Als Finanzexperte erlebe Jens Klatt aktuell Verhandlungen, die in die Geschichtsbücher eingehen könnten. So würden SpaceX und Tesla eine Fusion planen, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen würde. Geplant sei eine Übernahme, bei der das 1,9 Billionen US-Dollar schwere Raumfahrtunternehmen den mit rund 1,5 Billionen US-Dollar bewerteten Autobauer übernehme. Diese Mega-Fusion würde den bisherigen Rekord (Vodafones Übernahme von Mannesmann im Jahr 2000) um ein Vielfaches übertreffen. Für Anleger, die im Technologie-Sektor Aktien kaufen möchten, sei die Tesla-Aktie nun der unangefochtene Mittelpunkt des Interesses. Im Folgenden schlüssele Klatt die drei wichtigsten Erkenntnisse zu diesem Mega-Deal auf.