Eine Hochstufung, ein mehr als verdoppeltes Kursziel – und die Tesla-Aktie fällt trotzdem. Was am Freitag an der Nasdaq passiert ist, wirkt paradox und ist doch logisch: Die britische Großbank HSBC hat ihre Verkaufsempfehlung für Tesla gestrichen, aber in derselben Studie vorgerechnet, wie wenig der Elektroautobauer nach ihrer Rechnung ohne eine SpaceX-Fusion wert wäre. Aus der Tesla-Aktie ist damit über Nacht eine Wette auf einen Deal geworden, den es bisher nicht gibt.
Tesla-Aktie: HSBC verdoppelt das Kursziel auf 359 Dollar – und nennt Tesla ohne SpaceX nur 212 Dollar wert
Die Tesla-Aktie fällt trotz Hochstufung. HSBC rechnet erstmals offen mit einer SpaceX-Fusion: 507 Dollar im Übernahmefall, 212 Dollar ohne Deal. Investor Gary Black warnt vor Verwässerung.
Die Studie
Was HSBC wirklich sagt: Ein Kursziel aus zwei Welten
HSBC-Analyst Michael Tyndall hat Tesla am 20. November von „Reduce“ auf „Hold“ hochgestuft und das Kursziel von 157 auf 359 Dollar angehoben. Der Sprung hat wenig mit Autos zu tun. Tyndall verschiebt den Blick darauf, was ein Käufer für Tesla zahlen könnte. Mit einem Aufschlag von 33 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 30 Tage kommt er auf 507 Dollar je Aktie. Auf Basis des eigenständigen Geschäfts sind es nur 212 Dollar. Das Kursziel von 359 Dollar liegt zwischen beiden Welten – und rund 4 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag.
Bemerkenswert ist die Begründung: HSBC sieht als Motiv einer Fusion weniger Synergien als Kontrolle. In einem gemeinsamen Unternehmen käme Elon Musk nach der Rechnung der Bank auf einen Anteil von rund 60 Prozent. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Auslöser
Musk sagt „wahrscheinlich ja“ – mehr gibt es nicht
Angestoßen hat die Debatte Musk selbst. Auf dem DealBook Summit der New York Times sagte er am 18. November, Tesla und SpaceX müssten nicht zusammengehören, wären gemeinsam aber „wahrscheinlich“ besser aufgestellt. Als Grund nannte er wachsende Überschneidungen bei KI und Robotik. Zugleich betonte er, die Aktionäre müssten zustimmen, was zumindest bei Tesla nicht sicher sei. Seine Aktienoptionen wolle er nicht allein für eine Fusion erhalten.
Entscheidend für Anleger: Ein Angebot, ein Umtauschverhältnis oder einen Zeitplan gibt es nicht. Alle Zahlen dieser Debatte sind Rechenbeispiele von Analysten und Investoren.
Die Warnung
Gary Black und das Lumentum-Problem
Der lauteste Widerspruch kommt von Gary Black, Investor bei The Future Fund. Er verweist auf die geplante Übernahme von Lumentum durch Marvell: Dort sei die Aktie des Käufers binnen gut eines Monats um 45 Prozent gefallen, aus einer Prämie von 24 Prozent sei für die Lumentum-Aktionäre ein Abschlag von 41 Prozent geworden. Zahle SpaceX mit eigenen Aktien, könne die Tesla-Aktie nach einer ersten Rally binnen eines Monats 25 Prozent tiefer stehen, so Black. Das ist seine persönliche Rechnung, kein Fakt – aber sie erklärt, warum der Markt die HSBC-Studie nicht feiert.
Im frühen US-Handel verlor die Tesla-Aktie zeitweise rund 5 Prozent auf 355,12 Dollar. Dazu kam ein schwacher Gesamtmarkt: Die Nasdaq stand am Freitag erneut deutlich unter Druck, auch Rivian gab rund 5 Prozent nach.
Fazit
Tesla-Aktie: Aus dem Autobauer wird eine Deal-Wette
Die Tesla-Aktie wird derzeit nicht nach Auslieferungen bewertet, sondern nach einer Wahrscheinlichkeit. Wer HSBC folgt, sieht zwischen 212 und 507 Dollar eine Spanne, die fast alles offenlässt. Für die Tesla-Aktie zählen in den kommenden Wochen deshalb drei Fragen: Wird aus Musks „wahrscheinlich ja“ ein konkreter Vorschlag? Zahlt SpaceX mit Aktien oder bar? Und stimmen die Tesla-Aktionäre zu?
FAQ
Häufige Fragen zur Tesla-Aktie
Warum fällt die Tesla-Aktie trotz Hochstufung?
HSBC hebt zwar auf „Hold“ an, das Kursziel von 359 Dollar liegt aber unter dem Schlusskurs vom Vortag. Ohne Fusion nennt die Bank nur 212 Dollar.
Fusionieren Tesla und SpaceX?
Offen. Musk hält eine Kombination für „wahrscheinlich“ besser, ein Angebot liegt nicht vor.
Was ist das Risiko für Tesla-Aktionäre?
Laut Gary Black eine starke Verwässerung, falls SpaceX mit eigenen Aktien bezahlt.
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