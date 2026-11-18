Die Tesla Aktie (ISIN US88160R1014, Ticker TSLA) beendete den 17. November bei 380,11 Dollar und bleibt damit gut 20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 498,83 Dollar. Die Tesla Aktienprognose der Analysten ist breit gestreut wie bei kaum einem anderen Wert im Nasdaq 100: Laut S&P Global (29. Oktober) liegt das durchschnittliche Kursziel bei 410,68 Dollar, die Spanne reicht von 128,11 bis 600 Dollar. Mit einem Forward-KGV von über 180 setzt der Markt auf Robotaxi, Cybercab und Optimus – während das Autogeschäft stagniert. Wie viel Zukunft ist eingepreist?
Tesla Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt rund 411 Dollar, Kursziele von 128 bis 600 Dollar - Wie viel Robotaxi-Fantasie steckt im Kurs?
Die Tesla Aktie notiert bei rund 380 Dollar, das Forward-KGV liegt über 180. Die Tesla Aktienprognose der Analysten reicht von 128 bis 600 Dollar. Was Barclays, UBS, Morgan Stanley und Co. sehen, was Q3, Cybercab und SpaceX-Fusion bedeuten und wie Bull-, Base- und Bear-Case aussehen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tesla, Inc.
- ISIN
- US88160R1014
- Ticker
- TSLA (Nasdaq)
- Marktkapitalisierung
- rund 1,54 Bio. $ (13.11.2026)
- Analysten
- 19 Kaufen, 22 Halten, 2 Verkaufen (S&P Global, 29.10.2026)
- Hauptversammlung
- 3. Dezember 2026
Stand: 18.11.2026, Kurs: Schluss 17.11.2026; Vorbörse nicht belegt
Q3 über den Erwartungen
Umsatz 28,05 Mrd. $ (flach, im Plan), bereinigter Gewinn je Aktie 0,48 $ statt 0,45 $, freier Cashflow 1,53 Mrd. $.
Robotaxi-Fantasie
Cybercab ab 29.990 $ für Privatkunden, Robotaxi in sechs US-Städten, FSD mit rund 1,74 Mio. Abonnements.
Breite Kurszielspanne
Von 128 $ (Tief) bis 600 $ (Hoch) – bei 19 Kaufen, 22 Halten und 2 Verkaufen.
Ereignisse im Dezember
Hauptversammlung am 3. Dezember, mögliche SpaceX-Fusion und Ende der SpaceX-Haltefrist im Dezember.
Der Auslöser
Warum steht die Tesla Aktie im Fokus?
Die Tesla Aktie schwankt seit Wochen stark: Am 5. November fiel sie um fast 11 Prozent auf 343,69 Dollar, am 12. November stand sie wieder bei 397,45 Dollar.
Neue Nachrichten kommen im Wochentakt: Tesla verkauft das Cybercab für Privatkunden zu 29.990 Dollar plus 299 Dollar monatlich (Reuters/TechCrunch, 14. November). Laut Wall Street Journal läuft die Cybertruck-Produktion aus, das Cybercab soll Mitte 2027 folgen (Fool, 17. November); Business Insider hatte zuvor von einer Verlängerung bis Ende des Sommers berichtet. Zur möglichen Fusion mit SpaceX meldete Bloomberg am 12. November Fortschritte, eine Ankündigung ab Dezember sei möglich, eine Verschiebung in 2027 denkbar – unterschrieben ist nichts. Die Auslieferungen im dritten Quartal lagen mit 486.532 Fahrzeugen 2,1 Prozent unter dem Vorjahr, aber über dem Konsens von 461.974.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Tesla sein Geld?
Tesla verdient sein Geld mit Elektrofahrzeugen, Energiespeichern, Software und Services. Auf der Wachstumsseite stehen Robotaxi-Dienste, das Fahrassistenzsystem FSD, das laut Unternehmen rund 1,74 Millionen Abonnenten hat, und der humanoide Roboter Optimus, dessen Produktion in Fremont angelaufen ist; externe Auslieferungen werden laut den Unterlagen Ende 2027 erwartet. Begrenzt wird das Volumen derzeit durch die Batterieverfügbarkeit, zugleich nennt Tesla den größten Auftragsbestand seit vier Jahren.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Zahlen und Ziele nennt Tesla für die Zukunft?
