Es würden sich die Hinweise auf einen Zusammenschluss von SpaceX und Tesla verdichten. Die Wahrscheinlichkeit dafür bis März liege bei über 70%. Der Börsenwert eines neuen Konzerns könnte rund 3,5 Bio. USD erreichen. Mit Blick auf die zahlreichen Überschneidungen bei SpaceX und Tesla mache eine Fusion Sinn, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.11.2026)