Tesla Aktie: Fünf Gewinntagen in Folge - Chartanalyse

Halte der 10er-EMA bei 385,25 USD, bleibe ein neuer Anlauf auf das Hoch bei 414,23 USD wahrscheinlich. Rückenwind würden die saisonalen Daten liefern, denn vom 19. Oktober bis zum 16. Dezember habe die Aktie in sieben der vergangenen zehn Jahre zugelegt, im Median um 12,01%. Rutsche das Papier dagegen unter den 10er-EMA, rücke die frühere Widerstandszone um 375 bis 385 USD mit dem 200er-EMA bei 378,75 USD und dem 50er-EMA bei 376,42 USD als Unterstützung in den Fokus. Erst darunter würde sich das Bild eintrüben, dann wäre das Tief bei 338,15 USD wieder ein Thema. (Analyse vom 16.11.2026)