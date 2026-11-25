Die Tesla-Aktie (Symbol TSLA, ISIN US88160R1014) hat am Mittwoch gleich an zwei Fronten Gegenwind bekommen: Während die Tech-Werte an der Wall Street unter dem KI-Ausverkauf litten, vertagte die EU die Abstimmung über die Zulassung des Fahrassistenten FSD, und zugleich nehmen die Gespräche über eine Fusion mit SpaceX Fahrt auf. Der Kurs rutschte im frühen US-Handel um gut 5 Prozent auf rund 364 Dollar.
Tesla-Aktie: FSD-Votum vertagt, SpaceX-Fusion im Raum – wer zahlt den Preis?
Die Tesla-Aktie fiel am Mittwoch um gut 5 Prozent auf rund 364 Dollar: Die EU vertagt die FSD-Abstimmung auf den 15. Dezember, SpaceX-Fusionsgespräche belasten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tesla, Inc.
- Symbol
- TSLA (Nasdaq)
- ISIN
- US88160R1014
- 52-Wochen-Hoch
- 489,88 USD (16.12.2025)
- 52-Wochen-Tief
- 298,32 USD (29.07.2026)
- Entwicklung seit Jahresbeginn
- rund -16,8 %
Stand: 25.11.2026, Kurs im frühen US-Handel, nicht Schlusskurs
Es ist der größte Tagesverlust der Tesla-Aktie seit dem 20. November. Damals ging es um 7,6 Prozent abwärts, nur um am 23. November, nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze und einer Rally der Tech-Werte, um 11,5 Prozent zu springen. Die Tesla-Aktie ist derzeit ein Spielball der großen Themen dieser Börsenwochen. Rund 26,6 Prozent liegt der Kurs unter dem Rekordhoch von 489,88 Dollar vom Dezember 2025, seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund 17 Prozent zu Buche.
Warum fällt die Tesla-Aktie am Mittwoch?
Der Auslöser ist ein Mix. Erstens das Marktumfeld: Die Nasdaq verlor im Tagesverlauf zeitweise bis zu 4 Prozent, getrieben von KI-Sorgen, neuen Zollvorschlägen und Inflationsdaten, die weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank wahrscheinlicher machen. Zweitens die Nachricht aus Brüssel, dass die Sitzung des zuständigen EU-Ausschusses zu Teslas Fahrassistenzsystem vom 1. auf den 15. Dezember verschoben wurde. Eine Sprecherin der EU-Kommission bestätigte das Datum laut IBT gegenüber Reuters. Drittens die Fusionsfantasie rund um SpaceX, die für Tesla-Aktionäre nicht nur Chancen, sondern auch Verwässerungsfragen aufwirft.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs
|rund 364 USD
|Vortagesschluss
|384,68 USD
|52-Wochen-Hoch
|489,88 USD
|52-Wochen-Tief
|298,32 USD
|50-Tage-Durchschnitt
|376,85 USD
|Entwicklung 1 Monat
|-9,9 %
|Entwicklung 6 Monate
|-18,6 %
Quelle: JournalArta, IBT Australia
Brüssel
Was bedeutet die Verschiebung der FSD-Abstimmung für die Tesla-Aktie?
Tesla vermarktet sein Fahrassistenzsystem in Europa inzwischen unter dem Namen „Tesla Assisted Driving“ statt FSD. Der Fahrer muss weiterhin ständig überwachen. Für eine EU-weite Zulassung braucht es nach den vorliegenden Berichten die Zustimmung von mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten, die zusammen 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten. Zwölf Länder haben bereits zugestimmt, zuletzt Italien in der Vorwoche. Die Niederlande hatten das System bereits im April vorläufig freigegeben.
Bedenken gibt es laut IBT bei Frankreich und Schweden wegen möglicher Geschwindigkeitsüberschreitungen. Deutschland störe sich an der Geschwindigkeit und am ursprünglichen Namen FSD, den es als irreführend bezeichnet, unterstütze aber ein zügiges Verfahren. Tesla hat im September zugestanden, dass das System die Geschwindigkeit um bis zu 10 Prozent überschreiten darf. Ein negativer EU-Beschluss könnte laut FinanceFeeds bestehende nationale Zulassungen entwerten – das ist das eigentliche Risiko hinter der Vertagung.
