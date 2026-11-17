Die Tesla Aktie (Ticker TSLA, ISIN US88160R1014) stabilisiert sich nach dem Rücksetzer vom Wochenanfang: Am Montag schloss sie an der Nasdaq 2,69 Prozent tiefer bei 379,74 Dollar, am Dienstag kostete sie bei Tradegate gegen 15:15 Uhr 347,65 Euro und damit knapp 0,8 Prozent mehr als am Vorabend. Die Tesla Aktienprognose der Wall Street liegt im Schnitt bei 412,48 Dollar und damit nur rund 9 Prozent über dem Montagsschluss – doch die einzelnen Kursziele reichen von 24,86 bis 600 Dollar. Ein US-Vorbörsenkurs mit Zeitstempel lag bis Redaktionsschluss nicht vor.
Tesla Aktie Prognose: Analysten-Kursziele zwischen 25 und 600 Dollar – was die Wall Street der Tesla Aktie 2027 zutraut
Die Tesla Aktie hält sich am Dienstag nach dem Minus vom Montag knapp im Plus, Barclays bestätigt „Overweight“. Die Tesla Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei gut 410 Dollar, doch kaum eine Aktie spaltet die Wall Street so stark. Was Konsens 2026/2027, Kursziele, Unternehmensausblick und Szenarien für die Tesla Aktie bedeuten.
Neue Nahrung bekommt die Debatte gleich von mehreren Seiten: Barclays bestätigt laut TipRanks seine Kaufempfehlung, Tesla will drei Milliarden Euro in Grünheide für eine Cybercab-Fertigung investieren, und in Texas ist die fahrerlose Flotte laut JPMorgan so groß wie die von Waymo. Gleichzeitig belastet der Ausverkauf bei KI- und Technologiewerten vor den Nvidia-Zahlen am Abend. Für die Tesla Aktie Prognose stellt sich damit die Frage, wie viel Zukunft der Kurs bereits vorwegnimmt.
Konsens knapp über dem Kurs
Das durchschnittliche Kursziel von 44 Analysten liegt laut stockanalysis.com bei 412,48 Dollar, der Median laut S&P-Global-Daten bei 430 Dollar.
Extrem weite Spanne
GLJ Research nennt 24,86 Dollar, das höchste von S&P Global erfasste Ziel liegt bei 600 Dollar – ein Faktor von gut 24.
Mehr Halten als Kaufen
Von 43 bei S&P Global erfassten Analysten raten 19 zum Kauf, 22 zum Halten und 2 zum Verkauf (Stand 29.10.2026).
Gewinn soll wieder wachsen
Der Konsens erwartet einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,74 Dollar für 2026 und 2,16 Dollar für 2027.
Der Auslöser
Warum steht die Tesla Aktie gerade jetzt im Fokus?
Unternehmensseitig war die Nachrichtenlage zuletzt eher positiv. Am Montag stellte Tesla den Ausbau seines Werks in Grünheide vor: Rund drei Milliarden Euro sollen in ein neues Gebäude fließen, das Platz für die Fertigung von bis zu einer Million Cybercabs bieten soll. Baubeginn ist für das erste Halbjahr 2027 geplant, die Produktion soll 2029 anlaufen. Seit Freitag können ausgewählte Privatkunden in den USA zudem das Cybercab ohne Lenkrad bestellen, die Auslieferung soll im Dezember beginnen.
An der Börse überlagert jedoch der Gesamtmarkt die Einzelnachrichten. Seit Tagen werden hoch bewertete Technologiewerte verkauft, heute Abend legt Nvidia nach US-Börsenschluss Zahlen vor. Tesla wird an der Börse längst eher wie ein KI-Wert gehandelt als wie ein Autobauer und reagiert entsprechend empfindlich. Hinzu kommt die Fantasie um eine mögliche Verbindung mit SpaceX, über die beide Konzerne laut Medienberichten sprechen; beschlossen ist nichts.
Geschäftsmodell
Womit verdient Tesla sein Geld?
Den Großteil des Umsatzes erzielt Tesla weiterhin mit Elektroautos, vor allem Model Y und Model 3. Daneben wachsen das Energiegeschäft mit Großspeichern wie dem Megapack sowie Services, Laden und Software-Abos wie das Fahrassistenzsystem FSD. Für die Bewertung entscheidend sind aber Projekte, die heute noch kaum Umsatz bringen: Robotaxis, autonomes Fahren und der humanoide Roboter Optimus.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Tesla Aktienprognose des Unternehmens?
Tesla nennt keine konkreten Umsatz- oder Absatzziele. Die Unternehmensprognose besteht aus Investitionsplänen und Meilensteinen.
