Tesla vermarktet sein Fahrassistenzsystem in Europa inzwischen unter dem Namen „Tesla Assisted Driving“ statt FSD. Der Fahrer muss weiterhin ständig überwachen. Für eine EU-weite Zulassung braucht es nach den vorliegenden Berichten die Zustimmung von mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten, die zusammen 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten. Zwölf Länder haben bereits zugestimmt, zuletzt Italien in der Vorwoche. Die Niederlande hatten das System bereits im April vorläufig freigegeben.

Bedenken gibt es laut IBT bei Frankreich und Schweden wegen möglicher Geschwindigkeitsüberschreitungen. Deutschland störe sich an der Geschwindigkeit und am ursprünglichen Namen FSD, den es als irreführend bezeichnet, unterstütze aber ein zügiges Verfahren. Tesla hat im September zugestanden, dass das System die Geschwindigkeit um bis zu 10 Prozent überschreiten darf. Ein negativer EU-Beschluss könnte laut FinanceFeeds bestehende nationale Zulassungen entwerten – das ist das eigentliche Risiko hinter der Vertagung.

Für die Bewertung ist das relevant, weil ein Teil der Tesla-Aktie auf der Erwartung autonomer Dienste beruht. Je länger Europa wartet, desto später fließen dort Software-Erlöse. In den USA läuft derweil der Rollout von FSD (Supervised) v15 an ausgewählte Kunden, ein breiterer Start wird für Dezember erwartet.