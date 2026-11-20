HSBC-Analyst Michael Tyndall hat Tesla am 20. November von „Reduce“ auf „Hold“ hochgestuft und das Kursziel von 157 auf 359 Dollar angehoben. Der Sprung hat wenig mit Autos zu tun. Tyndall verschiebt den Blick darauf, was ein Käufer für Tesla zahlen könnte. Mit einem Aufschlag von 33 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 30 Tage kommt er auf 507 Dollar je Aktie. Auf Basis des eigenständigen Geschäfts sind es nur 212 Dollar. Das Kursziel von 359 Dollar liegt zwischen beiden Welten – und rund 4 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag.