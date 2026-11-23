Die Tesla Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: TL0, US-Handelssymbol: TSLA, Nasdaq) meldet sich zum Wochenstart zurück. Im amerikanischen Nachthandel kletterte das Papier am Sonntagabend New Yorker Zeit um 3,95 Prozent auf 359,48 US-Dollar. Am Freitag hatte die Tesla Aktie 7,64 Prozent auf 345,82 US-Dollar verloren, der größte Tagesverlust seit dem 5. November. Im Nachthandel bewegte sich der Kurs zwischen 347 und 362 US-Dollar.
Tesla Aktie: Fast 4 Prozent Plus in der Nacht – genau auf das HSBC-Kursziel von 359 Dollar – Zündet die SpaceX-Fantasie neu?
Die Tesla Aktie erholt sich im Nachthandel um knapp 4 Prozent auf 359,48 Dollar und landet damit fast punktgenau auf dem neuen HSBC-Kursziel. Am Freitag hatte der KI-Ausverkauf die Hochstufung noch weggefegt. Warum die mögliche Fusion mit SpaceX jetzt den Kurs bestimmt und wo die Risiken liegen.
Der Freitag
Eine Hochstufung, die niemand beachtete
Am Freitag vor Börsenbeginn hatte HSBC die Tesla Aktie auf Hold hochgestuft und das Kursziel von 157 auf 359 US-Dollar mehr als verdoppelt. Doch der Ausverkauf bei KI- und Wachstumswerten überrollte das Votum. Der Nasdaq Composite verlor an diesem Tag mehr als 5 Prozent und rutschte für das Gesamtjahr ins Minus. Auch SpaceX, Rivian und Lucid brachen ein. Mit dem Nachthandel steht die Tesla Aktie nun fast exakt auf dem Kursziel der britischen Bank.
Die Rechnung
507 Dollar mit SpaceX, 212 Dollar ohne
Spannend ist die Begründung von HSBC. Die Bank gewichtet zwei Szenarien gleich: Im Fall einer Übernahme durch SpaceX bewertet sie Tesla mit 507 US-Dollar je Aktie, als eigenständiges Unternehmen nur mit 212 US-Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Ein großer Teil der Bewertung der Tesla Aktie hängt damit an einem Geschäft, für das es noch keine Konditionen gibt. Tesla und SpaceX haben im Oktober jeweils Sonderausschüsse aus unabhängigen Direktoren gebildet, die einen Zusammenschluss prüfen. Elon Musk betonte damals, die Ausschüsse hätten sich noch auf keine Bedingungen geeinigt.
Der zweite Treiber ist der Markt. Am Sonntagabend legten die Futures auf den Nasdaq-100 um rund 2,8 Prozent zu, die Dow-Futures um fast 800 Punkte. Nach dem stärksten Wochenverlust des Dow und des Nasdaq seit den ersten Tagen der Corona-Pandemie kehren Käufer zurück. Operativ kann Tesla zudem auf das Robotaxi-Geschäft verweisen: In Dallas startete das Unternehmen in der vergangenen Woche Fahrten mit dem Cybercab.
Einordnung der Redaktion: Die Tesla Aktie ist derzeit vor allem eine Wette auf Elon Musks Konzernstruktur. Jede Nachricht zur möglichen Fusion mit SpaceX dürfte den Kurs stärker bewegen als Auslieferungszahlen. Die Erholung im dünnen Nachthandel muss sich im regulären Handel erst bestätigen.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Tesla Aktie
Warum steigt die Tesla Aktie im Nachthandel?
Nach dem Minus von 7,6 Prozent am Freitag erholen sich die US-Futures kräftig. Zudem rückt die HSBC-Hochstufung mit Kursziel 359 US-Dollar wieder in den Blick.
Wie bewertet HSBC eine Fusion von Tesla und SpaceX?
HSBC sieht Tesla im Fusionsfall bei 507 US-Dollar je Aktie, eigenständig bei 212 US-Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Tesla Aktie?
ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: TL0, US-Handelssymbol: TSLA (Nasdaq).
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