Im dritten Quartal (Bericht vom 21. Oktober) lag die Bruttomarge bei 19,6 Prozent, die operative Marge bei 2,6 Prozent; der GAAP-Gewinn je Aktie betrug 0,22 Dollar. Cash und Anlagen summierten sich auf 45,4 Milliarden Dollar. Die geplanten Investitionen beziffern Quellen unterschiedlich mit „mehr als 20“ beziehungsweise „mehr als 25“ Milliarden Dollar. Eine konkrete Umsatz- oder Gewinnprognose gibt Tesla traditionell nicht ab; belegte Konsensschätzungen für 2026 bis 2028 liegen nicht vor. Die Deutsche Bank rechnet für 2026 mit rund 106,1 Milliarden Dollar Umsatz und 1,40 Dollar Gewinn je Aktie.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Bemerkung
|Umsatz
|28,05 Mrd. $
|flach, im Konsens
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|0,48 $
|Konsens 0,45 $
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|0,22 $
|–
|Bruttomarge / operative Marge
|19,6 % / 2,6 %
|–
|Freier Cashflow
|1,53 Mrd. $
|Cash und Anlagen 45,4 Mrd. $
|Auslieferungen
|486.532
|−2,1 % zum Vorjahr, Konsens 461.974
Konsensangaben laut Quellen; Capex-Ausblick uneinheitlich. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Tesla (Q3-Bericht 21.10.2026), Electrek, sec-api, Fool
Die Analysten
Wie lautet die Tesla Aktienprognose der Analysten?
Das Lager ist gespalten: S&P Global zählt zum 29. Oktober 19 Kaufempfehlungen, 22 Halten und 2 Verkaufen bei einem Durchschnittsziel von 410,68 Dollar (Median 430, höchstes 600, niedrigstes 128,11 Dollar). StockAnalysis sieht am 13. November 44 Analysten und im Schnitt 412,48 Dollar. Zu den jüngsten Anpassungen zählen Barclays mit einer Hochstufung auf „Overweight“ und einem Ziel von 450 nach 370 Dollar (26. Oktober), UBS mit 425 nach 391 Dollar bei „Neutral“, Morgan Stanley mit 410 nach 400 Dollar bei „Equal-Weight“, JPMorgan mit 430 nach 415 Dollar bei „Neutral“ sowie Piper Sandler mit 475 nach 450 Dollar bei „Overweight“ (alle 22. Oktober). Die Deutsche Bank nennt 420 Dollar, Bank of America 460 Dollar bei „Buy“ (29. Oktober), RBC 480 Dollar; Goldman Sachs 360 Dollar (bestätigt). GLJ Research bleibt bei „Sell“ mit einem Ziel von 24,86 Dollar (13. November).
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|RBC
|–
|480 $
|rund +26 %
|zuletzt bestätigt
|Piper Sandler
|Overweight
|475 $ (zuvor 450 $)
|rund +25 %
|22.10.2026
|Bank of America
|Buy
|460 $
|rund +21 %
|29.10.2026
|Barclays
|Overweight (hochgestuft)
|450 $ (zuvor 370 $)
|rund +18 %
|26.10.2026
|JPMorgan
|Neutral
|430 $ (zuvor 415 $)
|rund +13 %
|22.10.2026
|UBS
|Neutral
|425 $ (zuvor 391 $)
|rund +12 %
|22.10.2026
|Deutsche Bank
|–
|420 $
|rund +10 %
|Oktober 2026
|Morgan Stanley
|Equal-Weight
|410 $ (zuvor 400 $)
|rund +8 %
|22.10.2026
|Goldman Sachs
|–
|360 $
|rund −5 %
|bestätigt
|Konsens (Ø)
|19 Kaufen / 22 Halten / 2 Verkaufen
|410,68 $
|rund +8 %
|29.10.2026
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 380,11 $ (Schluss 17.11.2026), eigene Rechnung.
Quelle: Aggregation aus MarketBeat/TipRanks-Meldungen, S&P Global, StockAnalysis
Bewertung
Ist die Tesla Aktie mit KGV 183 zu teuer?
