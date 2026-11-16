Tesla Aktie fällt: Robotaxi-Gleichstand mit Waymo reicht nicht?

Dieser Gleichstand sei ein bemerkenswerter Schritt im Wettbewerb um die Präsenz vor Ort. Die Flottenstärke beschreibe jedoch zunächst die Anzahl der Fahrzeuge. Sie sage allein noch nicht aus, wie viele Fahrten tatsächlich durchgeführt würden, wie groß die bedienten Gebiete seien oder wie wirtschaftlich die jeweiligen Angebote arbeiteten.