Unternehmensseitig war die Nachrichtenlage zuletzt eher positiv. Am Montag stellte Tesla den Ausbau seines Werks in Grünheide vor: Rund drei Milliarden Euro sollen in ein neues Gebäude fließen, das Platz für die Fertigung von bis zu einer Million Cybercabs bieten soll. Baubeginn ist für das erste Halbjahr 2027 geplant, die Produktion soll 2029 anlaufen. Seit Freitag können ausgewählte Privatkunden in den USA zudem das Cybercab ohne Lenkrad bestellen, die Auslieferung soll im Dezember beginnen.

An der Börse überlagert jedoch der Gesamtmarkt die Einzelnachrichten. Seit Tagen werden hoch bewertete Technologiewerte verkauft, heute Abend legt Nvidia nach US-Börsenschluss Zahlen vor. Tesla wird an der Börse längst eher wie ein KI-Wert gehandelt als wie ein Autobauer und reagiert entsprechend empfindlich. Hinzu kommt die Fantasie um eine mögliche Verbindung mit SpaceX, über die beide Konzerne laut Medienberichten sprechen; beschlossen ist nichts.