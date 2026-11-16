Fortschritt bei Robotaxis, Gegenwind an der Börse: JPMorgan bestätigt in der auf den 15.11.2026 datierten Tesla-Aktienanalyse von Rajat Gupta das Kursziel 430 USD und das Rating "neutral" für die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker: TSLA), die am 13. November mit einem Verlust von 7,23 USD beziehungsweise 1,82% bei 390,22 USD geschlossen hat.
Tesla Aktie fällt: Robotaxi-Gleichstand mit Waymo reicht nicht?
Tesla zieht bei der Robotaxi-Flottenstärke in Texas mit Waymo gleich, doch die Aktie fällt und JPMorgan bleibt mit einem Kursziel von 430 USD neutral.
Auch vorbörslich setze sich der Rückgang fort. Beim angegebenen Kursstand von 8:42 Uhr EST notiere die Tesla-Aktie bei 385,50 USD und damit weitere 4,72 USD beziehungsweise 1,21% unter dem Freitagsschluss. Während der Kurs nachgebe, richte Rajat Gupta den Blick auf einen Fortschritt im Robotaxi-Geschäft: In Texas habe Tesla bei der Flottenstärke inzwischen mit Alphabets Waymo gleichgezogen.
Tesla und Waymo: Gleichstand bei der Flottenstärke
Im Mittelpunkt der Tesla-Aktienanalyse von JPMorgan stehe die jüngste Entwicklung autonomer Fahrdienste. Rajat Gupta greife dabei einen konkreten Vergleich auf: Tesla habe in Texas inzwischen eine ebenso große Robotaxi-Flotte wie Waymo.
Dieser Gleichstand sei ein bemerkenswerter Schritt im Wettbewerb um die Präsenz vor Ort. Die Flottenstärke beschreibe jedoch zunächst die Anzahl der Fahrzeuge. Sie sage allein noch nicht aus, wie viele Fahrten tatsächlich durchgeführt würden, wie groß die bedienten Gebiete seien oder wie wirtschaftlich die jeweiligen Angebote arbeiteten.
Konkrete Fahrzeugzahlen enthalte die vorliegende Zusammenfassung nicht. Ebenso wenig gehe daraus hervor, ob beide Flotten unter vergleichbaren Einsatzbedingungen betrieben würden. Eine umfassende operative Gleichwertigkeit mit Waymo lasse sich aus der genannten Entwicklung deshalb nicht ableiten.
JPMorgan bleibt trotz Robotaxi-Fortschritt neutral
Rajat Gupta belasse es bei seiner bisherigen Einschätzung. Das Rating "neutral" und das Kursziel 430 USD blieben unverändert. Die Tesla-Aktienanalyse von JPMorgan enthalte somit weder eine Hochstufung noch eine Anhebung der Zielmarke.
Für Anleger sei diese Unterscheidung wichtig: Ein Fortschritt beim Flottenaufbau müsse nicht unmittelbar eine positivere Aktienbewertung nach sich ziehen. Die vorliegende Meldung nenne keine zusätzlichen Umsatz- oder Gewinnschätzungen, die Rajat Gupta aus der Entwicklung in Texas ableite.
JPMorgan halte damit an einer abwartenden Position fest. Rajat Gupta würdige die jüngste Entwicklung durch seinen thematischen Schwerpunkt, ohne daraus eine Kaufempfehlung für die Tesla-Aktie zu machen.
430 USD im Visier – während der Kurs nachgibt
Gegenüber dem Freitagsschluss von 390,22 USD liege das Kursziel 430 USD rund 10,2% höher. Bezogen auf den angegebenen vorbörslichen Kurs von 385,50 USD betrage der rechnerische Abstand rund 11,5%.
Dieses Potenzial sei die Differenz zwischen Börsenkurs und Analystenziel, keine zugesicherte Rendite. Das unveränderte Rating "neutral" zeige zudem, dass JPMorgan trotz der höheren Zielmarke keine ausdrückliche Kaufempfehlung ausspreche.
Ein konkreter Grund für die jüngsten Kursverluste werde in der vorliegenden Zusammenfassung nicht genannt. Der Rückgang lasse sich daher nicht verlässlich mit der Robotaxi-Entwicklung oder der Einschätzung von Rajat Gupta verknüpfen.
Vom Flottenaufbau zum tragfähigen Geschäft
Für die weitere Einordnung des Robotaxi-Geschäfts komme es darauf an, ob zusätzliche Fahrzeuge auch zu einer höheren Nutzung und wirtschaftlich attraktiven Fahrdiensten führen könnten. Eine größere Flotte könne die Grundlage für mehr Fahrten schaffen, verursache aber zugleich Kosten für Bereitstellung, Betrieb und Betreuung.
Entscheidend seien deshalb neben der Fahrzeugzahl auch Auslastung, Zuverlässigkeit und die Bedingungen des jeweiligen Einsatzes. Die Tesla-Aktienanalyse von JPMorgan liefere zu diesen Punkten in der vorliegenden Kurzfassung keine näheren Angaben.
Der Gleichstand mit Waymo in Texas bleibe damit ein Fortschritt bei einer konkreten Kennzahl. Ob daraus ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil entstehe, müsse sich erst zeigen.
Rajat Gupta von JPMorgan bestätigt das Kursziel 430 USD und das Rating "neutral" – teile diesen Artikel mit deinen Freunden, denn selbst beim Robotaxi fährt die Nachricht noch nicht von allein in den Gruppenchat.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 16. November 2026
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