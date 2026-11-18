Wie lautet die Tesla Aktienprognose der Analysten?

Laut S&P Global (29.10.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel bei 410,68 Dollar, die Spanne reicht von 128,11 bis 600 Dollar; 19 Analysten sagen Kaufen, 22 Halten, 2 Verkaufen.

Welches Kursziel nennt Barclays für die Tesla Aktie?

Barclays hat die Aktie am 26. Oktober auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel von 370 auf 450 Dollar angehoben.

Wie teuer ist die Tesla Aktie?

Das erwartete KGV beträgt laut StockAnalysis rund 183, das KGV auf Basis des Gewinns der letzten zwölf Monate rund 429.

Was war bei den Q3-Zahlen auffällig?

Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,48 Dollar über den erwarteten 0,45 Dollar, der Umsatz mit 28,05 Milliarden Dollar im Rahmen der Erwartungen.

Wie entwickelt sich die Tesla Aktie 2026 und 2027?

Das hängt laut Analysten von Robotaxi, Cybercab, Energiespeichern und der Margenentwicklung ab; die Kurse schwanken stark.