Im dritten Quartal 2026 stagnierte der Umsatz bei 28,05 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge erholte sich zwar auf 19,6 Prozent, doch weil die Forschungsausgaben kräftig stiegen, fiel der Betriebsgewinn um rund 56 Prozent auf 718 Millionen Dollar. Bereinigt verdiente Tesla 0,48 Dollar je Aktie und lag damit über den Erwartungen von etwa 0,45 Dollar, nach US-Bilanzregeln blieben 0,22 Dollar. Der freie Cashflow lag bei 1,53 Milliarden Dollar, die Barmittel bei rund 45,4 Milliarden Dollar. Für 2026 stellt Tesla Investitionen von mehr als 20 Milliarden Dollar in Aussicht. Beim Robotaxi peilt Finanzchef Vaibhav Taneja Betriebskosten von 0,30 Dollar je bezahlter Meile an, erreicht ist das noch nicht. Private Fahrzeuge sollen etwa ab dem zweiten Quartal 2027 in das Robotaxi-Netz eingebunden werden.
|Kennzahl
|Ist Q3 2026
|Konsens 2026e
|Konsens 2027e
|Umsatz
|28,05 Mrd. $
|107,79 Mrd. $
|122,32 Mrd. $
|Umsatzwachstum
|rund 0 %
|–
|rund +13 %
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|0,48 $
|1,74 $
|2,16 $
|KGV
|–
|rund 218
|rund 176
|Investitionen
|–
|über 20 Mrd. $ (Tesla)
|–
Konsens laut S&P Global, Stand 29.10.2026; EPS bereinigt. KGV eigene Rechnung auf Basis des Nasdaq-Schlusskurses von 379,74 USD (16.11.2026).
Quelle: S&P Global via beinsure.com, Tesla (Q3-Update 21.10.2026)
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Tesla Aktie zu?
Bei kaum einem Großkonzern liegen die Einschätzungen so weit auseinander. Laut stockanalysis.com kommt das durchschnittliche Kursziel von 44 Analysten auf 412,48 Dollar, die Einstufung im Schnitt auf „Buy“. Die S&P-Global-Daten, die beinsure.com nach den Quartalszahlen auswertete, zeichnen ein vorsichtigeres Bild: 19 Kaufempfehlungen, 22 Halten-Voten und 2 Verkaufsempfehlungen, ein Durchschnittsziel von 410,68 Dollar und einen Median von 430 Dollar. Die dort erfasste Spanne reicht von 128,11 bis 600 Dollar. Noch tiefer liegt GLJ Research, das am 12. November ein Ziel von 24,86 Dollar bestätigte.
Die jüngste Wortmeldung kommt von Barclays: Analyst Dan Levy bleibt laut TipRanks bei „Overweight“ und 450 Dollar. Er hatte die Tesla Aktie am 26. Oktober von „Equal Weight“ hochgestuft und das Ziel von 370 auf 450 Dollar angehoben. Als Begründung nannte er laut Teslanorth eine mögliche Kombination mit SpaceX, Wachstum im Autogeschäft und ein Energiegeschäft mit Absatzplus von mehr als 50 Prozent. Vorsichtiger bleiben die großen US-Häuser: JPMorgan (Rajat Gupta) bestätigte am 15. November „Neutral“ mit 430 Dollar, Morgan Stanley (Andrew Percoco) am 13. November „Equal-weight“ mit 410 Dollar. Jefferies (Philippe Houchois) senkte am 10. November das Ziel von 400 auf 375 Dollar und bleibt bei „Hold“.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Barclays (Dan Levy)
|Overweight (bestätigt)
|450
|17.11.2026
|TipRanks, Teslanorth
|JPMorgan (Rajat Gupta)
|Neutral
|430
|15.11.2026
|aktiencheck.de-Übersicht
|Morgan Stanley (Andrew Percoco)
|Equal-weight
|410
|13.11.2026
|aktiencheck.de-Übersicht
|GLJ Research (Gordon Johnson)
|Sell
|24,86
|12.11.2026
|aktiencheck.de-Übersicht
|Jefferies (Philippe Houchois)
|Hold
|400 → 375
|10.11.2026
|aktiencheck.de-Übersicht
|Bank of America (Alexander Perry)
|Buy
|460
|29.10.2026
|beinsure.com
|Phillip Securities (Glenn Thum)
|Sell
|230
|23.10.2026
|beinsure.com, TipRanks
|Stifel (Stephen Gengaro)
|Buy
|491
|22.10.2026
|aktiencheck.de-Übersicht
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Datum = Datierung laut Quelle.
Quelle: TipRanks, Teslanorth, beinsure.com, aktiencheck.de-Ratingübersichten (27320, 31572)
Bewertung
Ist die Tesla Aktie im Branchenvergleich teuer?
