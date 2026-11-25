Wann ist die Tesla-Hauptversammlung?

Am 3. Dezember 2026 um 15 Uhr texanischer Zeit, in Deutschland um 22 Uhr.

Wird über eine Fusion mit SpaceX abgestimmt?

Nein. Auf der Tagesordnung steht keine Fusion. Sonderausschüsse prüfen einen möglichen Zusammenschluss aber bereits.

Worüber stimmen die Aktionäre ab?

Über drei Vorschläge des Verwaltungsrats, darunter die Wiederwahl von Elon Musk, Robyn Denholm und JB Straubel sowie den Abschlussprüfer.