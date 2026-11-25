Für die Tesla Aktie steht ein wichtiger Termin bevor. Am 3. Dezember hält der Elektroautobauer seine Hauptversammlung ab – in der Gigafactory Texas und online, um 22 Uhr deutscher Zeit. Abstimmen dürfen alle, die am 13. Oktober Aktien hielten, Stimmen können noch bis zum 2. Dezember abgegeben werden. Auf den ersten Blick ist die Tagesordnung unspektakulär. Doch dahinter steht die größte offene Frage im Musk-Imperium: Kommt die Fusion mit SpaceX?
Tesla Aktie: In acht Tagen stimmen die Aktionäre ab – bereitet Musk im Hintergrund die SpaceX-Fusion vor?
Am 3. Dezember trifft sich Tesla zur Hauptversammlung. Auf dem Stimmzettel stehen nur drei Punkte – eine Fusion mit SpaceX nicht. Doch Sonderausschüsse prüfen den Deal bereits, und neue Abstimmungsregeln sorgen für Diskussionen. Was die Tesla Aktie jetzt bewegt.
Die Abstimmung
Kurzer Stimmzettel, große Fragen
Die Aktionäre stimmen über drei Vorschläge des Verwaltungsrats ab, darunter die Wiederwahl von Elon Musk, Verwaltungsratschefin Robyn Denholm und Mitgründer JB Straubel sowie die Bestätigung von PwC als Abschlussprüfer. Anträge von Aktionären stehen diesmal nicht auf der Tagesordnung. Auch eine Abstimmung über einen Zusammenschluss mit SpaceX fehlt – obwohl darüber seit Wochen spekuliert wird.
Die Fusionsfrage
SpaceX im Hintergrund
Ganz vom Tisch ist das Thema nicht. Sowohl Tesla als auch SpaceX haben Sonderausschüsse aus unabhängigen Direktoren gebildet, die einen möglichen Zusammenschluss prüfen. Zudem hat Tesla von der US-Börsenaufsicht grünes Licht für ein Programm bekommen, mit dem Kleinanleger ihre Stimmen automatisch im Sinne des Verwaltungsrats abgeben lassen können. Es greift allerdings erst ab der nächsten Versammlung – also genau dann, wenn über eine Fusion abgestimmt werden könnte. Kritiker sehen darin eine Vorbereitung auf den Deal.
Operativ steht Tesla vor hohen Ausgaben: Die Investitionen sollen 2026 auf mehr als 20 Milliarden Dollar steigen, der Nettogewinn im dritten Quartal lag unter dem Vorjahreswert. Ein Großteil der Bewertung der Tesla Aktie stützt sich auf Zukunftsthemen wie autonomes Fahren und den humanoiden Roboter Optimus.
Die Hauptversammlung am 3. Dezember ist nur der Auftakt. Die eigentliche Entscheidung über die Zukunft von Tesla dürfte erst fallen, wenn eine SpaceX-Fusion konkret auf dem Tisch liegt.
Häufige Fragen zur Tesla Aktie
Wann ist die Tesla-Hauptversammlung?
Am 3. Dezember 2026 um 15 Uhr texanischer Zeit, in Deutschland um 22 Uhr.
Wird über eine Fusion mit SpaceX abgestimmt?
Nein. Auf der Tagesordnung steht keine Fusion. Sonderausschüsse prüfen einen möglichen Zusammenschluss aber bereits.
Worüber stimmen die Aktionäre ab?
Über drei Vorschläge des Verwaltungsrats, darunter die Wiederwahl von Elon Musk, Robyn Denholm und JB Straubel sowie den Abschlussprüfer.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers. SpaceX ist nicht börsennotiert.
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