Spannend ist die Begründung von HSBC. Die Bank gewichtet zwei Szenarien gleich: Im Fall einer Übernahme durch SpaceX bewertet sie Tesla mit 507 US-Dollar je Aktie, als eigenständiges Unternehmen nur mit 212 US-Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Ein großer Teil der Bewertung der Tesla Aktie hängt damit an einem Geschäft, für das es noch keine Konditionen gibt. Tesla und SpaceX haben im Oktober jeweils Sonderausschüsse aus unabhängigen Direktoren gebildet, die einen Zusammenschluss prüfen. Elon Musk betonte damals, die Ausschüsse hätten sich noch auf keine Bedingungen geeinigt.