Gemessen an klassischen Kennzahlen ist die Tesla Aktie extrem hoch bewertet. Auf Basis der Gewinne der vergangenen zwölf Monate weist stockanalysis.com ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 429 aus, auf Basis der erwarteten Gewinne von rund 183 (beides beim Kurs vom 13. November). Mit dem Konsens-EPS gerechnet ergibt sich beim Montagsschluss ein KGV von rund 218 für 2026 und rund 176 für 2027. Der Börsenwert liegt bei knapp 1,5 Billionen Dollar, der Umsatz der vergangenen zwölf Monate bei 103,6 Milliarden Dollar. Eine Dividende zahlt Tesla nicht.
Etablierte Autobauer werden typischerweise mit einstelligen bis niedrigen zweistelligen KGVs gehandelt. Der Aufschlag zeigt, dass der Markt Tesla als Technologie- und Plattformkonzern bewertet. Die Optimisten argumentieren mit Robotaxi, Software-Abos und Energiespeichern, die Skeptiker damit, dass diese Erlöse bislang kaum in den Zahlen auftauchen.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Tesla Aktie Prognose?
Charttechnisch bewegt sich die Tesla Aktie in einer weiten Spanne zwischen dem 52-Wochen-Tief von 297,38 Dollar und dem Hoch von 498,83 Dollar. Nach der Erholung in der Vorwoche scheiterte sie unterhalb der runden Marke von 400 Dollar, die damit als erste Hürde gilt. Nach unten rückt der Bereich um 360 bis 370 Dollar in den Blick, von dem die jüngste Erholung ausging. Vom 52-Wochen-Hoch trennen die Aktie auf Basis des Montagsschlusses rund 24 Prozent.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Tesla Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die folgende Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die jeweils genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziele Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|600 $ (Höchstziel), 491 $ (Stifel), 450 $ (Barclays)
|Prämie durch SpaceX-Kombination, FSD-Nachfrage, Energiegeschäft, Robotaxi-Ausbau
|Base-Case
|410–430 $ (Ø und Median, Morgan Stanley, JPMorgan)
|Autogeschäft stagniert, Zukunftsprojekte wachsen langsam, Bewertung nahe fair
|Bear-Case
|230 $ (Phillip Securities), 24,86 $ (GLJ Research)
|Margengewinne von Ausgaben aufgezehrt, Bewertung ohne Gewinnbasis
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen.
Quelle: S&P Global via beinsure.com, stockanalysis.com, Teslanorth, aktiencheck.de-Ratingübersichten
Weit außerhalb jeder Bandbreite liegt die Langfristrechnung von ARK Invest: Das Haus hält laut beinsure.com bis 2031 rund 4.400 Dollar je Aktie für möglich, unter der Annahme von etwa acht Millionen Robotaxis. Das zeigt, wie stark die Tesla Aktienprognose von Annahmen über autonomes Fahren abhängt.
Termine
Was Anleger bei der Tesla Aktie jetzt beobachten
17. November, nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen als Stimmungstest für KI-Werte.
3. Dezember: Hauptversammlung von Tesla, mögliche Bühne für die SpaceX-Debatte.
Dezember: geplante erste Auslieferungen des Cybercabs an Privatkunden.
Anfang Januar 2027: Auslieferungszahlen für das vierte Quartal.
Ende Januar 2027: Jahreszahlen; ein Termin steht noch nicht fest.
FAQ
Häufige Fragen zur Tesla Aktienprognose
Wie lautet die Tesla Aktienprognose der Analysten? Laut stockanalysis.com liegt das durchschnittliche Kursziel von 44 Analysten bei 412,48 Dollar (Stand 13.11.2026), der Median laut S&P Global bei 430 Dollar.
Wie weit gehen die Kursziele für die Tesla Aktie auseinander? Von 24,86 Dollar (GLJ Research) bis 600 Dollar (höchstes von S&P Global erfasstes Ziel).
Was erwarten Analysten für die Tesla Aktie 2027? Der Konsens rechnet mit 122,32 Milliarden Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,16 Dollar.
Gibt Tesla selbst eine Prognose ab? Konkrete Umsatz- oder Absatzziele nennt Tesla nicht. Für 2026 sind Investitionen von mehr als 20 Milliarden Dollar geplant, Grünheide soll ab 2029 Cybercabs fertigen.
Zahlt Tesla eine Dividende? Nein.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Overweight“ mit Kursziel 450 US-Dollar von Barclays (Analyst Dan Levy), laut TipRanks bestätigt am 17.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Barclays, JPMorgan, Morgan Stanley, Jefferies, Bank of America, Stifel. Für GLJ Research und Phillip Securities lag keine öffentlich zugängliche Offenlegungsseite vor. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Tesla, Inc. (TSLA): Kaufen, Kursziel 450,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Barclays (Dan Levy) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:19 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:19 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays (Dan Levy).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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