnte die Marke von 380 Dollar wieder in Reichweite bringen. Eine erneute Vertagung oder Ablehnung und ein schwacher Tech-Sektor würden die Unterstützung bei 368 Dollar auf die Probe stellen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Robotaxi muss liefern
Entscheidend wird, ob FSD v15 den Robotaxi-Dienst wirklich auf größere Flotten und mehr Städte hebt. Gelingt das, bekommt die Tesla-Aktie Prognose Rückenwind durch wachsende Software-Erlöse. Bleibt die Skalierung aus, rücken die schrumpfende Marge und die hohen Investitionen in den Vordergrund. Wichtiger Prüfstein sind die Zahlen zum vierten Quartal am 27. Januar 2027.
Langfristig (ab 2028): KI-Konzern oder Autobauer
Langfristig zählt, ob Tesla die Produktion des Cybercab hochfährt, Optimus marktreif macht und das Ziel von 5 Millionen Fahrzeugen pro Jahr erreicht. Eine Fusion mit SpaceX könnte die Tesla-Aktie in einen größeren Konzern einbetten, ihre Risiken aber auch erhöhen. Scheitert der Wandel, bleibt Tesla ein teuer bewerteter Autohersteller.
Termine
Was Anleger der Tesla-Aktie jetzt beobachten
27. und 28.11.2026: Cybercab-Station in Hamburg (Prag am selben Tag).
3.12.2026: Hauptversammlung von Tesla, Wahl der Direktoren.
4. bis 6.12.2026: Cybercab in Berlin.
Dezember 2026: Möglicher Start von FSD v15 in den USA, mögliche Ankündigung der SpaceX-Fusion.
11. und 12.12.2026: Cybercab in München.
15.12.2026: EU-Ausschuss entscheidet über die Zulassung von FSD (Supervised).
27.1.2027: Zahlen zum vierten Quartal.
Mitte 2027: Ende der Cybertruck-Produktion in Texas.
FAQ
Häufige Fragen zur Tesla-Aktie
Warum fällt die Tesla-Aktie heute? Die EU hat die Abstimmung über FSD vom 1. auf den 15. Dezember verschoben, die SpaceX-Fusionsgespräche sorgen für Unsicherheit, und der Technologiesektor gibt nach.
Wann entscheidet die EU über Teslas FSD? Der zuständige Ausschuss tagt nun am 15. Dezember 2026. Nötig sind mindestens 15 von 27 Mitgliedstaaten, die zusammen 65% der EU-Bevölkerung vertreten.
Was passiert mit dem Cybertruck? Die Produktion im Werk Texas endet Mitte 2027, Tesla will die Kapazitäten für das Cybercab nutzen. Viele Anzahlungen werden laut Musk zurückgezahlt.
Kommt die SpaceX-Fusion? Berichten zufolge verhandeln beide Unternehmen über einen Aktientausch, eine Ankündigung könnte im Dezember folgen. Bestätigt ist bislang nichts.
Wo kann ich das Cybercab in Deutschland sehen? Auf der Europa-Tour in Düsseldorf, Hamburg, Berlin und München, die Termine stehen oben.
Ist die Tesla-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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