Laut StockAnalysis (13. November) liegt das erwartete KGV bei 182,5, das KGV auf Basis des Gewinns der vergangenen zwölf Monate bei 428,7. Zum Vergleich: Rivian wird laut Fool (17. November) mit rund 18 Milliarden Dollar bewertet und verbrennt rund eine Milliarde Dollar Cash je Quartal, Tesla erzielt dagegen positive Cashflows. Verlässliche Konsensschätzungen für 2026 bis 2028 und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis sind nicht belegt; die Bewertung beruht klar auf Fantasie für Robotaxi, Energie und Robotik.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Tesla Aktie im Chart?
Aktuelle Werte der gleitenden Durchschnitte und des RSI liegen nicht belegt vor. Ende Oktober lag die Aktie laut einem Futures-Datensatz nahe der 200-Tage-Linie (378 Dollar) und über der 50-Tage-Linie (369 Dollar) bei einem RSI von rund 58; als Unterstützung galten 367 bis 374 Dollar, als Widerstand 384 bis 388 Dollar. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 297,38 Dollar, das Hoch bei 498,83 Dollar. Nach dem Absturz auf 343,69 Dollar am 5. November hat sich die Aktie wieder über 380 Dollar erholt.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Tesla Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|600 $ (höchstes Ziel, S&P Global)
|rund +58 %
|Robotaxi-Skalierung, FSD-Abos, Energiespeicher, Optimus
|Base-Case
|410,68 $ (Ø, S&P Global)
|rund +8 %
|Auslieferungen stabil, Margen leicht besser, Robotaxi wächst schrittweise
|Bear-Case
|128,11 $ (niedrigstes Ziel, S&P Global); GLJ 24,86 $
|rund −66 % bzw. −93 %
|Autogeschäft stagniert, extreme Bewertung, Musk-Abhängigkeit
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstände bezogen auf 380,11 $ (17.11.2026).
Quelle: S&P Global (29.10.2026), MarketBeat/TipRanks, GLJ Research
Termine
Was Anleger bei der Tesla Aktie jetzt beobachten sollten
18. November, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokoll – Zinserwartungen bewegen hoch bewertete Wachstumsaktien
3. Dezember 2026: Hauptversammlung (Gigafactory Texas)
Dezember 2026: Ende der SpaceX-Haltefrist laut 10-Q, mögliche Entwicklungen zur SpaceX-Fusion
Anfang Januar 2027: Auslieferungszahlen Q4, Zahlen im Januar (Termine noch nicht belegt)
Häufige Fragen zur Tesla Aktie Prognose
Wie lautet die Tesla Aktienprognose der Analysten?
Laut S&P Global (29.10.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel bei 410,68 Dollar, die Spanne reicht von 128,11 bis 600 Dollar; 19 Analysten sagen Kaufen, 22 Halten, 2 Verkaufen.
Welches Kursziel nennt Barclays für die Tesla Aktie?
Barclays hat die Aktie am 26. Oktober auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel von 370 auf 450 Dollar angehoben.
Wie teuer ist die Tesla Aktie?
Das erwartete KGV beträgt laut StockAnalysis rund 183, das KGV auf Basis des Gewinns der letzten zwölf Monate rund 429.
Was war bei den Q3-Zahlen auffällig?
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,48 Dollar über den erwarteten 0,45 Dollar, der Umsatz mit 28,05 Milliarden Dollar im Rahmen der Erwartungen.
Wie entwickelt sich die Tesla Aktie 2026 und 2027?
Das hängt laut Analysten von Robotaxi, Cybercab, Energiespeichern und der Margenentwicklung ab; die Kurse schwanken stark.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Hochstufung auf „Overweight“ und das Kursziel von 450 Dollar von Barclays (26. Oktober 2026, laut MarketBeat-Meldungen) sowie Einstufungen von UBS, Morgan Stanley, JPMorgan, Piper Sandler, Bank of America und Deutsche Bank wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen: Barclays, UBS, Morgan Stanley, JPMorgan, Deutsche Bank. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Tesla, Inc. (TSLA): Kaufen, Kursziel 450,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Barclays Research (Overweight, Kursziel 450 US-Dollar) vom 26.10.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 13:24 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 13:24 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays Research (Overweight, Kursziel 450 US-Dollar).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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