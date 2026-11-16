Rückblick: Die Aktie von Tesla markierte Anfang November bei 414,23 USD ein Zwischenhoch und fiel anschließend im kräftigen Ausverkauf der Technologiewerte bis auf 338,15 USD in die Ichimoku-Wolke, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.
Tesla Aktie: Fünf Gewinntagen in Folge - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Dort habe sich das Papier jedoch gefangen und in wenigen Tagen die Widerstandszone um 375 bis 385 USD samt 50er- und 200er-EMA zurückerobert. Vom Tief aus habe der Titel bis Donnerstag in fünf Gewinntagen in Folge rund 17% zugelegt. Am Freitag sei ein Hochlauf bei 404,40 USD gescheitert, die Aktie habe um 1,82% auf 390,22 USD nachgegeben, sich aber über dem 10er-EMA und deutlich über der Wolke gehalten.
Ausblick
Halte der 10er-EMA bei 385,25 USD, bleibe ein neuer Anlauf auf das Hoch bei 414,23 USD wahrscheinlich. Rückenwind würden die saisonalen Daten liefern, denn vom 19. Oktober bis zum 16. Dezember habe die Aktie in sieben der vergangenen zehn Jahre zugelegt, im Median um 12,01%. Rutsche das Papier dagegen unter den 10er-EMA, rücke die frühere Widerstandszone um 375 bis 385 USD mit dem 200er-EMA bei 378,75 USD und dem 50er-EMA bei 376,42 USD als Unterstützung in den Fokus. Erst darunter würde sich das Bild eintrüben, dann wäre das Tief bei 338,15 USD wieder ein Thema. (Analyse vom 16.11.2026)
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