Für die Bewertung ist das relevant, weil ein Teil der Tesla-Aktie auf der Erwartung autonomer Dienste beruht. Je länger Europa wartet, desto später fließen dort Software-Erlöse. In den USA läuft derweil der Rollout von FSD (Supervised) v15 an ausgewählte Kunden, ein breiterer Start wird für Dezember erwartet.
Was steckt hinter den SpaceX-Fusionsgesprächen mit Tesla?
Nach einem Bericht der Financial Times, den IBT zitiert, haben Tesla und SpaceX jeweils fünf Direktoren für Sonderausschüsse benannt, die eine mögliche reine Aktienfusion prüfen. Das kolportierte Volumen: rund 3,5 Billionen Dollar, ein Abschluss könnte noch vor Jahresende möglich sein. Auf Tesla-Seite sitzen laut JournalArta Robyn Denholm, Kathleen Wilson-Thompson und Jack Hartung in dem Gremium, auf SpaceX-Seite Roelof Botha und Randy Glein. Eine Vereinbarung gibt es nicht.
Wirtschaftlich sind beide Konzerne eng verflochten: Tesla verbuchte in den ersten neun Monaten 2026 laut IBT 626 Millionen Dollar Megapack-Umsatz mit SpaceX, zudem gibt es das gemeinsame Chipprojekt „Terafab“. Governance-seitig ist die Konstellation heikel. Elon Musk hält bei Tesla rund 20 Prozent der Stimmrechte, bei SpaceX über 80 Prozent, und könnte je nach Konditionen im kombinierten Unternehmen die Mehrheit erhalten.
Dazu kommt die Verwässerung: Gary Black von The Future Fund rechnete laut FinanceFeeds vor, dass SpaceX bei einer Prämie von 25 Prozent für Tesla-Aktionäre rund 52 Prozent mehr Aktien ausgeben müsste. Die bisherigen SpaceX-Aktionäre hielten dann etwa 65,8 Prozent des erweiterten Aktienbestands. Die SpaceX-Aktie verlor am Mittwoch deshalb ebenfalls rund 8 Prozent. Laut einer JPMorgan-Notiz könnte eine Fusion SpaceX außerdem früher in den S&P 500 bringen, mit passiven Käufen von rund 10 Prozent des Streubesitzes.
Wie steht die Tesla-Aktie bewertungsmäßig und im Vergleich da?
Mit rund 364 Dollar liegt die Tesla-Aktie knapp unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 376,85 Dollar und gut 20 Prozent über dem Jahrestief von 298,32 Dollar. Unter den sieben großen Tech-Werten schneidet seit Jahresbeginn laut IBT nur Nvidia schlechter ab. Wie hoch die Bewertung relativ zu den Gewinnen ist, hängt stark davon ab, wie viel man autonomen Diensten und Robotik zutraut – genau hier setzen Vertagung und Fusionsdebatte an.
Welche Termine sind für die Tesla-Aktie jetzt wichtig?
FAQ zur Tesla-Aktie
Warum ist die Tesla-Aktie am Mittwoch gefallen? Die Aktie verlor gut 5 Prozent. Gründe waren der Tech-Ausverkauf, die Vertagung der EU-Abstimmung über FSD auf den 15. Dezember und die Fusionsgespräche mit SpaceX.
Wie hoch ist der Tesla-Aktienkurs aktuell? Im frühen US-Handel am 25. November lag die Aktie bei rund 364 Dollar, nach 384,68 Dollar am Vortag.
Wann entscheidet die EU über FSD? Die Sitzung des zuständigen Ausschusses wurde auf den 15. Dezember 2026 verschoben, zuvor war der 1. Dezember geplant.
Ist die Fusion von Tesla und SpaceX beschlossen? Nein. Beide Seiten haben Sonderausschüsse benannt, eine Vereinbarung zu Bewertung oder Umtauschverhältnis gibt es nach den Berichten nicht.
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